Вратарь «Байера», молодёжь в Испании и супербомбардир из Кореи. 10 россиян, за которыми следим в зарубежных клубах

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вчера, 21:07

Наш легион.

Никита Иосифов («Вильярреал»; Испания; Ла Лига) — 250 тысяч евро

Иосифова ждали в первой команде «Локомотива», но 20-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом». Вероятно, начать адаптацию в новой стране придется со второй команды «подводников», но, по словам первого тренера Иосифова, парень не боится конкуренции. Надеемся, сумеет себя проявить и пробьется в основной состав победителей Лиги Европы, чтобы одним нашим парнем в топ-чемпионате стало больше.

Эдгар Севикян («Леванте»; Испания; Ла Лига) — 750 тысяч евро

Севикян тоже уехал в Испанию из академии «Локо», причем оказался в юношеской команде «Леванте» еще в 16 лет. Сейчас Эдгару 19, и будущий сезон должен стать для него определяющим, ведь летом 2022-го заканчивается контракт с «лягушками». Пока у Севикяна только два выхода на замену за первую команду — в Ла Лиге и Кубке Короля.

Александр Жиров («Зандхаузен»; Германия; вторая Бундеслига) — 1 млн евро

В России центральный защитник играл за «Анжи», «Енисей», «Волгарь» и «Томь», числился в «Краснодаре», а в Германии на хорошем счету в клубе «Зандхаузен» из второй Бундеслиги. Вряд ли Александр в 30 лет прорвется на высший уровень, как и его команда, финишировавшая в прошедшем сезоне на 15-й строчке, но такие примеры зарубежной карьеры тоже нужны. Станислав Черчесов даже вызывал Жирова в сборную России.

Станислав Ильюченко («Чонбук Моторс»; Южная Корея; К-Лига) — 2 млн евро

Родился в Калмыкии, футбольное образование получил в Германии, прославился в Южной Корее. Этот «русский немец» уже два года зажигает в К-Лиге, успел перейти из «Пхохан Стилерс» в стан чемпионов Южной Кореи, клуб «Чонбук Хенде Моторс» (трансфер обошелся почти в миллион евро). У рослого форварда мощная статистика в составе корейских клубов: забил 44 гола в 73 матчах.

Станислав Крицюк («Жил Висенте»; Португалия; Примейра) — 2.5 млн евро

Прошедший сезон экс-вратарь «Краснодара» и сборной России провел в «Белененсеше». Бывало, феерил в воротах и брал пенальти, а в мартовском матче против «Риу Аве» получил красную карточку уже на 3-й минуте. В целом, Крицюк неплохо себя проявил в составе середняка португальской Примейры, а этим летом сменил 10-ю команду Португалии на 11-ю, перебравшись в «Жил Висенте», который рассчитывает на россиянина как на первого номера.

Александр Кокорин («Фиорентина»; Италия; Серия A) — 3.5 млн евро

Зимний переход Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» стал большим сюрпризом, а первые полгода форварда в Италии подтвердили худшие подозрения: Александр сыграл 91 минуту во второй половине сезона в Серии A, постоянно лечился и заслужил уничижительные оценки от поклонников «фиалок». Сейчас Кокорин готовится к сезону под руководством нового тренера и надеется изменить сложившееся о себе мнение.

Денис Черышев («Валенсия»; Испания; Примера) — 3.5 млн евро

Черышев — воспитанник мадридского «Реала», а вся его карьера прошла в Испании. Очевидно, что уровень таланта позволял Денису рассчитывать на куда большие успехи, но, увы, травмы скомкали карьеру футболиста, которому уже 30 лет. Второе лето подряд слухи отправляют россиянина прочь из «Валенсии», но Черышев опроверг все слухи, сфотографировался в новой форме «Лос Чес» и даже успел забить победный гол в ворота «Вильярреала» в контрольном матче.

Андрей Лунёв («Байер»; Германия; Бундеслига) — 5 млн евро

Самый неожиданный трансфер лета в российском футболе. Вроде бы не было никаких сомнений, что Лунёв продлит контракт с «Зенитом», которому помог завоевать три чемпионских титула, однако с «сине-бело-голубыми» договориться не удалось, и Андрей перебрался в солидный клуб из Германии, где будет конкурировать с Лукашем Градецки. Уважение Лунёву, что вырвался из тепличных условий и решил попробовать силы в сильном чемпионате. Желаем проявить свои лучшие качества и выиграть конкуренцию у Градецки.

Алексей Миранчук («Аталанта»; Италия; Серия A) — 15 млн евро

В первом сезоне за «Аталанту» Миранчук забил 7 голов и сделал 2 ассиста, причем россиянин в основном выходил на замену и делал результативное действие в среднем каждые 90 минут. По-моему, достойный старт в команде Джан Пьеро Гасперини, чьи методы требуют полного погружения в работу, хотя в России тут и там неадекватно воспринимают тот факт, что Алексей непостоянно играет за итальянский клуб. Во-первых, ему требовалось время на адаптацию, во-вторых, за прошедший год он прибавил только благодаря интенсивным тренировкам и ограниченному количеству игровой практики в конкурентной среде. Полет нормальный,

Александр Головин («Монако»; Франция; Лига 1) — 28 млн евро

Головин уже провел в «Монако» три сезона, которые могли получиться более целостными и интересными, если бы не травмы. Тем не менее Александр может похвастаться тем, что делает результативное действие в каждом третьем матче за монегасков: у россиянина 13 голов и 17 ассистов в 91 матче. В новом сезоне от Головина ждут прорыва, и если Саше удастся обойтись без травм и блеснуть в Лиге чемпионов, то следующим летом он может получить не просто интересные, а захватывающие предложения. Пока же нужно поскорее забыть неудачный Евро-2020 и тщательно подготовиться к новым испытаниям с «Монако».