Моуриньо выиграл 4 дебютных товарищеских матча во главе «Ромы»

«Рома» продолжает подготовку к сезону с новым главным тренером .

Под руководством португальского специалиста римский клуб сыграл уже четыре товарищеских матча, одержав четыре победы. За эти игры «Рома» забила 18 голов и пропустила всего 2:

«Рома» 10:0 «Монтекатини»

«Рома» 2:0 «Тернана»

«Рома» 1:0 «Триестина»

«Рома» 5:2 «Дебрецен»

Jose Mourinho's pre-season at Roma so far:

☑️ 10-0 vs Montecatini

☑️ 2-0 vs Ternana

☑️ 1-0 vs Triestina

☑️ 5-2 vs Debrecen pic.twitter.com/CZQvm3xx5D