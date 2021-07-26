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26 июля 2021, 17:48

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник получил награду за 100 сыгранных матчей в составе «армейцев».

Вчера Костя Кучаев получил памятную награду в честь ста матчей за ЦСКА . Юбилейным для нашего полузащитника стал майский поединок против «Краснодара».