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Божович: «„Зенит“ могут сместить с трона в этом сезоне»

вчера, 12:36

Бывший главный тренер «Динамо», «Ростова», «Локомотива», «Арсенала» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что «Зенит» в новом сезоне может упустить чемпионство.

«Зенит» могут сместить с трона в этом сезоне. Почему нет? Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» составят конкуренцию питерскому клубу.

Пока неизвестно, что будет с ЦСКА. С командой большой вопрос — что и как будет. Но, надеюсь, армейцы тоже будут сильными в этом чемпионате. Жду увлекательный сезон.

Ранее Соккер.ру делал свой прогноз на новый сезон РПЛ, мнения автора и Божовича касательно лидера разошлись.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:40
Божович почти всех оттренировал)) а на счет Зенита , думаю не отдадут первое место, кто может дать конкуренцию? Локо, Спартак, Краснодар, Цска не думаю. там физрук.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 17:51
Локо 100% не конкурент , он на распродаже всех лидеров
Karkaz
Karkaz ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:58
Нет. Даже можно Зениту проиграть два раза за сезон и стать чемпионом. Достаточно обыгрывать всех остальных и вничью сыграть не более 10 раз.
альсато
альсато
вчера в 15:02
для того, чтобы сместить, нужно обыгрывать Зенит!...А кто, в нынешнем чемпионате, на это способен?))))
minai
minai
вчера в 14:15
Сначала это нужно согласовать с главными газовщиками Газпрома, что вряд-ли.
oFANATo
oFANATo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:42, ред.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему хавбек Никола Влашич не сыграл в 1-м туре РПЛ с «Уфой» (1:0).

«Вчера на тренировке буквально в самом конце получил легкое повреждение.

Думаю, на 100% будет готов к следующей игре», – сказал Березуцкий.


А вчера Павел Ларин МС греко-римская борьба.
МС пауэрлифтинг. Выложил фото с Влашичем в тренажерке и подписал - Nikola Vlasic , к бою с локо готов!!!
cskanewscom
Reposted from @pavellarin1975 Nikola Vlasic , к бою с локо готов!!!
ЦВБП!!!🔴🔵,

Уйдёт Влашич - неплохо. Деньги и потеря небольшая , учитывая , что игрок не самый командный. А не уйдёт - тоже норм , как боевая единица он вполне ЦСКА полезен. При всех раскладах хорошо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:38
Что то не очень верится, что смогут сместить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
Всё конечно может быть в жизни. Но что-то мало верится. Дюков и Газпром, тандем который следит и контролирует ситуацию !!!)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:25
Хотелось бы на это надеяться, хотя верится с трудом. Даже если Зенит отпустит Азмуна, то он по-любому подпишет какого-нибудь сильного нападающего. Наверняка будут усиления и на других позициях. Короче, самый сильный состав в РПЛ будет ещё сильнее. Казалось бы Локо и Спартак могут оказать достойную конкуренцию. Но в первом же матче сезона Локо был разбит без шансов непосредственно Зенитом, да и передел похоже, намечается в Локо большой, что не способствует моментальному улучшению качества игры и результата. Спартак, по идее, должен стать главным конкурентом Питеру с новым амбициозным и опытным тренером и приличным составом, который, наверняка, ещё тоже усилится. Ждём увлекательного сезона.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 13:20, ред.
В Сохо Кантри Клаб:
oFANATo
oFANATo ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:13
А куда слинял Влашич?
Overbeer
Overbeer
вчера в 13:11
зато c 4 места в ЛЧ его точно не сместят
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 13:07
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 13:06
    "Спартак" впечатлил в предсезонном кубке и споткнулся на первой официальной игре, "Локомотив" занялся распродажами, у ЦСКА великий Зе и Дзага (в шаге от травмы) - лучшие, а Влашич слинял, на Краснодар с картофаном во главе надо еще посмотреть на следующие матчи, "Динамо" - ставка на молодежь, а молодежь не стабильна. Ну может продажа Азмуна повлияет на расклад сил, если не будет достойной замены. Да, и при всем уважении, хотелось бы увидеть, как "Сочи" и "Нижний" дадут бой "Зениту". Ни на что не намекаю, все и так оживленно все это обсуждают.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:05
    Зенит надоел со своим ресурсом. Даже Богданыча, такого чистого, как слеза, в черт знает кого превратили.
    Предстоящие матчи чемпионата покажут насколько сильно натянуло руководство корону подопечным. До ушей, или только ободком до лысины. Судейство покажет.
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 13:03
    Ну, это вряд ли...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:00
    Локо, судя по новостям, весь на распродажу. ЦСКА Березуцкий вряд ли потянет. Краснодар постоянно лихорадит. Остаётся Спартак, и у него юбилей. Это и имел в виду Божевич...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 13:00
    Сместить можно, но сложно...
    Каждый год в начале нового сезона, как будто бы есть конкуренты, который могут сместить, но в итоге, по окончанию сезона, снова тот же чемпион РПЛ, "Зенит"...

    Вот и в этом сезоне, команды, которые как будто бы должны сместить "Зенит", уже в первых же играх нового сезона разочаровали результатами...

    "Локомотив", бронзовый призёр прошедшего сезона, в игре за Суперкубок, проиграв "Зениту" и по игре, и по результату 3:0...
    "Спартак", серебряный призёр прошедшего сезона, неожиданно для многих проиграл в Казани, "Рубину" Леонида Слуцкого...

    Более всего вероятно, что "Зенит" в четвёртый раз подряд снова чемпион РПЛ, чем, кто-то его сместит с "Трона"...
    санек002
    санек002 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 12:59
      Gunslinger
      Gunslinger ответ ermak6848 (раскрыть)
      вчера в 12:57
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 12:53
        Он вообще следит? У Локо хз чего творится!В ЦСКА к сожалению чехарда какая то!
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 12:45
        Давно пора сместить - есть трудяги - работяги как ЛОКО - СПАРТАК - ЦСКА - ДИНАМО и другие клубы..
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 12:42
        Посмотрим как это произойдёт, учитывая, что у нас всё покупается и всё продаётся.
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 12:39
          Misha78
          Misha78
          вчера в 12:38
          А могут и не сместить.
          Q-J-G
          Q-J-G
          вчера в 12:36
          Пора бы уже и сместить...
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