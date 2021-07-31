Ковач: «Верю, что „Спартак“ выиграет титул в свой юбилейный год»

Бывший игрок «Спартака» поделился мнением о чемпионских амбициях красно-белых в этом сезоне РПЛ .

Конечно, «Спартаку» будет тяжело выиграть чемпионство в этом сезоне — в РПЛ большая конкуренция: «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА . В прошлом чемпионате «Спартак» был вторым, можно подняться и выше (смеется).

На самом деле, верю и надеюсь, что «Спартак» выиграет титул в юбилейный год. Это будет здорово. Позвоню Кралу, чтобы он там постарался.