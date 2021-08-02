Бензема отклонил выгодный контракт. Он не хочет быть обузой для «Реала»

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вчера, 09:20

Форвард «Реала» отказался подписывать выгодный контракт с клубом.

Футболисту предлагали соглашение сроком до лета 2024 года, но француз решил заключить сделку, которая будет рассчитана до июня 2023 года со снижением заработной платы на 10% в сезоне 2021/22 и на 15% в сезоне 2022/23.

Нападающий не хочет становиться обузой для мадридцев, он дал понять, что будет готов уйти, если его уровень игры упадет.

Ранее стало известно, когда Бензема подпишет новый контракт с «Реалом».