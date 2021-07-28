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Президент «Баварии»: «Левандовски не уйдёт из клуба в ближайшие два года»

вчера, 14:41

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи о том, что нападающий Роберт Левандовски может перейти в «Челси».

Во-первых, на мой взгляд, Левандовски — лучший нападающий в мире. Мы счастливы, что он играет за нашу команду. У него осталось два года по контракту, он обязательно будет выступать за «Баварию» эти два года. Я могу представить, что Роберт останется в нашем клубе ещё дольше. Он точно отработает свой контракт до конца.

Ранее стало известно, какую сумму «Челси» готов предложить за переход Левандовски.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 16:32
Надо познакомить его с дзюбой, у того такая же позиция
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:14
Потом уйдет бесплатно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:09
Ему и в Баварии хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:09
Таких не отпускают
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:58
Куда он уйдёт из Баварии?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:53
Наверное это правильно
shlomo
shlomo
вчера в 14:43
Ну и славненько....что ему искать в таком возрасте...уже все нашел и все доказал
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