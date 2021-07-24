Бэйл, Варан, Модрич и Кроос возобновили тренировки в «Реале»

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24 июля 2021, 10:03

Целый ряд игроков «Реала» вернулся к тренировкам с командой.

Занятия в мадридском клубе возобновили , , и . Все они выступали за свои сборные на Евро-2020. Бэйл вернулся в клуб из аренды в «Тоттенхэме».

Сезон в Ла Лиге начнется 13 августа.

Ранее сообщалось, что из-за заражения коронавирусом выбыл один из лидеров «Реала».