Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые запросы Шевченко

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01 августа 2021, 18:16

принял решение покинуть должность главного тренера сборной Украины.

Как сообщается, в руководстве сборной Украины хотели сохранить Шевченко, однако не смогли удовлетворить его финансовые требования. После успешного выступления на Евро-2020 украинский специалист хотел повышения заработной платы, однако стороны не смогли согласовать новый контракт. По текущему соглашению зарплата Шевченко составляет 2 млн евро в год.

Отмечается, что УАФ и Шевченко всё ещё могут продолжить сотрудничество, однако вероятность этого крайне мала.