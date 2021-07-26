Роналду приступил к тренировкам с «Ювентусом»

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26 июля 2021, 18:30

Нападающий вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с «Ювентусом».

Пресс-служба туринского клуба опубликовала видео, как португалец выходит на разминку.

Криштиану намерен обсудить свою роль в туринском клубе с Массимилиано Аллегри.