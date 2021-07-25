Только один игрок РПЛ с 2008 года отдал больше голевых передач, чем Дзагоев

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметился результативной передачей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).
Этот ассист стал для хавбека 58-м в рамках РПЛ с 2008 года. Только нападающий «Зенита» Артём Дзюба отдал больше результативных передач (62) за этот период, чем Дзагоев. При этом Алан провёл на 79 матчей меньше, чем Дзюба.
По мнению экспертов, Дзагоев всё ещё является лидером ЦСКА, а продление контракта с Аланом — верное решение.
62 - Один Игрок
58 - Дзагоев
57 - Жоаозиньо
55 - Самедов
51 - Калачев
62 - Один Игрок
58 - Дзагоев
57 - Жоаозиньо
55 - Самедов
51 - Калачев
И не о каких рекордах не помышлял....
Футбольного Киркорова из него сделали позже...после ЧМ...
И не о каких рекордах не помышлял....
Футбольного Киркорова из него сделали позже...после ЧМ...
28.11.2017, 14:00
1 место. Дмитрий Лоськов (Россия; завершил карьеру; 43 года) – 155 голевых передачи
2 место. Андрей Аршавин (Россия; «Кайрат»; 36 лет) – 102 голевых передач
3 место. Мигель Данни (Португалия; «Славия Прага»; 34 года) – 93 голевых передачи
4 место. Андрей Тихонов (Россия; завершил карьеру; 47 лет) – 92 голевых передачи
5 место. Егор Титов (Россия; завершил карьеру; 41 год) – 84 голевых передачи
6 место. Александр Самедов (Россия; «Спартак»; 33 года) – 77 голевых передач
7 место. Ролан Гусев (Россия; завершил карьеру; 40 лет) – 71 голевая передача
8 место. Алан Дзагоев (Россия; ЦСКА; 27 лет) – 69 голевых передач
9 место. Тимофей Калачев (Беларусь; «Ростов»; 36 лет) – 69 голевых передач
10 место. Валерий Есипов (Россия; завершил карьеру; 46 лет) – 61 голевая передача
Алан конечно отличный игрок...замечательный ассистент....
Но почему с 2008-го года ??...
Любрго игрока можно выделдить статистикой...при желании....
Например Заболотный лучший игрок РПЛ за всю историю по забиванию головой в стартовых матчах на 61-х минутах !!!!!!
28.11.2017, 14:00
1 место. Дмитрий Лоськов (Россия; завершил карьеру; 43 года) – 155 голевых передачи
2 место. Андрей Аршавин (Россия; «Кайрат»; 36 лет) – 102 голевых передач
3 место. Мигель Данни (Португалия; «Славия Прага»; 34 года) – 93 голевых передачи
4 место. Андрей Тихонов (Россия; завершил карьеру; 47 лет) – 92 голевых передачи
5 место. Егор Титов (Россия; завершил карьеру; 41 год) – 84 голевых передачи
6 место. Александр Самедов (Россия; «Спартак»; 33 года) – 77 голевых передач
7 место. Ролан Гусев (Россия; завершил карьеру; 40 лет) – 71 голевая передача
8 место. Алан Дзагоев (Россия; ЦСКА; 27 лет) – 69 голевых передач
9 место. Тимофей Калачев (Беларусь; «Ростов»; 36 лет) – 69 голевых передач
10 место. Валерий Есипов (Россия; завершил карьеру; 46 лет) – 61 голевая передача
Алан конечно отличный игрок...замечательный ассистент....
Но почему с 2008-го года ??...
Любрго игрока можно выделдить статистикой...при желании....
Например Заболотный лучший игрок РПЛ за всю историю по забиванию головой в стартовых матчах на 61-х минутах !!!!!!
и на этом -всё...
и на этом -всё...
А если разделить на количество игр ?
А если разделить на количество игр ?
Вот все что нужно знать ..........
Вот все что нужно знать ..........