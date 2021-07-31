Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе сколько ему угодно»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о положении главного тренера Диего Симеоне в команде.
Диего может остаться в клубе до тех пор, пока не захочет уйти. Мы в восторге от него, надеемся, что он будет с нами в течение многих лет, чтобы мы достигали результатов.
Ранее в «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании бывшего нападающего команды, ныне выступающего за «Барселону».
Такое отношение к Д.Симеоне - Президента, придаст Симеоне ещё больше уверенности в своём будущем и желание работать, не думая о завтрашнем дне...
До того, как Д.Симеоне возглавил "Атлетико", команда была "середняком" в Примере, выигрывая большинство матчей на домашнем стадионе, и за очень редким исключением возвращалась из гостевых матчей с набранными очками...
По поводу еврокубков нет и речи, поэтому заявление Президента "Атлетико" не вызывает удивления, здраво и логично...
Жаль только, что мы так и не увидели Д.Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины.... А может ещё увидим?! Ведь Диего всего лишь 51 год, всего-то ничего, как для тренера...
Такое отношение к Д.Симеоне - Президента, придаст Симеоне ещё больше уверенности в своём будущем и желание работать, не думая о завтрашнем дне...
До того, как Д.Симеоне возглавил "Атлетико", команда была "середняком" в Примере, выигрывая большинство матчей на домашнем стадионе, и за очень редким исключением возвращалась из гостевых матчей с набранными очками...
По поводу еврокубков нет и речи, поэтому заявление Президента "Атлетико" не вызывает удивления, здраво и логично...
Жаль только, что мы так и не увидели Д.Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины.... А может ещё увидим?! Ведь Диего всего лишь 51 год, всего-то ничего, как для тренера...