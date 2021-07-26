«Нижний Новгород» забил первый гол в Российской Премьер-Лиге

«Нижний Новгород» забил в ворота «Сочи» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги и ведёт в счёте.
Этот гол стал для клуба из одноимённого города первым в истории в рамках РПЛ. Ворота сочинцев поразил полузащитник Игорь Горбунов.
Перед матчем с «Сочи» главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, что нужно сделать его клубу, чтобы достойно выступать в РПЛ.
счастливый день !
счастливый день !
Приём ФК,,Сочи» был на высоте, встретили, накормили, разместили, перед отелем не шумели, в барабаны не били!!!) А вот на зелёном поле превзошли гостей, хотя Сочи имел преимущество. Остаётся поздравить НН с первой Победой!!!!)
Приём ФК,,Сочи» был на высоте, встретили, накормили, разместили, перед отелем не шумели, в барабаны не били!!!) А вот на зелёном поле превзошли гостей, хотя Сочи имел преимущество. Остаётся поздравить НН с первой Победой!!!!)
Кержа поздравляю с отличным началом...
Кержа поздравляю с отличным началом...