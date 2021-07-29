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«С „Крыльями“ мы подсели, только не в ногах». Талалаев — игрокам «Ахмата»

сегодня, 00:35
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ахмат» в клубном инстаграме опубликовал видео после матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». В видеоролике главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев провел разбор встречи.

Первый тайм мы сыграли хорошо, а второй — подсели. В матче в Туле, который мы играли в прошлом году, мы пробежали 110 км. Знаете, сколько вы в этой игре пробежали все вместе? 123 км. Я вам уже говорил, что больше 120 км — это уровень Лиги Европы, Лиги чемпионов.

И то, что мы говорим, что мы подсели… Мы подсели, ребят, только вот здесь, в голове. Потому что мы вышли защищать 2:0. А нам нужно было выходить и продолжать играть. О чем мы и говорили в перерыве: выйти и продолжать играть так, чтобы забить третий гол. И тогда игра закончилась бы, как, например, с «Краснодаром».

Самое главное, что мы сейчас должны сделать, — это понять, что всё у нас в голове, не в ногах. Мы готовились к этому. За счет чего? За счёт того, что мы год работали. Вы вышли на другой уровень, большинство. Плюс пришли игроки с другим, хорошим потенциалом. Нужно, чтобы в команде каждый выходящий приносил максимум пользы. Гол можно забить, можно пропустить. Но при этом надо продолжить играть в футбол, как и играли.

Ранее Талалаев рассказал, какие эксперименты сделал «Ахмат» в матче с «Крыльями».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:52
Талалаев очень требовательный тренер.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:40
Бегали нормально так, как лоси
протон1
протон1
сегодня в 00:40
Талалаев на много лучше карпина смотрится. это мне показалось)?
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