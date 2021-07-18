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Товарищеский матч «Краснодара» с «Арминией» отменён из-за дождя

18 июля 2021, 15:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия18.07.2021 в 16:30 Матч отменен

Товарищеский матч «Краснодар» — «Арминия» отменен. Встреча должна была состояться сегодня, 18 июля, на стадионе «Зильберштадт-Арена» в Шваце (Австрия).

«На протяжении последних суток в горной части Австрии шли проливные дожди, повредившие поле в Шваце, где планировалось провести матч. Вплоть до последнего момента клубы искали альтернативную локацию, но и другие футбольные газоны пострадали от обильных осадков. В связи с этим было принято решение об отмене матча, вместо него команда проведёт вечернюю тренировку», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Ранее на сборах в Австрии «Краснодар» провел встречу с другим немецким клубом.

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Источник: ФК "Краснодар"
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Все комментарии
gvnr4dr8qzcn
gvnr4dr8qzcn
18 июля в 18:22
Наверное сильно моросил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 17:49
С каких пор дождь стал помехой!?
sv_1969
sv_1969
18 июля в 17:34
Да уж!Их там заливает!
ДСА
ДСА
18 июля в 16:02
Ну и правильно, меньше травмоопасность.
mihaluch
mihaluch
18 июля в 15:36
Наши побоялись что смоет с поля.
asraeil
asraeil
18 июля в 15:29
Еще будет время сыграть товорняк
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