УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21

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вчера, 13:08

Пресс-служба УЕФА сообщает, что гол нападающего «Порту» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) признан лучшим в сезоне 2020/21.

На втором месте в списке лучших голов расположился удар в 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия (1:2), а третью строчку занял гол полузащитника «Рейнджерс» в ворота «Стандарда» (2:0) в групповом этапе Лиги Европы. Посмотреть видео голов вы можете по ссылке.

Ранее стал известен лучший гол сезона в Английской Премьер-Лиге.