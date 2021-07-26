Дзюба и Дзагоев — в топ-10, а Лоськов недосягаем. Лучшие создатели голов в истории РПЛ

Мастера последних передач и не только.
Согласно данным аналитической компании Opta, которая в идеале владеет футбольной статистикой, передача Алана Дзагоева на Антона Заболотного с углового в матче ЦСКА — «Уфа» принесла хавбеку «армейцев» 58-й ассист в РПЛ с 2008 года. Больше результативных пасов за аналогичный период выполнил только Артем Дзюба (62).
«Соккер.ру» любопытно узнать, кто в чемпионате России создал максимальное количество голов, при этом немного изменим условия представленной задачи: будем считать ассистом не только последний пас на партнера, с которого был забит гол, но и каждый заработанный и впоследствии реализованный пенальти, как это делают во многих престижных турнирах.
10 место. Александр Кержаков (Россия) и Жоаозиньо (Россия/Бразилия) — 65 ассистов
Символично, что пишем о главных создателях голов в РПЛ в день матча «Сочи» и «Нижнего Новгорода», ведь Кержаков тренирует нижегородцев, а Жоаозиньо — действующий игрок «Сочи». Форвард имел все шансы стать самым результативным футболистом в истории чемпионатов России, но остановился в паре голов от рекорда Олега Веретенникова. Девиз Кержакова всем известен: «Бил, бью и буду бить». Для Александра голы всегда были главной целью, а ассисты — побочный продукт успешной деятельности, но и их набралось немало. Впрочем, еще один точный пас или заработанный пенальти Жоаозиньо подвинут Кержакова за пределы топ-10.
9 место. Тимофей Калачев (Беларусь) — 68
Калачев забивал в матчах Российской Премьер-Лиги в два раза реже, чем создавал голы. А еще за легендой «Ростова» числится уникальное достижение: он единственный футболист, которому удалось оформить ассистентский хет-трик в первом туре РПЛ. История становится совершенно сюрреалистичной, если погрузиться в обстоятельства: в стартовом матче РПЛ-2014/15 «Ростов» уступил «Динамо» со счетом 3:7, при этом все свои голы «желто-синие» забили с передач Калачева (дважды Полоз и Гацкан).
8 место. Егор Титов (Россия) — 70
Многолетний лидер и капитан «Спартака» славился своим умением тонко играть в пас вблизи чужих ворот, нередко передачи Егора Ильича приводили к взятию этих самых ворот. Вполне возможно, Титов наковырял бы еще пару десятков результативных действий, если бы Станислав Черчесов не подрезал крылья его карьере в «Спартаке»: после поражения 1:5 в дерби от ЦСКА тогдашний тренер «красно-белых» сделал козлами отпущения опытных Титова и Калиниченко.
7 место. Алан Дзагоев (Россия) — 73
С учетом заработанных пенальти вчера Алан Дзагоев создал не 58-й, а 73-й гол ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. Свой первый гол в РПЛ Дзагоев соорудил больше 13 лет назад — 11-го мая 2008 года, когда помог отличиться Сергею Игнашевичу в матче с «Химками». В тот день 17-летний Алан впервые вышел в стартовом составе ЦСКА и через 17 минут после дебютного результативного паса забил свой первый гол за «армейцев».
6 место. Андрей Тихонов (Россия) — 74
Тихонов создавал голы для «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок», самым успешным во всех отношениях для Андрея Валерьевича стал сезон 1999 года, когда он самым непосредственным образом принял участие в 30 голах «Спартака» в чемпионате России: 19 забил сам и еще 11 раз предоставлял возможности. А еще у Тихонова 45 ассистов в ФНЛ, так что оставил след на всех уровнях российского футбола.
5 место. Александр Самедов (Россия) — 75
В отличие от Тихонова, играл только в РПЛ. Более того, Самедов провел всю карьеру в московских клубах («Спартак», «Локомотив», ФК «Москва», «Динамо»), не считая прощального сезона, который Александр назло столичной традиции провел в Самаре, «Крыльях Советов». Наиболее продуктивным в плане результативных действий Самедов был в переходном сезоне 2011/12, когда соорудил 14 завершившихся голами моментов в футболке «Динамо».
