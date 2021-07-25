Только один игрок РПЛ с 2008 года отдал больше голевых передач, чем Дзагоев

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вчера, 22:19

Полузащитник ЦСКА отметился результативной передачей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).

Этот ассист стал для хавбека 58-м в рамках РПЛ с 2008 года. Только нападающий «Зенита» отдал больше результативных передач (62) за этот период, чем Дзагоев. При этом Алан провёл на 79 матчей меньше, чем Дзюба.