«Нижний Новгород» забил первый гол в Российской Премьер-Лиге

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26 июля 2021, 20:39

«Нижний Новгород» забил в ворота «Сочи» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги и ведёт в счёте.

Этот гол стал для клуба из одноимённого города первым в истории в рамках РПЛ . Ворота сочинцев поразил полузащитник .