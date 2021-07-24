Бэйл, Варан, Модрич и Кроос возобновили тренировки в «Реале»

Целый ряд игроков «Реала» вернулся к тренировкам с командой.
Занятия в мадридском клубе возобновили Гарет Бэйл, Тони Кроос, Рафаэль Варан и Лука Модрич. Все они выступали за свои сборные на Евро-2020. Бэйл вернулся в клуб из аренды в «Тоттенхэме».
Сезон в Ла Лиге начнется 13 августа.
July 23, 2021
Ранее сообщалось, что из-за заражения коронавирусом выбыл один из лидеров «Реала».
Складывается мнение, что проблемы не в игроках, а в тренерах по физической подготовке, уж слишком много травмированных игроков, которые в составе "Реала"...
Возможно, что со сменой тренера по физической подготовки, "лазарет" "Реала" опустеет, и игроки заиграют на своём прежнем, достаточно хорошем уровне...
Складывается мнение, что проблемы не в игроках, а в тренерах по физической подготовке, уж слишком много травмированных игроков, которые в составе "Реала"...
Возможно, что со сменой тренера по физической подготовки, "лазарет" "Реала" опустеет, и игроки заиграют на своём прежнем, достаточно хорошем уровне...