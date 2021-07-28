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«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт

вчера, 15:15

Как сообщает источник, «Зенит» намерен продлить контракт с нападающим Сердаром Азмуном.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.

Недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал про предложения по Азмуну.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 15:30
Вот так и будет отрабатывать, а не играть.
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
сегодня в 09:57
Уходи Серик, даже не думай оставаться, в европе хоть футбол поиграешь
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:06
«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт...

- И правильно делает! Нельзя разбрасываться такими футболистами!

- Что это за дела? "Европа" говорит - нам нужен Азмун, классный игрок, всё, берём!!!

- Зенит говорит: Нравится - берите! Платите 30 лямов и красивая упаковка вам в подарок!

- Байер, Рома и проч. говорят: да нет, ребята, вы чего, какие 30 лямов? Вы что, с дуба рухнули? ОТКУДА У НАС В ЕВРОПЕ ТАКИЕ ДЕНЬГИ??? (Тут Петросян просто отдыхает)!

- Потом Байер предложил 20 лямов... (Заметьте, как они торгуются, за ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ИМ ИГРОКА!)

- Зенит говорит, ну если там с какими-то бонусами, откатами - отмазками, то очень даже может быть...

- Байер сразу же предложил 18 лямов (за Азмуна, которого продавали за 30!), и какие-то там бонусы Рубину,

- А сегодня уже пишут, что Зенит продаёт Азмуна Байеру за 14 лямов??? А сколько же достанется Рубину? А Зениту? А как же клуб, команда, болельщики???

- ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ ...
minai
minai
вчера в 22:23, ред.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:35
    А чем на это ответил Азмун ?
    112910415
    112910415
    вчера в 20:19
    спортсмен подумает и примет правильное решение
    dok66
    dok66
    вчера в 20:07
    Да все логично . Нахрапом продать не удалось , Азмун выкупать контракт не будет , это точно . А так , смотришь , и возбудить удастся потенциальных покупателей.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:53
    Вот откажется от нового "улучшенного" контракта - тогда пусть езжает...в Ливеркузены....
    А так нет смысла судачить...
    морозз
    морозз
    вчера в 19:40
    Миллер… отдай паспорт Азмуну, надоело ему быть бомжом!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:03
    Не понимаете! Он бежит от этого:

    STVA 1
    STVA 1 ответ Чист (раскрыть)
    вчера в 19:01
    Ну наверное человек хочет поиграть в топ чемпионате и в ЛЧ хотя бы из группы выходить а не занимать 4 места!
    Caniggia
    Caniggia ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 18:47, ред.
    Да её уже и так, кроме нас сирых и убогих, никто не смотрит. Так что надо отпускать Азмунов-Влашичей и не портить людям карьеру, а возможно, и жизнь.
    Чист
    Чист
    вчера в 18:44
    Не пойму я этих спецов по футболу ну чем лучше Баер Рома или им подобные - там Азмун ещё быстрее затухнет а тут он звезда - он что для вас играет лишь бы платили вы наверно с работы надругой день убежите если начнут меньше платить а тут -за мешок денег играет - нет вы так ему понравились вот и рвёт жилы старается как вы ему дороги доказыват
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:42
    если продавать Азмунов-Влашичей...то кто эту Лигу смотреть будет....
    Чист
    Чист ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 18:36
    так не смотри это болото - смотри АПЛ и радуйся
    Чист
    Чист ответ Caniggia (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Чем он карьеру угробит играет в топ команде страны -думаю они все играют за деньги а что Азмун мало получает -пусть ещё попросит думаю Зениту надо прибавить -что бы не ушёл
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:29, ред.
    Если не уйдет сейчас Азмун в рассвете своих лет , то вскоре закиснет в этом колхозном болоте , который называется РПЛ. Но будет обеспечен , как он так и его правнуки.
    Чист
    Чист
    вчера в 18:28, ред.
    Зачем Азмуну переходить в другой клуб - скажите пожалуйста -если Зенит хорошо оплачивает играешь постоянно в Лиге -в сборную приглашают -здесь ты звезда кумир болельщиков - это молодым куда то ехать что то доказывать -а что Азмуну то доказывать играет в первой команде страны - а в другой команде кто знает как дела пойдут далеко ходить ненадо пример как Шевченко накололся с переходом в Челси - не приняли игроки и не дали играть -играй открывай свой бизес в Питере -
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 17:41
    Если Азмун продлит контракт с Зенитом, то это однозначно, он сам угробит свою карьеру и это уже будет окончательно. За него и сейчас то больше 18 лямов не хотят платить, а что будет через 2-3 года. Ответ ясен. Будет очевидное снижение уровня игры, возраст близкий к 30-ти и ощутимое падение стоимости футболиста. Да и предложений из топ евро чемпионатов уже таких не будет. А так ещё есть шанс засветиться в Европе и сделать там хорошую карьеру. Пример Шомуродова достаточно свеж. Главное отойти от соблазнов красивого контракта в Питере и уезжать. Так что беги Сердар, беги...
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 17:22
    Вот и всё...
    Путешествие в Европу, закончилось, мешком денег от бомжей :))) !
    1bear
    1bear
    вчера в 17:06
    правильное решение Зенита,лишь бы Азмун согласился
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Anton Hohlov (раскрыть)
    вчера в 16:59
    Так ведь и Зенит в ЛЧ тоже не играет. То что он там делает можно назвать чем угодно но только не игрой. Четвертое место и домой.
    particular
    particular
    вчера в 16:55
    Нынче заработать на Азмуне не удаётся... В остальном, сплетение пожеланий иранца, клуба и сложившейся ситуации, вряд ли дадут основу для дальнейшего сотрудничества в слезах счастья и умиления...
    протон1
    протон1
    вчера в 16:54
    За приличного игрока надо бороться, не так много их у нас
    blitz
    blitz ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Ситуация абсолютно разная. У Азмуна контракт остался меньше года, а у Влашича контракт еще три года до 2024 -го. Как говорится почувствуй разницу. Причем ранее Азмун уже отказывался продлевать контракт, а у Влашича такого нет и в помине. Ему еще отрабатывать и отрабатывать.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 16:41
    Азмуну надо выкупать свой контракт !)
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:36, ред.
    Посмотрим что и как
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 16:30
    Если не дурак, то продлит. Баер и Рома далеко не гранды и в ЛЧ не играют.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 16:28, ред.
    Азмун согласен остаться в Зените,с условием,если Дзюба споёт ему песню Боярского,а можно и дуэтом:
    протон1
    протон1
    вчера в 16:24
    Развод Байера и Ромы продолжается. Финишная прямая.
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