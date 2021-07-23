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Санчо: «Трансфер в „Манчестер Юнайтед“ — это моя мечта»

вчера, 16:20

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в английский клуб из дортмундской «Боруссии».

Я всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность играть на высоком уровне, но я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Трансфер в «Манчестер Юнайтед» — это моя мечта, и я с нетерпением жду момента, когда сыграю в АПЛ.

У команды потрясающий и молодой состав, и я уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов.

Ранее стало известно, сколько получит «Манчестер Сити» от трансфера Джейдона Санчо из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:57
Трансфер от которого выиграют все, надеюсь.
Hitmans Manager
Hitmans Manager
вчера в 20:18
Манчестер всегда был красный, пока шейхи не купили голубых из манчестера!
протон1
протон1
вчера в 17:12
У каждого у вас футболистов мечта играть за клуб где больше дают
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:02
Давно этот переход напрашивался. Вот и свершилась мечта Санчо.
Удачи ему в новом коллективе.
sbk
sbk
вчера в 16:53
Калинин здесь п/з
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:51
Прямо как будто в Боруссии ему плохо было...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:41
лицемерит) когда был в мс в своем инстаграмме неоднократно подкалывал мю и писал, что манчестер-синий))) за такие бабки быстро переобулся))
sbk
sbk
вчера в 16:37
Основные защитники Ростова:Осипенко, Хаджикадунич, Калинин, Терентьев.
Пока ждал Вашего ответа все слетело, надо начинать набор сначала. Как фиксировать состав?
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:34
Если бы это был Сити, то также бы сказал?
azkan
azkan
вчера в 16:30
Что то не активное такое трансферное окно. Пандемия, кризис и тд подействовало наверное. Когда стоящих новостей нет и старую новость можно пообсуждать)
МЮ потеряли 80 евролямов. И выбыли из списка претендентов на крупные и громкие трансферы этого окна.
Ждем что дальше будет...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:22
Мечты сбываются, в данном случае...
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