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Головин забил гол в товарищеском матче «Монако» с «Реалом Сосьедад»

вчера, 21:04
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Реал Сосьедад» и «Монако» провели товарищеский матч, который завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

В составе «Сосьедада» по голу забили Аднан Янузай и Виллиан Хосе.

За монегасков единственный гол забил российский полузащитник Александр Головин. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл половину матча. С начала второго тайма его сменил Сеск Фабрегас.

Недавно Головин принял участие в презентации новой формы «Монако».

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:13
Лучше бы не в майках фотографировался и в товарняках забивал, а парочку на ЧЕ забил !
В Европе - пустышка, а не игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:21
Саня молодец , хороший гол получился.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 00:05
Нужно больше Головиных сборной.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:19
Саша продолжает претендовать на роль одного из лидеров в своём клубе.
А ещё мне бросилось в глаза, что у футбольного клуба Монако поменялся многолетний титульный спонсор. Наверное на бизнес известного российского олигарха Алексея Михайловича Федорычева, владевшего когда-то московским Динамо, ковид тоже оставил свой отпечаток и FEDCOM пребывает сейчас не в лучшей форме, иначе как объяснить появление другой надписи на футболках футболистов из княжества.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:05
Толку-то? Ведь проиграли!
1bear
1bear
вчера в 22:45
хоть и товарняк,но всё равно молодец !
minai
minai
вчера в 22:28, ред.
Ну забил мяч и забил, у него профессия такая. Было бы удивительно, если бы мяч забил Головина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27, ред.
Ну вот это тебе надо было, забил гол и тебя заменили !!!))) Обложался !!!)))
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:20
Молодец, Шурик!
3ton
3ton
вчера в 22:19
Ну я ответу не удивлён . 🤣🤣🤣🤣Головин забил гол 🤣🤣🤣🤣
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:18
Положил очень классно. Спокойно разобрался после отскока, убрал защитника и пробил. Радует солидность и уверенность, с которой он это сделал.
Gahi
Gahi
вчера в 22:05
Начала голам в новом сезоне положено, нужно в официальных матчах продолжить в таком же ритме и в такой же последовательности, забивать во всех турнирах. Головин должен быть всему голова как в клубе, так и в сборной России. Удачи
Cat01
Cat01
вчера в 21:55
Теперь пойдут голы
drug01
drug01
вчера в 21:55
Молодец саня так продолжать
протон1
протон1 ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:17
ейчас игры идут. я нагадал на игру. селтика и псв. будешь удивлен
протон1
протон1
вчера в 21:16
поздравляю головина. молодец
морозз
морозз
вчера в 21:14
Правильнее было бы…Головин забил мяч и т д
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:11
хорошее начало
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