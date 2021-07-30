Соболев — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».
На счету футболиста победный гол в этом поединке.
Накануне стало известно, что «Спартак» предлагает Соболеву новый контракт на улучшенных условиях.
Мяч то в отставленную руку игроку Крыльев попал - а до этого в створ летел.
Такие судьи на ура ставят!
Но удручает, что победили с этого несчастного пенальти...
Мяч то в отставленную руку игроку Крыльев попал - а до этого в створ летел.
Такие судьи на ура ставят!
Но удручает, что победили с этого несчастного пенальти...
А в целом даже и выделить нЕкого. Все сыграли серо и невзрачно.
Ох, Бенфика уже ручонки потирает...
А в целом даже и выделить нЕкого. Все сыграли серо и невзрачно.
Ох, Бенфика уже ручонки потирает...