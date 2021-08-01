Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые запросы Шевченко

Андрей Шевченко принял решение покинуть должность главного тренера сборной Украины.
Как сообщается, в руководстве сборной Украины хотели сохранить Шевченко, однако не смогли удовлетворить его финансовые требования. После успешного выступления на Евро-2020 украинский специалист хотел повышения заработной платы, однако стороны не смогли согласовать новый контракт. По текущему соглашению зарплата Шевченко составляет 2 млн евро в год.
Отмечается, что УАФ и Шевченко всё ещё могут продолжить сотрудничество, однако вероятность этого крайне мала.
Помощник Шевченко в сборной Украины претендует на работу в одном из топ-клубов РПЛ.
Он не провалился со сборной, как бы там ни было, этот отрезок истории был одним из лучших, были яркие и запоминающиеся игры и победы, но были и серьезные провалы. Выступление на Евро неоднозначное : разные по качеству матчи, две игры просто отвратительные , безусловно огромный фарт, но, тем не менее, при всём этом 1/4 финала - это успех для команды с постсоветского пространства.
Удачи Андрею Николаевичу в дальнейшем, хочется чтобы он подтвердил свой класс на клубном уровне, но более чем на 2 млн.(если это правда) он пока не заслуживает.
Он не провалился со сборной, как бы там ни было, этот отрезок истории был одним из лучших, были яркие и запоминающиеся игры и победы, но были и серьезные провалы. Выступление на Евро неоднозначное : разные по качеству матчи, две игры просто отвратительные , безусловно огромный фарт, но, тем не менее, при всём этом 1/4 финала - это успех для команды с постсоветского пространства.
Удачи Андрею Николаевичу в дальнейшем, хочется чтобы он подтвердил свой класс на клубном уровне, но более чем на 2 млн.(если это правда) он пока не заслуживает.
Его заслуги как игрока - это не личное частное мнение кого-либо, это общепризнанный факт.
Его заслуги как игрока - это не личное частное мнение кого-либо, это общепризнанный факт.