ГлавнаяНовостиТренировкиИспания. Примера 2021/2022

Бэйл, Варан, Модрич и Кроос возобновили тренировки в «Реале»

24 июля 2021, 10:03

Целый ряд игроков «Реала» вернулся к тренировкам с командой.

Занятия в мадридском клубе возобновили Гарет Бэйл, Тони Кроос, Рафаэль Варан и Лука Модрич. Все они выступали за свои сборные на Евро-2020. Бэйл вернулся в клуб из аренды в «Тоттенхэме».

Сезон в Ла Лиге начнется 13 августа.

Ранее сообщалось, что из-за заражения коронавирусом выбыл один из лидеров «Реала».

Все новости
СлухиСегодня вечером Роналду прибудет в Турин из отпуска
Вчера, 19:10 Комментарии13
Яя Туре посетил тренировку «Ливерпуля» и сделал фото с Клоппом
22 июля ФотоКомментарии6
ОфициальноАлаба провёл первую тренировку в «Реале»
22 июля ФотоКомментарии7
«Байер» показал тренировку вратарей с участием Лунёва
22 июля ВидеоКомментарии9
46-летний Скоулз показал, как поддерживает форму
22 июля ВидеоКомментарии7
Лунёв показал фото с тренировки в «Байере»
21 июля ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:35
Заголовок : в Северную Африку отправлено 19 игроков звучал бы лучше
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 10:39
Печально, что такой игрок, как Г.Бэйл, 32 года, постоянно травмирован, а ведь Гарет, игрок очень "высокого" уровня, та же проблема с Э.Азаром, 30 лет, который играл за "Челси", но постоянно травмирован в составе "Реала"...
Складывается мнение, что проблемы не в игроках, а в тренерах по физической подготовке, уж слишком много травмированных игроков, которые в составе "Реала"...
Возможно, что со сменой тренера по физической подготовки, "лазарет" "Реала" опустеет, и игроки заиграют на своём прежнем, достаточно хорошем уровне...
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 10:23
Оставили бы Бейла себе)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 июля в 10:19
Бэйл.... Когда это уже закончится. Прям издевательство над клубом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100