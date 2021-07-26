Роналду приступил к тренировкам с «Ювентусом»

Нападающий Криштиану Роналду вернулся из отпуска и приступил к тренировкам с «Ювентусом».
Пресс-служба туринского клуба опубликовала видео, как португалец выходит на разминку.
👍😉 @Cristiano #ForzaJuve pic.twitter.com/sLEQkPRRVd— JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2021
Криштиану намерен обсудить свою роль в туринском клубе с Массимилиано Аллегри.
я наше поле застелю.
я люблю тебя до слёз.
CR7! I Love You!
***Твой верный Язь.
я наше поле застелю.
я люблю тебя до слёз.
CR7! I Love You!
***Твой верный Язь.
Роналду в ближайшее время обсудит с Аллегри свою роль в «Ювентусе»
Хороший был бы вариант для К.Роналду продолжить играть за ЮВЕ, но грустноватый К.Роналду на видео...
Роналду в ближайшее время обсудит с Аллегри свою роль в «Ювентусе»
Хороший был бы вариант для К.Роналду продолжить играть за ЮВЕ, но грустноватый К.Роналду на видео...