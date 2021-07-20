Агент Лунёва: «Мы у „Зенита“ ничего не просили за всё время переговоров»

Агент российского вратаря «Байера» рассказал, почему его клиенту не удалось продлить контракт с «Зенитом».

Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас — Андрея, меня — все это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за всё время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?