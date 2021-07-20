"Стало известно, где сборная России примет Словакию и Кипр..."

Домашние матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Кипра сборная России сыграет в Казани и Санкт-Петербурге.
8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани наши парни примут Словакию, начало – в 21:45 мск.
11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сборная сыграет с Кипром, начало – в 20:00 мск.
Недавно «Газпром Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира.
А вот посмотрев на даты, понял, почему в Питере Кипр. Потому-что в ноябре у нас может быть всё что угодно по погоде. А зенитовская арена под крышей.
Удачи нашим ребятам, не подвести нового главного...
А вот посмотрев на даты, понял, почему в Питере Кипр. Потому-что в ноябре у нас может быть всё что угодно по погоде. А зенитовская арена под крышей.
Удачи нашим ребятам, не подвести нового главного...