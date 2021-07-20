"Стало известно, где сборная России примет Словакию и Кипр..."

1626779257

20 июля 2021, 14:07

Домашние матчи отбора на ЧМ -2022 против Словакии и Кипра сборная России сыграет в Казани и Санкт-Петербурге.

8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани наши парни примут Словакию, начало – в 21:45 мск. 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск.

Недавно «Газпром Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира.