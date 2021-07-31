Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе сколько ему угодно»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о положении главного тренера в команде.

Диего может остаться в клубе до тех пор, пока не захочет уйти. Мы в восторге от него, надеемся, что он будет с нами в течение многих лет, чтобы мы достигали результатов.