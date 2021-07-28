Головин забил гол в товарищеском матче «Монако» с «Реалом Сосьедад»

«Реал Сосьедад» и «Монако» провели товарищеский матч, который завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.
В составе «Сосьедада» по голу забили Аднан Янузай и Виллиан Хосе.
За монегасков единственный гол забил российский полузащитник Александр Головин. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл половину матча. С начала второго тайма его сменил Сеск Фабрегас.
🎦⚽️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 28, 2021
Le but de Golo, qui permet aux 🔴⚪️ d'égaliser en fin de première période face à la @RealSociedad !
C'est le deuxième but du Tsar dans cette préparation 🔥 pic.twitter.com/N8En7wPJq3
Недавно Головин принял участие в презентации новой формы «Монако».
В Европе - пустышка, а не игрок.
В Европе - пустышка, а не игрок.
А ещё мне бросилось в глаза, что у футбольного клуба Монако поменялся многолетний титульный спонсор. Наверное на бизнес известного российского олигарха Алексея Михайловича Федорычева, владевшего когда-то московским Динамо, ковид тоже оставил свой отпечаток и FEDCOM пребывает сейчас не в лучшей форме, иначе как объяснить появление другой надписи на футболках футболистов из княжества.
А ещё мне бросилось в глаза, что у футбольного клуба Монако поменялся многолетний титульный спонсор. Наверное на бизнес известного российского олигарха Алексея Михайловича Федорычева, владевшего когда-то московским Динамо, ковид тоже оставил свой отпечаток и FEDCOM пребывает сейчас не в лучшей форме, иначе как объяснить появление другой надписи на футболках футболистов из княжества.