Агент Лунёва: «Мы у „Зенита“ ничего не просили за всё время переговоров»

Агент российского вратаря «Байера» Андрея Лунёва рассказал, почему его клиенту не удалось продлить контракт с «Зенитом».
Предложение «Байера» не было самым выгодным. Мне забавно, что нас — Андрея, меня — все это время некоторые называли рвачами. Мы у «Зенита» ничего не просили за всё время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?
Недавно Лунёв сентиментально попрощался с болельщиками петербургского клуба.
Возможно, агент что-то не договаривает нам или своему клиенту. Работа у него такая.
Возможно, у Андрея прошла игра на прежнем уровне, да ещё этот кризис с короной.
Попросили слегка подвинуться в бонусах. ВеликИ ли они были вообще?
А может, Семак или Бирюков увидели яркий потенциал у Одоевского, поверили в него.
Но не исключён вариант, что подпишут условного Лантратова или Сафонова.
Зенит в последнее время работает в тишине, и это правильно.
Время до закрытия окошка ещё есть...
Возможно, агент что-то не договаривает нам или своему клиенту. Работа у него такая.
Возможно, у Андрея прошла игра на прежнем уровне, да ещё этот кризис с короной.
Попросили слегка подвинуться в бонусах. ВеликИ ли они были вообще?
А может, Семак или Бирюков увидели яркий потенциал у Одоевского, поверили в него.
Но не исключён вариант, что подпишут условного Лантратова или Сафонова.
Зенит в последнее время работает в тишине, и это правильно.
Время до закрытия окошка ещё есть...