Пике: «Надеюсь, „Реал“ и „Атлетико“ не будут мешать „Барсе“ в новом сезоне»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями о чемпионской гонке в предстоящем сезоне Ла Лиги.

Прошлый сезон не сложился для нас. Да, мы выиграли Кубок, но если не побеждаем в Ла Лиге или Лиге чемпионов, то это не хороший год.

В новый сезон мы входим с большим нетерпением. Ла Лига является основой всего в течение сезона. Команде нужно набрать ход с самого начала, чтобы вырваться вперёд в борьбе за чемпионство. Надеемся, что «Реал» и «Атлетико» не будут нам мешать.