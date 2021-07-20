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Агент Лунёва: «Мы у „Зенита“ ничего не просили за всё время переговоров»

20 июля 2021, 10:13

Агент российского вратаря «Байера» Андрея Лунёва рассказал, почему его клиенту не удалось продлить контракт с «Зенитом».

Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас — Андрея, меня — все это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за всё время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?

Недавно Лунёв сентиментально попрощался с болельщиками петербургского клуба.

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 13:51
Андрею удачи! Молодец что уехал!!!
berda2003
berda2003
20 июля в 13:47
какой-то безымянный агент, несёт пургу, про какое-то бонусное предложение - бред...
кстати, бонусы это не з/плата и не премия... хочу даю, не хочу - отправляю в германию, чем плохо...
msa79
msa79
20 июля в 12:55
Вратарь хороший, но не видеть спада в игре своего подопечного это лукавство, Зенит сделал разумное предложение, останься Андрей в команде и заиграй лучше, можно было бы и переподписать контракт на лучших условиях. Зенит пошел бы на это, не враг ведь себе. А в ситуации, когда Лунев и Кержаков на одном уровне, клуб будет склоняться в сторону своего воспитанника и держать двух равноценных вратарей не будет.
oFANATo
oFANATo
20 июля в 12:03
Миллер:"Денег нет, но вы держитесь, обойдёмся Кержаковым, в ЛЧ все равно Семак сказал плей-офф не цель."
Иван Тасминский
Иван Тасминский
20 июля в 11:59
Потому что херово играть начал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 11:47
Вижу два варианта развития событий.
Возможно, агент что-то не договаривает нам или своему клиенту. Работа у него такая.
Возможно, у Андрея прошла игра на прежнем уровне, да ещё этот кризис с короной.
Попросили слегка подвинуться в бонусах. ВеликИ ли они были вообще?
А может, Семак или Бирюков увидели яркий потенциал у Одоевского, поверили в него.
Но не исключён вариант, что подпишут условного Лантратова или Сафонова.
Зенит в последнее время работает в тишине, и это правильно.
Время до закрытия окошка ещё есть...
Futurista
Futurista ответ Антон Белянкин (раскрыть)
20 июля в 10:51
112910415
112910415
20 июля в 10:49
Зенит - экономный клуб, это все знают
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 июля в 10:42
Удачи Андрею. Всё к лучшему - если хочешь вырасти как футболист - нужно уезжать в Европу.
ОПС
ОПС
20 июля в 10:36
Мы же не знаем , что там у них на кухне.
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