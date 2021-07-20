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Стало известно, где сборная России примет Словакию и Кипр

20 июля 2021, 14:07

Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра сборная России сыграет в Казани и Санкт-Петербурге.

8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани наши парни примут Словакию, начало – в 21:45 мск.

11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск.

Недавно «Газпром Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира.

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Хиромант
Хиромант
20 июля в 22:18
"Стало известно, где сборная России примет Словакию и Кипр..."

- Лучше бы написали где, и главное "КАК", примут сборную России, если она опять накосячит, наплевав на ожидания миллионов болельщиков!!!

- При таком раскладе - лучше им домой вообще не возвращаться!!!
pomor45
pomor45
20 июля в 20:43
Международный авторитет Газпром Арены становится непререкаемым. Почитай при любом мероприятии не обходится без её участия. Но на город ложится очень большая санитарная нагрузка и больше половины жителей не желают видеть у себя все эти международные тусовки, которые просто обрушились на город в последние три месяца.
particular
particular
20 июля в 19:22
По хорошему бы начать с 6-ти очков... Но в нынешней ситуации, даже приезд Кипра может вызвать нервный сумбур и игру в полтора нападающих с оглядкой на свои ворота...
Аксинья
Аксинья
20 июля в 19:15
    Valeron112
    Valeron112
    20 июля в 18:44
    Всё равно где, главное чтоб были победы.
    Gahi
    Gahi
    20 июля в 18:41, ред.
    После Чемпионата Европы конечно многие болельщики смотрят с оптимизмом и надеждой на предстоящие матчи сборных. Как бы не критиковали сборную команду хочется действительно увидеть от неё достойную и увлекательную игру, которая многих болельщиков объединит и заставит быстро забыть весь то негатив в отношении команды, за те результаты которые она показывала в последнее время. Выбор стадиона тоже не просто так с намёками на то что новый тренер сборной долго был связан с одним из этих городов. И кто бы не встал во главе команды, хочется пожелать удачи и положительных результатов от каждого матча. Удачи
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 июля в 18:21
    Где бы не играла, кто бы не был главный тренер сборной России, хочется пожелать сборной России пройти отбор ЧМ-2022, и с новым главным тренером удивить игрой и результатами на ЧМ-2022. Удивить так, чтобы болельщики радовались, а не огорчались...
    d1metras
    d1metras
    20 июля в 17:21
    Гоу во Владивосток наши бревна товарным поездом на матч повезем))) Словаков туда.. Они пока лететь будут, забудут, зачем вообще прилетали))
    Артур Халилов 1
    Артур Халилов 1
    20 июля в 16:54
    Осенью в 10 вера летом в час дня!)
    RBA
    RBA
    20 июля в 15:50
    Почему в Казани такое позднее начало, странно.
    Caniggia
    Caniggia
    20 июля в 15:27
    Казань самая непосещаемая из новых футбольных арен, да ещё такое позднее начало! И сколько туда придёт? Тысяч 5? Ну почему не Ростов, Краснодар, Волгоград, Самара? Там бы был биток! Глупо!
    dok66
    dok66
    20 июля в 15:18
    Казань - хорошо , Питер - так себе . А где Екатеринбург ?
    протон1
    протон1
    20 июля в 15:10
    Тарханов объяснил, почему Курбан Бекиевич является наиболее подходящим кандидатом на вакантную должность. «Он знает российский футбол, знаком с молодыми и опытными футболистами. Бердыев умело выстраивает командную игру, ставит тактику. Говорят, что его команды играют от обороны. Не соглашусь. Сборная будет играть, почти как «Атлетико» Диего Симеоне. Бердыев поставит организованную игру в обороне и качественный выход в атаку. Курбан Бекиевич - опытный специалист, который постоянно развивается», - заявил Александр Фёдорович
    LOpp
    LOpp
    20 июля в 15:07
    на Саранск-Арене щас вообще кто-нибудь играет?
    Мордовия расформировали, Тамбов расформировали.
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    20 июля в 15:06
    В Питере снова манекенов будут рассаживать?
    Roger Young
    Roger Young
    20 июля в 14:55
    лучше бы Словакию в Питере, я бы даже сходил. На Кипр неинтересно
    Cat01
    Cat01
    20 июля в 14:53
    Жаль лучше в Москве!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    20 июля в 14:42
    "Недавно «Газпром Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1269369/rossiya-kipr
    Фраза не закончена. В оригинале "..... и заняла там "почетное" 21 место"
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 июля в 14:35, ред.
    Нужно было сделать наоборот. Словакию в Питере принимать. Всё таки соперник серьёзный, и поддержка бОльшего числа болел помогла бы лучше, чем в Казани. Но раз решили так, пусть так и будет..
    А вот посмотрев на даты, понял, почему в Питере Кипр. Потому-что в ноябре у нас может быть всё что угодно по погоде. А зенитовская арена под крышей.
    Удачи нашим ребятам, не подвести нового главного...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    20 июля в 14:34
    Никто в Петербурге на Кипр не пойдёт. Отдали бы Волгограду или Саранску.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    20 июля в 14:33
    А кто тренер ?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    20 июля в 14:31
    Место встречи изменить можно , а результат нельзя.
    Тревожные ожидания.
    swed27
    swed27
    20 июля в 14:26
    Прекраксные стадионы для игр сборной
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    20 июля в 14:23
    А что бассейн закрыли ?
    mihaluch
    mihaluch
    20 июля в 14:15
    Там ещё ходят на футбол.
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    20 июля в 14:11
    А на баклане вибратор целый?
    VeniaminS
    VeniaminS
    20 июля в 14:10
    Хороший выбор.
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