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Президент «Атлетико»: «Симеоне может оставаться в клубе сколько ему угодно»

вчера, 10:57

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о положении главного тренера Диего Симеоне в команде.

Диего может остаться в клубе до тех пор, пока не захочет уйти. Мы в восторге от него, надеемся, что он будет с нами в течение многих лет, чтобы мы достигали результатов.

Ранее в «Атлетико» подтвердили, что клуб заинтересован в подписании бывшего нападающего команды, ныне выступающего за «Барселону».

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 19:44
У Диего пожизненный мандат. По-любому заслужил!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:57
С его зп думаю он тоже не захочет менять место
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:31
Будет пожизненным тренером матрасов
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:18
Тренер, который своими результатами заслужил такое отношение Президента "Атлетико"!

Такое отношение к Д.Симеоне - Президента, придаст Симеоне ещё больше уверенности в своём будущем и желание работать, не думая о завтрашнем дне...

До того, как Д.Симеоне возглавил "Атлетико", команда была "середняком" в Примере, выигрывая большинство матчей на домашнем стадионе, и за очень редким исключением возвращалась из гостевых матчей с набранными очками...
По поводу еврокубков нет и речи, поэтому заявление Президента "Атлетико" не вызывает удивления, здраво и логично...

Жаль только, что мы так и не увидели Д.Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины.... А может ещё увидим?! Ведь Диего всего лишь 51 год, всего-то ничего, как для тренера...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:59
Высокое доверие тренеру.
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