Ковач: «Верю, что „Спартак“ выиграет титул в свой юбилейный год»

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач поделился мнением о чемпионских амбициях красно-белых в этом сезоне РПЛ.
Конечно, «Спартаку» будет тяжело выиграть чемпионство в этом сезоне — в РПЛ большая конкуренция: «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. В прошлом чемпионате «Спартак» был вторым, можно подняться и выше (смеется).
На самом деле, верю и надеюсь, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год. Это будет здорово. Позвоню Кралу, чтобы он там постарался.
В прошлом году Ковач выражал готовность возглавить «Спартак».
Но и Спартак пока далеко не набрал хороший ход.
Но и Спартак пока далеко не набрал хороший ход.
Титул...уже 2-е недели как дома....)))
Титул...уже 2-е недели как дома....)))