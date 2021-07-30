Божович: «„Зенит“ могут сместить с трона в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Динамо», «Ростова», «Локомотива», «Арсенала» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что «Зенит» в новом сезоне может упустить чемпионство.
«Зенит» могут сместить с трона в этом сезоне. Почему нет? Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» составят конкуренцию питерскому клубу.
Пока неизвестно, что будет с ЦСКА. С командой большой вопрос — что и как будет. Но, надеюсь, армейцы тоже будут сильными в этом чемпионате. Жду увлекательный сезон.
Ранее Соккер.ру делал свой прогноз на новый сезон РПЛ, мнения автора и Божовича касательно лидера разошлись.
Каждый год в начале нового сезона, как будто бы есть конкуренты, который могут сместить, но в итоге, по окончанию сезона, снова тот же чемпион РПЛ, "Зенит"...
Вот и в этом сезоне, команды, которые как будто бы должны сместить "Зенит", уже в первых же играх нового сезона разочаровали результатами...
"Локомотив", бронзовый призёр прошедшего сезона, в игре за Суперкубок, проиграв "Зениту" и по игре, и по результату 3:0...
"Спартак", серебряный призёр прошедшего сезона, неожиданно для многих проиграл в Казани, "Рубину" Леонида Слуцкого...
Более всего вероятно, что "Зенит" в четвёртый раз подряд снова чемпион РПЛ, чем, кто-то его сместит с "Трона"...
Каждый год в начале нового сезона, как будто бы есть конкуренты, который могут сместить, но в итоге, по окончанию сезона, снова тот же чемпион РПЛ, "Зенит"...
Вот и в этом сезоне, команды, которые как будто бы должны сместить "Зенит", уже в первых же играх нового сезона разочаровали результатами...
"Локомотив", бронзовый призёр прошедшего сезона, в игре за Суперкубок, проиграв "Зениту" и по игре, и по результату 3:0...
"Спартак", серебряный призёр прошедшего сезона, неожиданно для многих проиграл в Казани, "Рубину" Леонида Слуцкого...
Более всего вероятно, что "Зенит" в четвёртый раз подряд снова чемпион РПЛ, чем, кто-то его сместит с "Трона"...