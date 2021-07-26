Пресс-служба ЦСКА сообщает, что полузащитник Константин Кучаев получил награду за 100 сыгранных матчей в составе «армейцев».
Вчера Костя Кучаев получил памятную награду в честь ста матчей за ЦСКА. Юбилейным для нашего полузащитника стал майский поединок против «Краснодара».
Вчерашний матч против «Уфы» стал юбилейным для другого футболиста ЦСКА.
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О - самонагражденцы тут как тут )))
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О - самонагражденцы тут как тут )))
Нет, не идут.
Нет, не идут.
А вообще Кучаев временами неплох!
А вообще Кучаев временами неплох!