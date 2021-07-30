Божович: «„Зенит“ могут сместить с трона в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо», «Ростова», «Локомотива», «Арсенала» и «Крыльев Советов» считает, что «Зенит» в новом сезоне может упустить чемпионство.

«Зенит» могут сместить с трона в этом сезоне. Почему нет? Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» составят конкуренцию питерскому клубу.