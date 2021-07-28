«Спартак» продолжает вести переговоры по новому контракту с защитником Самуэлем Жиго.
Как сообщается, переговоры продвигаются тяжело. Проблемой являются завышенные требования футболиста по зарплате. Жиго хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака». Защитник планирует получать от 3 до 3,5 млн евро в год. На данный момент зарплата Жиго составляет 1,8 млн евро. Такие требования француз выдвинул на фоне разговоров о его натурализации.
Ранее стало известно об интересе к Жиго со стороны европейского клуба.
- Всё решает руководство клуба.
- Стоит этого парень - повышайте...
- Не стоит (зажрался) - посылайте его ... (сами знаете куда...)
- Всё решает руководство клуба.
- Стоит этого парень - повышайте...
- Не стоит (зажрался) - посылайте его ... (сами знаете куда...)
Лямы получают и ноют постоянно.....
Лямы получают и ноют постоянно.....
Не заменимых нет🚷
Не заменимых нет🚷
вот и правда всплыла.........
вот и правда всплыла.........
Так Жиго будучи защитником забил в 4 раза больше мячей.
Так Жиго будучи защитником забил в 4 раза больше мячей.
Что на работе все получают одинаково, как при СССР что ли???
Есть работник , хорошо и профессионально выполняющий свою работу и работодатель , пусть они и договариваются . Главное в рамки ферплей уложится .
К примеру онанист , что мало зарабатывает??? Вот и мойте ему кости
Что на работе все получают одинаково, как при СССР что ли???
Есть работник , хорошо и профессионально выполняющий свою работу и работодатель , пусть они и договариваются . Главное в рамки ферплей уложится .
К примеру онанист , что мало зарабатывает??? Вот и мойте ему кости
А они думали что пронесет?
А они думали что пронесет?