Сафонов отразил два из последних трёх пенальти в рамках РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала».
Вратарь «быков» взял два из последних трёх пенальти в матчах национального чемпионата (один с «Зенитом» в ноябре 2020-го и один сегодня с «Уралом»). Всего Сафонов отбил 33% пенальти в рамках Российской Премьер-Лиги (4 из 12).
По мнению экспертов, Сафонов является главным претендентом на то, чтобы стать основным голкипером сборной России на долгие годы вперёд.
Конечно он нужен Краснодару, но я надеюсь что скоро на него обратят клубы из Европы.
Конечно он нужен Краснодару, но я надеюсь что скоро на него обратят клубы из Европы.