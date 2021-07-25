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Только один игрок РПЛ с 2008 года отдал больше голевых передач, чем Дзагоев

вчера, 22:19

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметился результативной передачей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).

Этот ассист стал для хавбека 58-м в рамках РПЛ с 2008 года. Только нападающий «Зенита» Артём Дзюба отдал больше результативных передач (62) за этот период, чем Дзагоев. При этом Алан провёл на 79 матчей меньше, чем Дзюба.

Только один игрок РПЛ с 2008 года отдал больше голевых передач, чем Дзагоев

По мнению экспертов, Дзагоев всё ещё является лидером ЦСКА, а продление контракта с Аланом — верное решение.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:37
Так и таблицу бы сделали согласно заголовку....

62 - Один Игрок
58 - Дзагоев
57 - Жоаозиньо
55 - Самедов
51 - Калачев
Фанат Мутко
Фанат Мутко ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:36
Не важно как, раз дело о статистике.
dok66
dok66
сегодня в 10:26
Вот поэтому и нужен Дзагоев ЦСКА , не смотря на то , что часто ломается .
dj45
dj45
сегодня в 10:16
Вечно осетины пассуют перед россией
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Фанат Мутко (раскрыть)
сегодня в 09:49, ред.
Дзюба в те годы ещё работал Халко-рикошетом...
И не о каких рекордах не помышлял....
Футбольного Киркорова из него сделали позже...после ЧМ...
Брулин
Брулин
сегодня в 09:02
Аланчик как всегда красавец. Игрока такого уровня в ЦСКА нет( Влашич?). Эх, нет в помощь хотя бы какого нибудь Еременко, кого нибудь с головой. А так унылая игра, ничего нового
Фанат Мутко
Фанат Мутко ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:59
Дзюба еще, 79 забыли.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:19
Потому что он играет на профессиональном уровне с 2008 года. Вот поэтому. Смысл приведенной Соккером статистики не в количестве, а в качестве: с момента как он начал выступать в РПЛ только 1 игрок был лучше него, а он соответственно топ 2.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:43
Соккер...
28.11.2017, 14:00

1 место. Дмитрий Лоськов (Россия; завершил карьеру; 43 года) – 155 голевых передачи
2 место. Андрей Аршавин (Россия; «Кайрат»; 36 лет) – 102 голевых передач
3 место. Мигель Данни (Португалия; «Славия Прага»; 34 года) – 93 голевых передачи
4 место. Андрей Тихонов (Россия; завершил карьеру; 47 лет) – 92 голевых передачи
5 место. Егор Титов (Россия; завершил карьеру; 41 год) – 84 голевых передачи
6 место. Александр Самедов (Россия; «Спартак»; 33 года) – 77 голевых передач
7 место. Ролан Гусев (Россия; завершил карьеру; 40 лет) – 71 голевая передача
8 место. Алан Дзагоев (Россия; ЦСКА; 27 лет) – 69 голевых передач
9 место. Тимофей Калачев (Беларусь; «Ростов»; 36 лет) – 69 голевых передач
10 место. Валерий Есипов (Россия; завершил карьеру; 46 лет) – 61 голевая передача

Алан конечно отличный игрок...замечательный ассистент....
Но почему с 2008-го года ??...
Любрго игрока можно выделдить статистикой...при желании....
Например Заболотный лучший игрок РПЛ за всю историю по забиванию головой в стартовых матчах на 61-х минутах !!!!!!
mtoc57
mtoc57
сегодня в 06:28
Дзюба лучший нап и лучший по голевым передачам!!!
и на этом -всё...
Levadia
Levadia
сегодня в 05:54
Жаль,что настолько хорош в игре и диаметрально слаб со здоровьем.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 05:05
А где так считают? Нигде. Тем более у них даже неравенство. Везде считают кто больше забил/отдал голевых внезависимости от сыграных матчей
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:46
Нашли с кем сравнивать). Дзагоев отлично видит поле и передачи у него, как на блюдечке. Про пенька лучше и не говорить).
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:30
Дзюба был, есть и будет бревном. Этот тот нападающий который не может сам сделать результат, до того же Халка ему далеко. А статистика такая только благодаря напарникам, при Данни, Бариосе, Азмуне, даже нап с ЛФЛ станет топовым
feris1
feris1
сегодня в 00:04
Если бы часто не травмировался,мог бы и в Европе заиграть.
vovinho11
vovinho11
сегодня в 00:01
Ракаку силен в других делах
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 23:59
Алан более разносторонний игрок, может и гол забить и точную передачу, а еще хорошо в обороне отрабатывает. Удачи Алану!
beefs
beefs
вчера в 23:54
Хороший игрок и возраст еще т.с. рабочий, а вот травмы...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:12, ред.
За восемь десятков матчей, Алан мог бы ой как много наотдавать , да и теперь есть шанс обойти мастера "шлифовки".
cska1948
cska1948 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:03
Если бы Дзюба не был игроком Зенита, то считали бы по справедливости, а именно: по проценту от сыгранных матчей. Но сейчас время такое, что Зенит должен быть первым во всём...
youtomee
youtomee
вчера в 22:55
а был ли хоть один игрок, у которого было больше травм с 2008?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:47
Отличный игрок, смотреть, как он играет, получать удовольствие, очень хорошо играл и за сборную...Здоровья Алану, и пусть болельщиков ЦСКА, как только возможно дольше, радует своей игрой!
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:40
Объективнее был бы процент передач, а не количество. Здесь Дзагоеву нет равных!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 22:30
Я думал Жирков
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:30
У дзюбы толковых пяток остальное сбросы сверху вниз, фу
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:29
Глупейший показатель.
А если разделить на количество игр ?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:29
Если бы у Дзаги было здоровья, как у Дзюбы, он отдал бы в 2-а раза больше передач...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:26
При этом Алан провёл на 79 матчей меньше, чем Дзюба.
Вот все что нужно знать ..........
протон1
протон1
вчера в 22:25
Учитывая, сколько Алан лечится, это очень сильно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:21
два лидера!!!
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