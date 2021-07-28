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Жиго хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака»

вчера, 14:24

«Спартак» продолжает вести переговоры по новому контракту с защитником Самуэлем Жиго.

Как сообщается, переговоры продвигаются тяжело. Проблемой являются завышенные требования футболиста по зарплате. Жиго хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака». Защитник планирует получать от 3 до 3,5 млн евро в год. На данный момент зарплата Жиго составляет 1,8 млн евро. Такие требования француз выдвинул на фоне разговоров о его натурализации.

Ранее стало известно об интересе к Жиго со стороны европейского клуба.

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Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg
сегодня в 10:40
Саму заслужил это
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 00:38, ред.
Зобнин против, поэтому и не дал забить гол ему, там полная чехарда, каждый сам за себя
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:12
- А чего тут обсуждать?

- Всё решает руководство клуба.

- Стоит этого парень - повышайте...

- Не стоит (зажрался) - посылайте его ... (сами знаете куда...)
санек002
санек002
вчера в 22:24
да не за что!оборзел парень
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:34
Приборзели эти футболисты....
Лямы получают и ноют постоянно.....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:33
Таможня дает добро!)
RBA
RBA
вчера в 20:12
Хотеть он конечно может, врачи не запрещают.
112910415
112910415
вчера в 20:12
он, пожалуй, работает на эти деньги !
ЧиП
ЧиП
вчера в 19:57
Борзеть то же не стоит🚫
Не заменимых нет🚷
протон1
протон1
вчера в 19:44
Вопрос необходимо рассматривать с другой стороны, просто нужно снизить зарплату всем остальным до уровня Жиго. Ведь если по чесноку и этого много !
AlVi77
AlVi77
вчера в 19:39
Игрок хороший, игрок стоящий. Но зарплаты у всех футболистов ппц. Никогда не считаю чужие деньги, но когда у 98% населения провинции зарплата не превосходит 1 млн рублей в год... Да травмоопасно, да рано карьера закончится. Но мля, лям евро - 90 лет работы для человека с зарплатой 85 тысяч рублей в месяц. Сильно преувеличены деньги в нашем, прости господи, футболе
Dzolo
Dzolo
вчера в 19:28
Следующих на очереди Соболев, Джикия и Федун опять начнет говорить что за копейки удавятся.
mtoc57
mtoc57
вчера в 19:00
натурализация........ха ха....
вот и правда всплыла.........
chromage
chromage
вчера в 18:51
Офигеть, конечно, дорого обходится "лимит на легионеров" нашим клубам. По мне лучше уж таких сразу посылать и вложить его зарплату в детскую школу Спартака и получат на выходе 3-4 хороших футболиста с правильным паспортом.
zsb1961
zsb1961
вчера в 18:30
Хотеть - не вредно!
1-я конная
1-я конная ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 18:15
Это говорит только о необоснованно завышенных заплатах
протон1
протон1
вчера в 18:13
Тот же Зобнин имеет такой контракт.
Так Жиго будучи защитником забил в 4 раза больше мячей.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:04, ред.
Давай заправляйся и участвуй в продлении контракта Жиго?)
stavr74
stavr74
вчера в 16:53
А что считать чужие деньги???
Что на работе все получают одинаково, как при СССР что ли???
Есть работник , хорошо и профессионально выполняющий свою работу и работодатель , пусть они и договариваются . Главное в рамки ферплей уложится .
К примеру онанист , что мало зарабатывает??? Вот и мойте ему кости
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:52
От бесстыдник...
протон1
протон1
вчера в 16:51
Т е получать меньше Кутепова это нормально? Он просит то что ему не доплачивали 3года
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:51
Платит российский народ через заправки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:49
Жабоед хочет напоследок подоить федуна.
particular
particular
вчера в 16:46
Франк просёк, что если и оставаться в РПЛ, то надо хотя бы денег поднять за своё мученичество... Лион или ещё кто, вряд ли ему столько положит...
1-я конная
1-я конная
вчера в 16:29
Жига нашёл дойную корову
протон1
протон1
вчера в 16:25
Жиго основной защитник,а получает меньше тех кто сидит на лавке (Кутепов).
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 16:13
Ну вот лимит в полной своей красоте
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 16:07
Ну вот и в спартаке проблемы...

А они думали что пронесет?
valt134
valt134
вчера в 15:53
Дожились!!! Геев начинаем натурализовывать. Как «болеть» за такую сборную?
pomor45
pomor45
вчера в 15:49
Вымогатель.
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