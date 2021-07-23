Санчо: «Трансфер в „Манчестер Юнайтед“ — это моя мечта»

Новичок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свой переход в английский клуб из дортмундской «Боруссии».

Я всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность играть на высоком уровне, но я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Трансфер в «Манчестер Юнайтед» — это моя мечта, и я с нетерпением жду момента, когда сыграю в АПЛ .

У команды потрясающий и молодой состав, и я уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов.