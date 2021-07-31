ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ковач: «Верю, что „Спартак“ выиграет титул в свой юбилейный год»

вчера, 14:07

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о чемпионских амбициях красно-белых в этом сезоне РПЛ.

Конечно, «Спартаку» будет тяжело выиграть чемпионство в этом сезоне — в РПЛ большая конкуренция: «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. В прошлом чемпионате «Спартак» был вторым, можно подняться и выше (смеется).

На самом деле, верю и надеюсь, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год. Это будет здорово. Позвоню Кралу, чтобы он там постарался.

В прошлом году Ковач выражал готовность возглавить «Спартак».

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протон1
протон1
сегодня в 01:05
не надо настраиваться, шансы есть, но они небольшие. кубок бы хотя бы )
112910415
112910415
вчера в 15:09
по первым двум матчам не скажешь ...
Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:42
это торт?
makkie
makkie
вчера в 14:23
цска и Локо, судя по всему, отпадают - у обоих проблемы в РУ и с составом.
Но и Спартак пока далеко не набрал хороший ход.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:23
Так уж принято в России - на юбилеи титулы выигрывать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:14
Проснулся...
Титул...уже 2-е недели как дома....)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:12
Проблема в том, что наш менталитет позволяет делать подарки в честь каких то юбилеев в том числе и подарить чемпионство.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:10
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:10
    Помогут всем скопом...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:09
    кубок матчТВ уже есть!))
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