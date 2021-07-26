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Роналду приступил к тренировкам с «Ювентусом»

26 июля 2021, 18:30

Нападающий Криштиану Роналду вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с «Ювентусом».

Пресс-служба туринского клуба опубликовала видео, как португалец выходит на разминку.

Криштиану намерен обсудить свою роль в туринском клубе с Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
протон1
протон1
26 июля в 22:19
Вернулся чтобы править... Легенда!
VeniaminS
VeniaminS
26 июля в 20:59
Уже пора,скоро чемпионат.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Nеmesis (раскрыть)
26 июля в 19:38
просто все топ-клубы в шортлисте у Ома,ещё не определил,какой из них удостоится потерять 500лямов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ mihaluch (раскрыть)
26 июля в 19:37, ред.
лепестками белых роз.
я наше поле застелю.
я люблю тебя до слёз.
CR7! I Love You!

***Твой верный Язь.
ДАША Д
ДАША Д
26 июля в 19:13
Ювентус снова фаворит.
mihaluch
mihaluch
26 июля в 18:51
А поле почему не усыпано розами?
sv_1969
sv_1969
26 июля в 18:50
Ох не думаю что он останется
Q-J-G
Q-J-G
26 июля в 18:40
К тренировкам приступил, это хорошо, но:
Роналду в ближайшее время обсудит с Аллегри свою роль в «Ювентусе»

Хороший был бы вариант для К.Роналду продолжить играть за ЮВЕ, но грустноватый К.Роналду на видео...
Nеmesis
Nеmesis
26 июля в 18:38
А гомик пока без клуба сидит, бездарь никому не нужен,а кричали про какие-то клубы,которые им интересовались ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 июля в 18:36
Наверняка в бассейне...
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