Головин забил гол в товарищеском матче «Монако» с «Реалом Сосьедад»

1627495472

вчера, 21:04

«Реал Сосьедад» и «Монако» провели товарищеский матч, который завершился победой испанского клуба со счетом 2:1.

В составе «Сосьедада» по голу забили Аднан Янузай и Виллиан Хосе.

За монегасков единственный гол забил российский полузащитник . Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл половину матча. С начала второго тайма его сменил Сеск Фабрегас.

🎦⚽️



Le but de Golo, qui permet aux 🔴⚪️ d'égaliser en fin de première période face à la @RealSociedad !



C'est le deuxième but du Tsar dans cette préparation 🔥 pic.twitter.com/N8En7wPJq3 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 28, 2021

Недавно Головин принял участие в презентации новой формы «Монако».