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«Нижний Новгород» забил первый гол в Российской Премьер-Лиге

26 июля 2021, 20:39
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Нижний Новгород» забил в ворота «Сочи» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги и ведёт в счёте.

Этот гол стал для клуба из одноимённого города первым в истории в рамках РПЛ. Ворота сочинцев поразил полузащитник Игорь Горбунов.

Перед матчем с «Сочи» главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, что нужно сделать его клубу, чтобы достойно выступать в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:30
первый гол, первая победа ...
счастливый день !
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 01:59
Я бы так не сказал,)))
Приём ФК,,Сочи» был на высоте, встретили, накормили, разместили, перед отелем не шумели, в барабаны не били!!!) А вот на зелёном поле превзошли гостей, хотя Сочи имел преимущество. Остаётся поздравить НН с первой Победой!!!!)
протон1
протон1
26 июля в 22:19
Игра конечно не огонь. Но с заменой явно угадал, с первой победой Керж
Q-J-G
Q-J-G
26 июля в 21:27
Курьёзный гол, но первый гол, который ещё и решил исход матча, должен добавить игрокам "Нижнего Новгорода" оптимизма, уверенности в своих силах, что очень важно для команды, которая "пришла" из ФНЛ, с третьего места турнирной таблицы...
ermak6848
ermak6848
26 июля в 21:05
С почином тренер Кержаков!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 июля в 20:57
НН с победой. Сочи было не узнать.
mihaluch
mihaluch
26 июля в 20:55
Сочи как всегда слабо играет с середняками.
Ice van Reed
Ice van Reed
26 июля в 20:54, ред.
Просто Красавцы! Браво!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 июля в 20:54
И походу, одержит первую победу!
Кержа поздравляю с отличным началом...
stanichnik
stanichnik
26 июля в 20:46
Дебютант повёл себя негостеприимно по отношению к южанам.
shlomo
shlomo
26 июля в 20:46
Неожиданно...однако
25процентный клоун
25процентный клоун
26 июля в 20:42
Это кошмар
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