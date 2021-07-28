«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт...

Как сообщает источник, «Зенит» намерен продлить контракт с нападающим Сердаром Азмуном.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.
Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предложения по Азмуну.
Как сообщает источник, «Зенит» намерен продлить контракт с нападающим Сердаром Азмуном.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.
Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предложения по Азмуну.
Но, зачем востребованному Азмуну, которому 26 лет, продолжать играть в РПЛ, если у него есть возможность продолжить свою карьеру в Испании или Германии, к примеру, играя за тот же "Байер", который хочет купить Азмуна за 18 млн евро...
Азмун "перерос" РПЛ, он играет в РПЛ с июля 2013 года, он второй бомбардир среди легионеров России после Вагнера Лава, он на "пике" своей игровой формы... Когда, если не сейчас, в возрасте 26 лет попробовать играть в европейской топ-лиге, тем более, что есть желающие , которые хотят, желают, чтобы Сердар Азмун играл за их команду...
Очень маловероятно, чтобы С.Азмун согласился на новый контракт с руководством "Зенита", на любых благоприятных условиях... Он неоднократно заявлял, что хочет играть в европейской топ-лиге, когда, если не сейчас???
Будет разумно и порядочно со стороны "Зенита" продать С.Азмуна, по его просьбе, по его желанию, а не удерживать "силком", до окончания контракта, тем более, что тогда он вообще уйдёт бесплатно, через год!
Но, зачем востребованному Азмуну, которому 26 лет, продолжать играть в РПЛ, если у него есть возможность продолжить свою карьеру в Испании или Германии, к примеру, играя за тот же "Байер", который хочет купить Азмуна за 18 млн евро...
Азмун "перерос" РПЛ, он играет в РПЛ с июля 2013 года, он второй бомбардир среди легионеров России после Вагнера Лава, он на "пике" своей игровой формы... Когда, если не сейчас, в возрасте 26 лет попробовать играть в европейской топ-лиге, тем более, что есть желающие , которые хотят, желают, чтобы Сердар Азмун играл за их команду...
Очень маловероятно, чтобы С.Азмун согласился на новый контракт с руководством "Зенита", на любых благоприятных условиях... Он неоднократно заявлял, что хочет играть в европейской топ-лиге, когда, если не сейчас???
Будет разумно и порядочно со стороны "Зенита" продать С.Азмуна, по его просьбе, по его желанию, а не удерживать "силком", до окончания контракта, тем более, что тогда он вообще уйдёт бесплатно, через год!