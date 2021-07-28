ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияОлимпиада 2020

Определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

вчера, 17:52

28 июля прошли заключительные матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.

Пары 1/4 финала турнира:

Испания — Кот-д'Ивуар
Новая Зеландия — Япония
Южная Корея — Мексика
Бразилия — Египет

Матчи пройдут 31 июля.

Напомним, что из-за переноса Игр на год в связи с коронавирусной обстановкой возрастная планка для заявки на турнир была повышена.

Все новости
Источник: soccer.ru
«Сочи» сыграет против «Партизана» в Лиге конференций
Сегодня, 23:44 Комментарии4
«Рубин» сыграет в Лиге конференций с польским клубом
Сегодня, 23:03 Комментарии11
Химки готовы принять матчи сборной Беларуси в отборе на чемпионат мира
Вчера, 18:15 Комментарии6
Официально«Барселона» сыграет с «Ювентусом» в матче за Кубок Гампера
23 июля Комментарии13
Официально«Барселона» проведёт товарищескую игру с «РБ Зальцбург»
21 июля Комментарии4
Мексика сыграет с Гондурасом в четвертьфинале Кубка КОНКАКАФ
21 июля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дрючик 76
Дрючик 76 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:02, ред.
Там возраст игрокров участников до 20 лет,соответственно только молодёжка может участвовать!А как известно все этапы отбора наши проваливают,отсюда их и быть там к сожалению не может!Надо попасть в четверку на Евро,а нас там и не было!
johncamp
johncamp
сегодня в 10:47
Похоже на кубок России, к сожалению, деньги всё меняют
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:13
Похоже, что Япония выйдет в финал турнира...
протон1
протон1
вчера в 23:32, ред.
никому не интсресная олимпиада.
спорт интересен тогда когда полные трибуны. и страна живет без нищеты. и смотреть приятно. а ты вот сидишь и нищий смотришь какой резон? я лучше буду смотреть через ламповый телик но в ссср
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:28
Банзай ,Ниппон !!!!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:30
Японии очередную медаль готовят. Ведь хозяевам надо помогать
Kosmos58
Kosmos58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:05
Вот вы и ответили на свой вопрос!.
протон1
протон1
вчера в 20:53
по сетке вырисовывается финал Испания - Бразилия, но и мексиканцы могут удивить в очередной раз
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 20:31
Непредсказуемые олимпийцы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30
А где "наши"!))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 20:29
Почему Россия никогда не участвует?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:15
Япония или Египет - явные фавориты.
LOpp
LOpp
вчера в 20:14
Кунц вылетел с олимпиады, а мы уже Валеру назначили))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:07, ред.
Малком походу третьим титулом за полгода разживётся.....
Удачи !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:03
Все фавориты.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:02
Во всех парах есть явные фавориты.
баск
баск
вчера в 19:49
Получился отличный турнир, и он прекрасно смотрится..)

Ну а ежели кому веселее поумничать, вместо того, чтобы наслаждаться красивым футболом, так охота пуще неволи..)))
Nazi
Nazi
вчера в 19:49
Не знаю кому нужен этот турнир где среди 8 сильнейших сборных может быть Новая Зеландия :)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:42
Ну что,будем смотреть!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:39
Удачи Эфиопии и Занзибару
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:19, ред.
Ну вот, дожили! За всю Европу отдувается одна Испания, а за Ю. Америку - Бразилия. Казалось бы явные фавориты, но нет здесь ещё один великий футбольный фаворит - Япония. Либо это современные реалии, либо олимпийский футбольный турнир превратился в никому не нужное посмешище. Скорее, второе. А жаль, ведь когда-то футбольная победа на Олимпиаде стояла второй по значимости после победы на ЧМ. Да и мы до сих пор с трепетом вспоминаем и гордимся нашим футбольным олимпийским золотом 1988! А ведь в финале мы побили Бразилию с Ромарио и Бебето в составе. Нет, однозначно, раньше было намного серьёзнее отношение к футболу на Олимпиаде. Обидно, что сейчас многие ведущие европейские сборные воспринимают этот турнир, как товарищеский.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:18
Чем нравятся футбольные матчи Олимпиады, так это непредсказуемостью результатов...

Кто бы мог предположить до начала турнира, что сборная Египта будет играть в 1/4 финала, а сборная Аргентины останется "за бортом" турнира...

Кто бы мог предположить, что сборная Германии останется вне матчей плей-офф...
А сборная Кот д"Ивуар, играет в 1/4...

Удивила сборная Франции, которая не только завершила своё выступление, но и завершила с разницей забитых и пропущенных мячей 5:11...

В общем, есть интрига, есть результаты, которых никто не ожидал, поэтому, интересно...
И вполне возможно, что неожиданные результаты, "футбольные сюрпризы" на этом не закончились и продолжатся на стадии плей-офф, и в финале...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:37
Фавориты Япония и Бразилия.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:15
Нет, которых ожидали увидеть в 1/4, есть, которых не ожидали увидеть в 1/4...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:15
Матчи все непредсказуемые как и сама Олимпиада.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:09
Совершенно очевидно,что топовым игрокам,в абсолютном большинстве,этот турнир не интересен,поэтому и результаты такие
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:08
Это особо никому у нас в стране не интересно.
протон1
протон1
вчера в 18:04
Все континенты и конфедерации представлены :) Ну, кроме Антарктиды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:03
Представители всех континентов. А от сильнейших - Европы и Ю.Америки всего по одной команде. Интересно, они просто забили на эту олимпиаду или реально там рубятся не по деЦЦки? Просто сам не слежу за ней, иногда только результаты матчей смотрю...
6dmu62u6cpag
6dmu62u6cpag
вчера в 17:54
Хороший четверофинал должен получится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100