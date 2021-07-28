Определились все пары 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде в Токио

28 июля прошли заключительные матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио, по итогам которых стали известны все участники плей-офф.
Пары 1/4 финала турнира:
Испания — Кот-д'Ивуар
Новая Зеландия — Япония
Южная Корея — Мексика
Бразилия — Египет
Матчи пройдут 31 июля.
Напомним, что из-за переноса Игр на год в связи с коронавирусной обстановкой возрастная планка для заявки на турнир была повышена.
Кто бы мог предположить до начала турнира, что сборная Египта будет играть в 1/4 финала, а сборная Аргентины останется "за бортом" турнира...
Кто бы мог предположить, что сборная Германии останется вне матчей плей-офф...
А сборная Кот д"Ивуар, играет в 1/4...
Удивила сборная Франции, которая не только завершила своё выступление, но и завершила с разницей забитых и пропущенных мячей 5:11...
В общем, есть интрига, есть результаты, которых никто не ожидал, поэтому, интересно...
И вполне возможно, что неожиданные результаты, "футбольные сюрпризы" на этом не закончились и продолжатся на стадии плей-офф, и в финале...
Кто бы мог предположить до начала турнира, что сборная Египта будет играть в 1/4 финала, а сборная Аргентины останется "за бортом" турнира...
Кто бы мог предположить, что сборная Германии останется вне матчей плей-офф...
А сборная Кот д"Ивуар, играет в 1/4...
Удивила сборная Франции, которая не только завершила своё выступление, но и завершила с разницей забитых и пропущенных мячей 5:11...
В общем, есть интрига, есть результаты, которых никто не ожидал, поэтому, интересно...
И вполне возможно, что неожиданные результаты, "футбольные сюрпризы" на этом не закончились и продолжатся на стадии плей-офф, и в финале...