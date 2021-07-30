В «Боруссии» Д заверили, что Холанд останется в клубе

Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что и не покинут команду в это трансферное окно.

Для меня совершенно очевидно, что Эрлинг Холанд останется в «Дортмунде», как и Юлиан Брандт. Я говорю об этом каждый день, но, похоже, никто не слушает, ведь я слышу что-то новое каждую неделю.

Очевидно, что Брандт будет с нами в этом году. Я надеюсь, что он проведет отличный сезон. Надеюсь, что он сможет использовать свой сильный потенциал и задействовать больше талантов, которыми он явно обладает.