Пике: «Надеюсь, „Реал“ и „Атлетико“ не будут мешать „Барсе“ в новом сезоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о чемпионской гонке в предстоящем сезоне Ла Лиги.
Прошлый сезон не сложился для нас. Да, мы выиграли Кубок, но если не побеждаем в Ла Лиге или Лиге чемпионов, то это не хороший год.
В новый сезон мы входим с большим нетерпением. Ла Лига является основой всего в течение сезона. Команде нужно набрать ход с самого начала, чтобы вырваться вперёд в борьбе за чемпионство. Надеемся, что «Реал» и «Атлетико» не будут нам мешать.
Ранее мыслями о новом сезоне поделился главный тренер «Барсы» Рональд Куман.
Судя по прошлому сезону, вы сами то и не хотели путаться под ногами. Ушли на 3 место, и сидят так спокойно
Судя по прошлому сезону, вы сами то и не хотели путаться под ногами. Ушли на 3 место, и сидят так спокойно
четвертьфиналы под угрозой...
четвертьфиналы под угрозой...
В новом сезоне шансы "Реала", "Атлетико" ничуть не меньше, чем "Барселоны", а возможно, и больше... Этот год на "перестройку" того, что "наворотил" бывший Президент "Барселоны", в том числе и с игроками, которых многих надо продать, кого-то купить....
В новом сезоне шансы "Реала", "Атлетико" ничуть не меньше, чем "Барселоны", а возможно, и больше... Этот год на "перестройку" того, что "наворотил" бывший Президент "Барселоны", в том числе и с игроками, которых многих надо продать, кого-то купить....
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Если какого-то матча нет, то от нас это не зависит, так как линию предоставляет источник нашего партнера
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Если какого-то матча нет, то от нас это не зависит, так как линию предоставляет источник нашего партнера