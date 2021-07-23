Санчо: «Трансфер в „Манчестер Юнайтед“ — это моя мечта»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в английский клуб из дортмундской «Боруссии».
Я всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность играть на высоком уровне, но я всегда знал, что однажды вернусь в Англию. Трансфер в «Манчестер Юнайтед» — это моя мечта, и я с нетерпением жду момента, когда сыграю в АПЛ.
У команды потрясающий и молодой состав, и я уверен, что вместе мы сможем добиться больших успехов.
Ранее стало известно, сколько получит «Манчестер Сити» от трансфера Джейдона Санчо из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед».
Удачи ему в новом коллективе.
Удачи ему в новом коллективе.
Пока ждал Вашего ответа все слетело, надо начинать набор сначала. Как фиксировать состав?
Пока ждал Вашего ответа все слетело, надо начинать набор сначала. Как фиксировать состав?
МЮ потеряли 80 евролямов. И выбыли из списка претендентов на крупные и громкие трансферы этого окна.
Ждем что дальше будет...
МЮ потеряли 80 евролямов. И выбыли из списка претендентов на крупные и громкие трансферы этого окна.
Ждем что дальше будет...