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В «Боруссии» Д заверили, что Холанд останется в клубе

вчера, 14:39

Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Эрлинг Холанд и Юлиан Брандт не покинут команду в это трансферное окно.

Для меня совершенно очевидно, что Эрлинг Холанд останется в «Дортмунде», как и Юлиан Брандт. Я говорю об этом каждый день, но, похоже, никто не слушает, ведь я слышу что-то новое каждую неделю.

Очевидно, что Брандт будет с нами в этом году. Я надеюсь, что он проведет отличный сезон. Надеюсь, что он сможет использовать свой сильный потенциал и задействовать больше талантов, которыми он явно обладает.

Ранее Холанд прокомментировал слухи, согласно которым им интересуется топ-клуб из АПЛ.

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Feanor1993
Feanor1993
вчера в 21:34
Этот распиаренный мальчишка никому не нужен.
1bear
1bear
вчера в 18:16
за такие деньги никто не купит
протон1
протон1
вчера в 18:14
да, про Санчо также говорили, он действительно остался, но ушел за куда более меньшую сумму, чем называли изначально, да еще и в так себе форме по сравнению с прошлыми сезонами
112910415
112910415
вчера в 16:24
Ну да, дороговато всё же
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:01
Это хорошая новость.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:54
Хотели бы продать, тогда не ломили бы такую цену.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 15:40
Та цена, которую они могли вытянуть из Челси и есть максимальная цена, которую Боруссия могла получить за Холланда.
Пусть остается, дальше он в цене не прибавит, а вот когда встутпят в действие отступные там уже будет учитываться только желание Холланда уйти.
Скупой платит дважды, а Боруссия в данном случае упускает шанс получить максимум, за который они продавали игрока. И это в пандемию.
Второго шанса скорее всего не будет.
Так что пусть остается, не выиграет никто.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:31
Ценник запредельный поэтому останутся в клубе.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:06
Понятно, что останется...Нет желающих, и не предвидится покупать такого Холанда за 175 млн евро... Даже Холанд "удивился" что его продают за 175 млн, он то "не знал", всё дела и дела...
Не удалось никого развести, даже Р.Абрамовича. Оставьте себе, когда будет желание продать, предлагайте за адекватную цену...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
Да конечно Холанд останется в Боруссии!
Дело в том, что за те 175 лямов 💰💰💰💰💰 которые хотели получить за Холанда просто не нашлось, до такой степени "умных" . Яркая и наглая пиар компания наверняка организованная агентской конторой и его папашей во время Чемпионата Европы рассыпалась игрой самого Холанда. Теперь остаётся ждать что он сможет показать в новом сезоне играя за Боруссии. Но в любом случае он не стоит этих денег. И шумиха вокруг гениальности Холанда в следующем сезоне уйдёт.
Будем делать посмотреть, чем вся эта история закончится. Всем Добра !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:53
Успокоились наконец!!!
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 14:42
Одно и тоже хватит писать уже)))
То уйдет то ушел то завтра пришел ни надоело?????
То про рональдо писали одно и тоже сутками,то про холанда))
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