Президент «Баварии»: «Левандовски не уйдёт из клуба в ближайшие два года»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал слухи о том, что нападающий может перейти в «Челси».

Во-первых, на мой взгляд, Левандовски — лучший нападающий в мире. Мы счастливы, что он играет за нашу команду. У него осталось два года по контракту, он обязательно будет выступать за «Баварию» эти два года. Я могу представить, что Роберт останется в нашем клубе ещё дольше. Он точно отработает свой контракт до конца.