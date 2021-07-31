Хамес: «Не знаю, где буду играть. Мой цикл в „Реале“ завершён»

Полузащитник «Эвертона» поделился мыслями о своем будущем.

Могу ли я вернуться в «Реал»? Нет, не думаю. Это пройденный цикл, который больше не повторится.

Меня часто спрашивают, где я собираюсь играть. Я не знаю, правда. Это довольно сложный вопрос. Давайте посмотрим, что произойдет.

Я не хочу говорить «да» и «нет», потому что я не знаю. Я тренируюсь хорошо и усердно. Не знаю, что будет дальше, не знаю, где я буду играть. В футболе и в жизни мы ничего не знаем.

Нужно думать о настоящем, а настоящее здесь, я усердно тренируюсь сейчас ради будущего.