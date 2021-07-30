В «Боруссии» Д заверили, что Холанд останется в клубе

Председатель совета директоров «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что Эрлинг Холанд и Юлиан Брандт не покинут команду в это трансферное окно.
Для меня совершенно очевидно, что Эрлинг Холанд останется в «Дортмунде», как и Юлиан Брандт. Я говорю об этом каждый день, но, похоже, никто не слушает, ведь я слышу что-то новое каждую неделю.
Очевидно, что Брандт будет с нами в этом году. Я надеюсь, что он проведет отличный сезон. Надеюсь, что он сможет использовать свой сильный потенциал и задействовать больше талантов, которыми он явно обладает.
Ранее Холанд прокомментировал слухи, согласно которым им интересуется топ-клуб из АПЛ.
Дело в том, что за те 175 лямов 💰💰💰💰💰 которые хотели получить за Холанда просто не нашлось, до такой степени "умных" . Яркая и наглая пиар компания наверняка организованная агентской конторой и его папашей во время Чемпионата Европы рассыпалась игрой самого Холанда. Теперь остаётся ждать что он сможет показать в новом сезоне играя за Боруссии. Но в любом случае он не стоит этих денег. И шумиха вокруг гениальности Холанда в следующем сезоне уйдёт.
Будем делать посмотреть, чем вся эта история закончится. Всем Добра !!!
Дело в том, что за те 175 лямов 💰💰💰💰💰 которые хотели получить за Холанда просто не нашлось, до такой степени "умных" . Яркая и наглая пиар компания наверняка организованная агентской конторой и его папашей во время Чемпионата Европы рассыпалась игрой самого Холанда. Теперь остаётся ждать что он сможет показать в новом сезоне играя за Боруссии. Но в любом случае он не стоит этих денег. И шумиха вокруг гениальности Холанда в следующем сезоне уйдёт.
Будем делать посмотреть, чем вся эта история закончится. Всем Добра !!!
Пусть остается, дальше он в цене не прибавит, а вот когда встутпят в действие отступные там уже будет учитываться только желание Холланда уйти.
Скупой платит дважды, а Боруссия в данном случае упускает шанс получить максимум, за который они продавали игрока. И это в пандемию.
Второго шанса скорее всего не будет.
Так что пусть остается, не выиграет никто.
Пусть остается, дальше он в цене не прибавит, а вот когда встутпят в действие отступные там уже будет учитываться только желание Холланда уйти.
Скупой платит дважды, а Боруссия в данном случае упускает шанс получить максимум, за который они продавали игрока. И это в пандемию.
Второго шанса скорее всего не будет.
Так что пусть остается, не выиграет никто.