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Кучаев получил памятную награду в честь ста матчей за ЦСКА

26 июля 2021, 17:48

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Константин Кучаев получил награду за 100 сыгранных матчей в составе «армейцев».

Вчера Костя Кучаев получил памятную награду в честь ста матчей за ЦСКА. Юбилейным для нашего полузащитника стал майский поединок против «Краснодара».

Кучаев получил памятную награду в честь ста матчей за ЦСКА

Вчерашний матч против «Уфы» стал юбилейным для другого футболиста ЦСКА.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 00:29
Вот же время летит уже 100 матчей сыграл Костя. Удачи в дальнейшем и без травм.
oFANATo
oFANATo
вчера в 00:25
Молодец Константин....так и дальше держать.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
26 июля в 23:00
Кто ищет крайних, тот себя не замечает!©
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 июля в 22:04
Хорошо сказал - самокритично
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
26 июля в 21:28
Не стыдно молчать, коли нечего сказать. ©
Gahi
Gahi
26 июля в 21:01
Хорошая мотивация для Кучаева играть ещё лучше и забивать. Удачи
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 июля в 20:17
Никакой разницы. Ну а жадность Федуна всем известна, матч Рубин-Спартак тому примером )
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ 1-я конная (раскрыть)
26 июля в 19:59
"Памятная футболка" и "памятная награда" - разницу чуешь?! НАГ-РА-ДА, блюдечко в рамочке с каёмочкой! Так кто там ты говоришь самонагражденцы?!)
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
26 июля в 19:39
Ещенко получил памятную футболку в честь 100 матчей за "Спартак"

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О - самонагражденцы тут как тут )))
drug01
drug01
26 июля в 18:54
Молодец но ждем красивую игру
alexgurzan
alexgurzan ответ sbk (раскрыть)
26 июля в 18:20
Добрый день.
Нет, не идут.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 июля в 18:17
Вот так появляются будущие легенды. С малого. Будущий скотч Гинера!
shlomo
shlomo
26 июля в 18:15
Мелочь, но приятная...удачи в дальнейшем!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
26 июля в 18:15, ред.
Армейцы решили сами себя награждать! Пора бы и Заболотному какую-нибудь медальку дать за 1 гол за ЦСКА!)
А вообще Кучаев временами неплох!
sbk
sbk
26 июля в 17:58
Квалификации к европейским кубкам в зачет идут?
протон1
протон1
26 июля в 17:57
рано Кучаева воспевать, слабоват ещё, не от хорошей жизни его на поле выпускают...
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 17:52
Поздравляю с юбилеем. Надеюсь Константин будет хорошо играть и Карпин пригласит его в сборную России
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