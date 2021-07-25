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Сафонов отразил два из последних трёх пенальти в рамках РПЛ

вчера, 18:40
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала».

Вратарь «быков» взял два из последних трёх пенальти в матчах национального чемпионата (один с «Зенитом» в ноябре 2020-го и один сегодня с «Уралом»). Всего Сафонов отбил 33% пенальти в рамках Российской Премьер-Лиги (4 из 12).

По мнению экспертов, Сафонов является главным претендентом на то, чтобы стать основным голкипером сборной России на долгие годы вперёд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
учится, работает над собой
karnager
karnager
сегодня в 00:22, ред.
Рекомендую всем напам РПЛ посмотреть матч легенд Реала и Барселоны, как там пенсионеры били пенальти. А гол Рональдиньо вообще шоколадка!
-Хостинский-
-Хостинский- ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:32
Удар по центру, если вратарь гадает то это 100% гол. Мотя просто последнее время стоит до конца и играет по удару, а это означает что у вратаря появилась отличная реакция. Что в принципе в этом матче он и показал, хороших 4 сейва.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:53
Молодец Матвей.
ДСА
ДСА
вчера в 19:36
Надёжный вратарь для внутреннего пользования.
Legend 6
Legend 6
вчера в 19:29
Сафонов большой молодец.
Конечно он нужен Краснодару, но я надеюсь что скоро на него обратят клубы из Европы.
beefs
beefs
вчера в 19:24
молодца, так держать...
1bear
1bear
вчера в 19:08
Сафонов - сила,лучший вратарь РПЛ
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:01
Ай да молодец !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:52
Просто бить пенальти не умеют,это точно.
LOpp
LOpp ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:51
Евро-2020 не смотрел что ли?))
Брулин
Брулин
вчера в 18:47
Один из худших пробитых пенальти, которые я видел в последнее время
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:47
Матвей надежный воротник. Главное , что бы без выкрутасов. А что он номер один и сомнений нет.
протон1
протон1
вчера в 18:44
хороший вратарь. молодчина
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:43
Так ить игрок сборной...
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