Дзюба и Дзагоев — в топ-10, а Лоськов недосягаем. Лучшие создатели голов в истории РПЛ

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вчера, 21:00

Мастера последних передач и не только.

Согласно данным аналитической компании Opta, которая в идеале владеет футбольной статистикой, передача Алана Дзагоева на Антона Заболотного с углового в матче ЦСКА — «Уфа» принесла хавбеку «армейцев» 58-й ассист в РПЛ с 2008 года. Больше результативных пасов за аналогичный период выполнил только Артем Дзюба (62).

«Соккер.ру» любопытно узнать, кто в чемпионате России создал максимальное количество голов, при этом немного изменим условия представленной задачи: будем считать ассистом не только последний пас на партнера, с которого был забит гол, но и каждый заработанный и впоследствии реализованный пенальти, как это делают во многих престижных турнирах.

10 место. Александр Кержаков (Россия) и Жоаозиньо (Россия/Бразилия) — 65 ассистов

Символично, что пишем о главных создателях голов в РПЛ в день матча «Сочи» и «Нижнего Новгорода», ведь Кержаков тренирует нижегородцев, а Жоаозиньо — действующий игрок «Сочи». Форвард имел все шансы стать самым результативным футболистом в истории чемпионатов России, но остановился в паре голов от рекорда Олега Веретенникова. Девиз Кержакова всем известен: «Бил, бью и буду бить». Для Александра голы всегда были главной целью, а ассисты — побочный продукт успешной деятельности, но и их набралось немало. Впрочем, еще один точный пас или заработанный пенальти Жоаозиньо подвинут Кержакова за пределы топ-10.

9 место. Тимофей Калачев (Беларусь) — 68

Калачев забивал в матчах Российской Премьер-Лиги в два раза реже, чем создавал голы. А еще за легендой «Ростова» числится уникальное достижение: он единственный футболист, которому удалось оформить ассистентский хет-трик в первом туре РПЛ . История становится совершенно сюрреалистичной, если погрузиться в обстоятельства: в стартовом матче РПЛ -2014/15 «Ростов» уступил «Динамо» со счетом 3:7, при этом все свои голы «желто-синие» забили с передач Калачева (дважды Полоз и Гацкан).

8 место. Егор Титов (Россия) — 70

Многолетний лидер и капитан «Спартака» славился своим умением тонко играть в пас вблизи чужих ворот, нередко передачи Егора Ильича приводили к взятию этих самых ворот. Вполне возможно, Титов наковырял бы еще пару десятков результативных действий, если бы Станислав Черчесов не подрезал крылья его карьере в «Спартаке»: после поражения 1:5 в дерби от ЦСКА тогдашний тренер «красно-белых» сделал козлами отпущения опытных Титова и Калиниченко.

7 место. Алан Дзагоев (Россия) — 73

С учетом заработанных пенальти вчера Алан Дзагоев создал не 58-й, а 73-й гол ЦСКА в Российской Премьер-Лиге. Свой первый гол в РПЛ Дзагоев соорудил больше 13 лет назад — 11-го мая 2008 года, когда помог отличиться Сергею Игнашевичу в матче с «Химками». В тот день 17-летний Алан впервые вышел в стартовом составе ЦСКА и через 17 минут после дебютного результативного паса забил свой первый гол за «армейцев».

6 место. Андрей Тихонов (Россия) — 74

Тихонов создавал голы для «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок», самым успешным во всех отношениях для Андрея Валерьевича стал сезон 1999 года, когда он самым непосредственным образом принял участие в 30 голах «Спартака» в чемпионате России: 19 забил сам и еще 11 раз предоставлял возможности. А еще у Тихонова 45 ассистов в ФНЛ , так что оставил след на всех уровнях российского футбола.

5 место. Александр Самедов (Россия) — 75

В отличие от Тихонова, играл только в РПЛ . Более того, Самедов провел всю карьеру в московских клубах («Спартак», «Локомотив», ФК «Москва», «Динамо»), не считая прощального сезона, который Александр назло столичной традиции провел в Самаре, «Крыльях Советов». Наиболее продуктивным в плане результативных действий Самедов был в переходном сезоне 2011/12, когда соорудил 14 завершившихся голами моментов в футболке «Динамо».

4 место. Артем Дзюба (Россия) — 79

Фактурные футболисты, действующие на острие, редко бывают такими же щедрыми на созданные моменты, как Дзюба. Артем близок к восьми десяткам результативных действий только в РПЛ , а с учетом ассистов в Кубке России, еврокубках и в матчах за сборную России уже перевалил за сотню (113). Первый гол в РПЛ Дзюба создал 22 апреля 2007 года (пасовал на Торбинского в матче «Спартак» — «Крылья Советов» — 1:0), а наиболее продуктивные в плане созидания сезоны выдал уже в «Зените». Было и 12 созданных голов за один чемпионат (2018/19), и даже 14 (2019/20).

3 место. Мигель Данни (Португалия) — 84

Ближайшая цель Артема Дзюбы — другой важный игрок в истории «Зенита» и редкий легионер в списке выдающихся ассистентов РПЛ . У Мигеля Данни 68 голов и 84 ассиста в 270 матчах чемпионата России. Блестящие цифры, которые могли быть и вовсе космическими, если бы не три разрыва крестообразных связок у португальца.

2 место. Андрей Аршавин (Россия) — 90

Андрей Аршавин создал 90 голов в РПЛ , а также может похвастаться 27-ю результативными действиями в АПЛ , где выступал за лондонский «Арсенал». Праймовый Аршавин играл на уровне сильнейших футболистов планеты. Жаль, что не смог продержаться на пике подольше, но у Андрея в любом случае получилась классная карьера. Одних только ассистов во всех турнирах 200+.

1 место. Дмитрий Лоськов (Россия) — 145