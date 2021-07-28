Определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

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вчера, 17:52

28 июля прошли заключительные матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.

Пары 1/4 финала турнира:

Испания — Кот-д'Ивуар

Новая Зеландия — Япония

Южная Корея — Мексика

Бразилия — Египет

Матчи пройдут 31 июля.

Напомним, что из-за переноса Игр на год в связи с коронавирусной обстановкой возрастная планка для заявки на турнир была повышена.