Бензема отклонил выгодный контракт. Он не хочет быть обузой для «Реала»

Форвард «Реала» Карим Бензема отказался подписывать выгодный контракт с клубом.
Футболисту предлагали соглашение сроком до лета 2024 года, но француз решил заключить сделку, которая будет рассчитана до июня 2023 года со снижением заработной платы на 10% в сезоне 2021/22 и на 15% в сезоне 2022/23.
Нападающий не хочет становиться обузой для мадридцев, он дал понять, что будет готов уйти, если его уровень игры упадет.
Ранее стало известно, когда Бензема подпишет новый контракт с «Реалом».
Когда другие выбивают себе контракты побольше, "пожирнее", несмотря на то, что многие не заслуживают такие контракты, К.Бензема по собственной инициативе идёт на снижение зарплаты, и сокращает, предложенный ему контракт, на один год, и это в возрасте 33 года! В--- 2024 возраст 36 лет!!!
Многие из игроков "клянутся" в любви команде, в которой они играют, но при этом, не готовы идти ни на какие уступки, ни на какой компромисс, когда вопрос имеет отношение к зарплате, бонусам, срокам контракта....
И вот Карим Бензема - истинный Мадридиста, который не на словах, а на деле доказывает, "показывает" своим исключительным примером, как надо относиться к любимой команде, как надо любить команду! Игрок, который заслуживает уважения, с которого надо брать пример игрокам, у которых на первом месте, на втором месте и на третьем месте контракт "пожирнее" да "подлиннее"...
P.S."Судите" о людях, не по словам, а по поступкам...
Когда другие выбивают себе контракты побольше, "пожирнее", несмотря на то, что многие не заслуживают такие контракты, К.Бензема по собственной инициативе идёт на снижение зарплаты, и сокращает, предложенный ему контракт, на один год, и это в возрасте 33 года! В--- 2024 возраст 36 лет!!!
Многие из игроков "клянутся" в любви команде, в которой они играют, но при этом, не готовы идти ни на какие уступки, ни на какой компромисс, когда вопрос имеет отношение к зарплате, бонусам, срокам контракта....
И вот Карим Бензема - истинный Мадридиста, который не на словах, а на деле доказывает, "показывает" своим исключительным примером, как надо относиться к любимой команде, как надо любить команду! Игрок, который заслуживает уважения, с которого надо брать пример игрокам, у которых на первом месте, на втором месте и на третьем месте контракт "пожирнее" да "подлиннее"...
P.S."Судите" о людях, не по словам, а по поступкам...