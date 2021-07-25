Сафонов отразил два из последних трёх пенальти в рамках РПЛ

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вчера, 18:40

Голкипер «Краснодара» отразил пенальти в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала».

Вратарь «быков» взял два из последних трёх пенальти в матчах национального чемпионата (один с «Зенитом» в ноябре 2020-го и один сегодня с «Уралом»). Всего Сафонов отбил 33% пенальти в рамках Российской Премьер-Лиги (4 из 12).

По мнению экспертов, Сафонов является главным претендентом на то, чтобы стать основным голкипером сборной России на долгие годы вперёд.