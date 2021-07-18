Товарищеский матч «Краснодара» с «Арминией» отменён из-за дождя

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18 июля 2021, 15:27

Товарищеский матч «Краснодар» — «Арминия» отменен. Встреча должна была состояться сегодня, 18 июля, на стадионе «Зильберштадт-Арена» в Шваце (Австрия).

«На протяжении последних суток в горной части Австрии шли проливные дожди, повредившие поле в Шваце, где планировалось провести матч. Вплоть до последнего момента клубы искали альтернативную локацию, но и другие футбольные газоны пострадали от обильных осадков. В связи с этим было принято решение об отмене матча, вместо него команда проведёт вечернюю тренировку», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Ранее на сборах в Австрии «Краснодар» провел встречу с другим немецким клубом.