4 место. Артем Дзюба (Россия) — 79
Фактурные футболисты, действующие на острие, редко бывают такими же щедрыми на созданные моменты, как Дзюба. Артем близок к восьми десяткам результативных действий только в РПЛ, а с учетом ассистов в Кубке России, еврокубках и в матчах за сборную России уже перевалил за сотню (113). Первый гол в РПЛ Дзюба создал 22 апреля 2007 года (пасовал на Торбинского в матче «Спартак» — «Крылья Советов» — 1:0), а наиболее продуктивные в плане созидания сезоны выдал уже в «Зените». Было и 12 созданных голов за один чемпионат (2018/19), и даже 14 (2019/20).
3 место. Мигель Данни (Португалия) — 84
Ближайшая цель Артема Дзюбы — другой важный игрок в истории «Зенита» и редкий легионер в списке выдающихся ассистентов РПЛ. У Мигеля Данни 68 голов и 84 ассиста в 270 матчах чемпионата России. Блестящие цифры, которые могли быть и вовсе космическими, если бы не три разрыва крестообразных связок у португальца.
2 место. Андрей Аршавин (Россия) — 90
Андрей Аршавин создал 90 голов в РПЛ, а также может похвастаться 27-ю результативными действиями в АПЛ, где выступал за лондонский «Арсенал». Праймовый Аршавин играл на уровне сильнейших футболистов планеты. Жаль, что не смог продержаться на пике подольше, но у Андрея в любом случае получилась классная карьера. Одних только ассистов во всех турнирах 200+.
1 место. Дмитрий Лоськов (Россия) — 145
Феноменальный результат у экс-капитана «Локомотива» Лоськова. Даже не знаю, когда в РПЛ появится футболист, который сумеет переплюнуть Дмитрия по количеству созданных голов. Может быть, Арсен Захарян лет через 15-20 побьет «вечный» рекорд? Только вдумайтесь, в семи сезонах Лоськов делал 10+ ассистов в РПЛ. Интересно, что свой первый результативный пас в высшей лиге чемпионатов России Дмитрий сделал в матче против «Локомотива», когда выступал за «Ростсельмаш». Счет будет закрыт только 18 лет спустя.
Лоськов и Аленичев - мозговитые игроки центра поля, но Лоськов мог улучшить рекорд играй он всю карьеру в Локо например, но перетрубации с тренерами отправили его в Сатурн на 2-3сезона, который он к слову тащил! А Аленичев в нашем чемпе мог бы накидать пасов прилично в РПЛ. но предпочёл поиграть в Европе! Тот же Аршавин не слови звезду и будь работягой и обязанным родному клубу мог бы и поиграть подольше и проявить себя ярче!
Дзюба для меня неожиданно здесь, но для нападающего видимо ассисты редкость и достойно внимания, хотя если вспомнить Халка, тот мячей 40-50 голевых закинул на Дзюбу, причем те голы были обусловлены скорее ультраточными пасами Халка нежели умением забивать партнёра! Представьте что Халк поиграл бы подольше, многие рекорды могли пасть, он видимо пожалел наших кривоногих))
Лоськов и Аленичев - мозговитые игроки центра поля, но Лоськов мог улучшить рекорд играй он всю карьеру в Локо например, но перетрубации с тренерами отправили его в Сатурн на 2-3сезона, который он к слову тащил! А Аленичев в нашем чемпе мог бы накидать пасов прилично в РПЛ. но предпочёл поиграть в Европе! Тот же Аршавин не слови звезду и будь работягой и обязанным родному клубу мог бы и поиграть подольше и проявить себя ярче!
Дзюба для меня неожиданно здесь, но для нападающего видимо ассисты редкость и достойно внимания, хотя если вспомнить Халка, тот мячей 40-50 голевых закинул на Дзюбу, причем те голы были обусловлены скорее ультраточными пасами Халка нежели умением забивать партнёра! Представьте что Халк поиграл бы подольше, многие рекорды могли пасть, он видимо пожалел наших кривоногих))