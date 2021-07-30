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Соболев — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Спартак»

вчера, 21:01
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

На счету футболиста победный гол в этом поединке.

Накануне стало известно, что «Спартак» предлагает Соболеву новый контракт на улучшенных условиях.

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Все комментарии
1viking17
1viking17
сегодня в 07:33
Лучший игрок был не Соболев, а вратарь Крыльев
амурец
амурец
сегодня в 02:46
да уж
makkie
makkie ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 23:47
Михалыч, был.
Мяч то в отставленную руку игроку Крыльев попал - а до этого в створ летел.
Такие судьи на ура ставят!

Но удручает, что победили с этого несчастного пенальти...
karnager
karnager ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:49
Спрашивают у владельца клуба победившей команды, и потом обьявляют его
ABir
ABir
вчера в 21:49
Очень важные три очка! Но при подавляющем преимуществе уже вторую игру не можем забить с игры.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:25
пеналь то был ?
Стасодзюб
Стасодзюб ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:17
Не попали в руку,ну типо как дзюбе в голову)) Пеналь был))))
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:14
а я вот вообще не понимаю РПЛ)) по какому признаку опредиляют лучшего игрока матча ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:12
Не видел гол, нырял то тоже сам?
протон1
протон1
вчера в 21:08, ред.
Как не болей за клуб, но с такой игрой бенфика ещё в первом матче все решит...Хоть пенальти 100 процентный, но не таких побед ждем мы от Спартака. Очень слабый старт, ноль голов с игры за 2 матча, с учетом большой группы нападения, с игроками на любой вкус.
makkie
makkie
вчера в 21:06
Если только по моментам - 3-4 убойных имел.
А в целом даже и выделить нЕкого. Все сыграли серо и невзрачно.
Ох, Бенфика уже ручонки потирает...
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 21:04
А дзюба лучший игрок в раздевалке с Азмуном.
Liverpoolets
Liverpoolets
вчера в 21:01
Смешно и только.
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