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Хамес: «Не знаю, где буду играть. Мой цикл в „Реале“ завершён»

вчера, 14:38

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес поделился мыслями о своем будущем.

Могу ли я вернуться в «Реал»? Нет, не думаю. Это пройденный цикл, который больше не повторится.

Меня часто спрашивают, где я собираюсь играть. Я не знаю, правда. Это довольно сложный вопрос. Давайте посмотрим, что произойдет.

Я не хочу говорить «да» и «нет», потому что я не знаю. Я тренируюсь хорошо и усердно. Не знаю, что будет дальше, не знаю, где я буду играть. В футболе и в жизни мы ничего не знаем.

Нужно думать о настоящем, а настоящее здесь, я усердно тренируюсь сейчас ради будущего.

Ранее появлялась информация, что Хамес ведёт переговоры с топ-клубом из Серии А.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:22
НУ в какой-то момент он был лидером Реала. Но больше такой игры от не го никто не видел. Налицо несерьёзность отношения к делу. Он конечно не Бэйл, но и как Рамос с Роналду не вкалывает.
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 15:54
В РПЛ тебе надо, сынок... Бабла срубишь, ребзы заработают на тебе, поставки из Колумбии наладишь...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:55
Хамес один раз блеснул на ЧМ 2010 и все. На этом все закончилось...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:50
Одна из трансферных ошибок "Реала".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:40
Он обижен на Реал.
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