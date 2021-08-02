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Бензема отклонил выгодный контракт. Он не хочет быть обузой для «Реала»

вчера, 09:20

Форвард «Реала» Карим Бензема отказался подписывать выгодный контракт с клубом.

Футболисту предлагали соглашение сроком до лета 2024 года, но француз решил заключить сделку, которая будет рассчитана до июня 2023 года со снижением заработной платы на 10% в сезоне 2021/22 и на 15% в сезоне 2022/23.

Нападающий не хочет становиться обузой для мадридцев, он дал понять, что будет готов уйти, если его уровень игры упадет.

Ранее стало известно, когда Бензема подпишет новый контракт с «Реалом».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:39
Шикарный игрок, и здраво рассуждает. Нужно доиграть до 2022, там ему будет уже 35, и возможно, он не будет тянуть и достойно уйдет доигрывать в Лион.
протон1
протон1
вчера в 23:38
Меси не уйдет из клуба,пока не убедиться что в бюджете денег не осталось
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:53
Красавчик Карим! Засулживает уваженее в отличии от всяких гномов которые ставят деньги на первое место и все им мало, готовы даже довести свой клуб до банкротство выбевая себе по жирнее контракт на 555 млн. Карим хоть и не воспитаник Реала но любит клуб и показывает на деле а не на словах.
Землянин
Землянин
вчера в 17:02
Возможно потом поедет в Эмираты или MLS свободным агентом и срубит полный кэш 🎃
Forever77
Forever77
вчера в 15:33
Каримушка как французское вино - с годами становится только лучше!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:41
Всегда почему-то считал, что Бензема, несмотря на то, что играет за САМ "Реал", довольно посредственный нападающий. А он, оказывается, ничего...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 12:30, ред.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 11:43
    Достойный уважения поступок! Очень многим игрочишкам этого просто не понять!
    Евгений Ивановский
    Евгений Ивановский ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 11:42
    Ничего общего в ситуации с Мбапе и Бензема нет
    sv_1969
    sv_1969 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 11:25
    Зюбе до него как до Китая раком ползти))
    NOVA
    NOVA
    вчера в 11:06
    молодец!! здраво мыслит!!
    1bear
    1bear
    вчера в 11:05
    ...приятно,когда в большом спорте остаются такие люди,как Бензема,но их мало,увы
    Брулин
    Брулин
    вчера в 10:58
    Не игрок, а мечта. Никогда с ним не были никакие проблемы. Что только он не пережил в Реале, не ныл, не капризничал, просто тихо делал свою работу. Легенда Реала.!!
    Nazi
    Nazi
    вчера в 10:27
    Пусть Мбаппе прочитает эту новость.
    David Young
    David Young
    вчера в 10:21
    Это достойно со стороны легенды мадридского Реала.
    aventure61
    aventure61
    вчера в 10:20
    что сказать-красавец.пусть об этой новости прочитают наши зажравшиеся смоловы-зобниныи всякие кузяевы. эти недоразумения вообще должны играть бесплатно за формуи хавчик.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 10:19
    Хитрит арабченок ! Хочет как Дзюба стать символом Зенита !
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:15
    Очевидное-невероятное...

    Когда другие выбивают себе контракты побольше, "пожирнее", несмотря на то, что многие не заслуживают такие контракты, К.Бензема по собственной инициативе идёт на снижение зарплаты, и сокращает, предложенный ему контракт, на один год, и это в возрасте 33 года! В--- 2024 возраст 36 лет!!!

    Многие из игроков "клянутся" в любви команде, в которой они играют, но при этом, не готовы идти ни на какие уступки, ни на какой компромисс, когда вопрос имеет отношение к зарплате, бонусам, срокам контракта....

    И вот Карим Бензема - истинный Мадридиста, который не на словах, а на деле доказывает, "показывает" своим исключительным примером, как надо относиться к любимой команде, как надо любить команду! Игрок, который заслуживает уважения, с которого надо брать пример игрокам, у которых на первом месте, на втором месте и на третьем месте контракт "пожирнее" да "подлиннее"...

    P.S."Судите" о людях, не по словам, а по поступкам...
    Ironigor
    Ironigor ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 10:15, ред.
    Настоящий мужской поступок.
    Респект и Уважение тебе Карим !!!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 10:01
    Хорошо когда у футболиста есть чувство ответственности перед клубом и понятия своего положения в команде, за имидж которого он должен думать всегда. Респект Кариму Бензема.
    амурец
    амурец
    вчера в 09:59
    вот это действительно игрок который предан клубу, а не те кто шантажируя свой так сказать родной клуб выбивает пожирнее контракт
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 09:46
    Однако! Вот это благородство! Российским игрокам на заметку 😁😀😉
    drug01
    drug01
    вчера в 09:43
    Он так решил сам
    Cat01
    Cat01
    вчера в 09:43
    Ему виднее где играть
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:42
    Потом жалеть будет.
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 09:28
    Говорят Бэйл переподписал контракт.
    joni1976
    joni1976
    вчера в 09:28
    Кокорин просто шокирован ))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:21
    если так и есть, то это похвально
    Любoмир
    Любoмир
    вчера в 09:21
    Хороший ход сделал
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