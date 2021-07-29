УЕФА назвал лучший гол сезона 2020/21

Пресс-служба УЕФА сообщает, что гол нападающего «Порту» Мехди Тареми в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) признан лучшим в сезоне 2020/21.
На втором месте в списке лучших голов расположился удар Лоренцо Инсинье в 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия (1:2), а третью строчку занял гол полузащитника «Рейнджерс» Кемара Руфа в ворота «Стандарда» (2:0) в групповом этапе Лиги Европы. Посмотреть видео голов вы можете по ссылке.
Ранее стал известен лучший гол сезона в Английской Премьер-Лиге.
Но нет, он теперь не в тренде ;)
А голы действительно красивы, особенно Инсинье ...
Но нет, он теперь не в тренде ;)
А голы действительно красивы, особенно Инсинье ...