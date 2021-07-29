ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2021/2022

УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21

вчера, 13:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Пресс-служба УЕФА сообщает, что гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) признан лучшим в сезоне 2020/21.

На втором месте в списке лучших голов расположился удар Лоренцо Инсинье в 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия (1:2), а третью строчку занял гол полузащитника «Рейнджерс» Кемара Руфа в ворота «Стандарда» (2:0) в групповом этапе Лиги Европы. Посмотреть видео голов вы можете по ссылке.

Ранее стал известен лучший гол сезона в Английской Премьер-Лиге.

Все новости
Божович: «„Зенит“ могут сместить с трона в этом сезоне»
Сегодня, 12:36 Комментарии24
ОфициальноАртур Нигматуллин — лучший игрок матча «Нижний Новгород» — «Сочи»
26 июля Комментарии9
Кучаев получил памятную награду в честь ста матчей за ЦСКА
26 июля ФотоКомментарии17
ОфициальноДзагоев — лучший игрок матча ЦСКА — «Уфа»
25 июля Комментарии15
ОфициальноКарапузов — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Ахмат»
25 июля Комментарии2
ОфициальноВильена — лучший игрок матча «Урал» — «Краснодар»
25 июля ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:25
Где рабона Ламелы? Почему ее даже в претендентах нет?!?
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 18:17
Надоели эти акробатические голы.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:13
По мне гол Жиру был лучшим в еврокубках
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:58
Да важности то не было, первую игру Челси выиграл в гостях 2:0, а ответную проиграл 1:0, гол был забит на 93 минуте матча, когда уже все было понятно
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:42
Голы в падении, через себя всегда выглядят зрелищными и эффектными, поэтому так нравятся зрителям. И вратарям очень сложно парировать их, потому что они не всегда готовы к таким ударам и поздно реагируют на них, в следствии чего, если только мяч не прилетает в то место, где располагается голкипер чаще всего случается гол. Не у каждого нападающего в своем арсенале есть такой удар, он требует от футболиста определённых навыков, чтобы при падении не получить травму и не травмировать других рядом стоящих игроков.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:24
Странно ещё что голов Дзюбы нет
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:17
Очень важный гол для Порту.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:06
У Инсиньи покрасивше гол был!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:51
гол красивый, НО случайный ИМХО :(
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:29
Красивый гол,ничего не скажешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:21
Вот как то думалось, что гол Рона, хотя бы с пенальти - попадёт в эту тройку.
Но нет, он теперь не в тренде ;)
А голы действительно красивы, особенно Инсинье ...
swed27
swed27
вчера в 13:14
Действительно шикарный гол
shlomo
shlomo
вчера в 13:14
Главное нужный гол получился...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:08
Важный был гол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100