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Пике: «Надеюсь, „Реал“ и „Атлетико“ не будут мешать „Барсе“ в новом сезоне»

вчера, 11:50

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями о чемпионской гонке в предстоящем сезоне Ла Лиги.

Прошлый сезон не сложился для нас. Да, мы выиграли Кубок, но если не побеждаем в Ла Лиге или Лиге чемпионов, то это не хороший год.

В новый сезон мы входим с большим нетерпением. Ла Лига является основой всего в течение сезона. Команде нужно набрать ход с самого начала, чтобы вырваться вперёд в борьбе за чемпионство. Надеемся, что «Реал» и «Атлетико» не будут нам мешать.

Ранее мыслями о новом сезоне поделился главный тренер «Барсы» Рональд Куман.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:07
Пике очень крут на словах... все начали бояться...
Судя по прошлому сезону, вы сами то и не хотели путаться под ногами. Ушли на 3 место, и сидят так спокойно
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 17:58
Третье место максимум с Куманом. Трансферы в обе стороны нулевые! Пока только болтовня
Mikki
Mikki ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Добрый день. Вечером в последний день месяца ставки закрываются.
диванный спец
диванный спец
вчера в 14:46
А что сделала Барса что бы стать чемпионами? да не чего, кроме болтовни о перезагрузке не чего мы не видим. Усилили нападение? но с нападением было более менее в порядке, а в полузащите а особенно в защите большая беда.Распродать пол команды шлака не смогли, ни чего толкового не купили .Опять надеются что МЕССИ их вытащит, но МЕССИ стареет да и к началу сезона подойдет не в форме. Сезон начинается через две недели а он все отдыхает ,даже на данный момент не является игроком клуба Так что перспективы туманные. Боюсь что в этом сезоне кроме Реала и Атлетика надо опасаться и Севилью и Бетис короче всех крепких середняков.
311
311
вчера в 13:10
Они точно не помешают вам, там на пятом месте!)
NOVA
NOVA
вчера в 12:30
надеюсь барса также будет сидеть внизу под мадридскими клубами!! ну а раз в прошлом сезоне чемп выиграли матрасы, то в этом сезоне должен выиграть Реал, удачи!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:28
Реал и Атлетико в этом сезоне переключаться мешать Тамбову !!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:22
Да и в ЛЧ надо всех "мешающих" поубавить....
четвертьфиналы под угрозой...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:15
Игра рассудит.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 12:10
При всем уважении к барсе, чемпионами они не станут. Причина тому - Куман. Как бы Атлетико второй год подряд не стал
112910415
112910415
вчера в 12:10
именно мешать они и собираются
sihafazatron
sihafazatron ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:08
по-моему, он наоборот не уверен в своей команде, а надеется на промахи реала и атлетов!)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:05
Ну, да, никто не будет мешать, все будут только смотреть)

В новом сезоне шансы "Реала", "Атлетико" ничуть не меньше, чем "Барселоны", а возможно, и больше... Этот год на "перестройку" того, что "наворотил" бывший Президент "Барселоны", в том числе и с игроками, которых многих надо продать, кого-то купить....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:01
Наоборот нужны сильные соперники...
jobss
jobss ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:00
Здравствуйте, все матчи, на которые можно сделать ставку, смотрите здесь:
https://www.soccer.ru/game/betline
Если какого-то матча нет, то от нас это не зависит, так как линию предоставляет источник нашего партнера
ОПС
ОПС
вчера в 11:57
Обязательно будут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:55
Здравствуйте! А на ЦСКА-Локо мы сегодня сможем поставить?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:51
Слишком самоуверенное заявление.
Брулин
Брулин
вчера в 11:51
Барселона только чемпионство!
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