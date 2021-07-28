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вчера, 14:24

«Спартак» продолжает вести переговоры по новому контракту с защитником .

Как сообщается, переговоры продвигаются тяжело. Проблемой являются завышенные требования футболиста по зарплате. Жиго хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Спартака». Защитник планирует получать от 3 до 3,5 млн евро в год. На данный момент зарплата Жиго составляет 1,8 млн евро. Такие требования француз выдвинул на фоне разговоров о его натурализации.

Ранее стало известно об интересе к Жиго со стороны европейского клуба.