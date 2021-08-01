ГлавнаяНовостиКонтракты

Сборная Украины не смогла удовлетворить финансовые запросы Шевченко

01 августа 2021, 18:16

Андрей Шевченко принял решение покинуть должность главного тренера сборной Украины.

Как сообщается, в руководстве сборной Украины хотели сохранить Шевченко, однако не смогли удовлетворить его финансовые требования. После успешного выступления на Евро-2020 украинский специалист хотел повышения заработной платы, однако стороны не смогли согласовать новый контракт. По текущему соглашению зарплата Шевченко составляет 2 млн евро в год.

Отмечается, что УАФ и Шевченко всё ещё могут продолжить сотрудничество, однако вероятность этого крайне мала.

Помощник Шевченко в сборной Украины претендует на работу в одном из топ-клубов РПЛ.

Все новости
СлухиСуарес может продлить контракт с «Атлетико» в 2022 году
Вчера, 23:38 Комментарии2
Официально«Ювентус» объявил о продлении контракта с Кьеллини
Вчера, 21:52 Комментарии13
СлухиЗарплата Месси по новому контракту с «Барселоной» снизится на 50%
Вчера, 17:52 Комментарии33
Официально«Байер» продлил контракт с Аларио на 3 года
Вчера, 17:33 ФотоКомментарии5
Нагельсманн: «Буду счастлив, если Горецка продлит контракт»
Вчера, 12:29 Комментарии3
Официально«Брайтон» и Уэбстер продлили сотрудничество
Вчера, 12:09 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 23:37
Ответственность за поражение никто не хочет брать на себя, зато участием в победе спешит похвастаться каждый. Поэтому Андрею Николаевичу Шевченко нужно оставаться с командой до конца если получиться вывести сборную на чемпионат мира, то после окончания которого каким бы не был результат, передать команду тому кто будет согласен её возглавить. Удачи
Kostya P.
Kostya P. ответ Gahi (раскрыть)
01 августа в 23:20
Вообще непонятно , что дальше. Вот прийдёт новый человек и чей это будет успех , в случае выхода на ЧМ , на кого списывать неудачу , если пролетим?
Gahi
Gahi ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 23:15
Возможно это и так, действительно чтобы всё знать нужно находиться в самой команде. Но какие бы на то не были причины, нужно завершить отборочный цикл чемпионата мира именно с Шевченко. Потому что эта сборная результат его кропотливый работы с которой он проделал большую работу и результаты команды говорят сами за себя, хотя есть ещё много над чем работать со сборной чтобы довести её до нужного уровня, после которого можно бороться за ещё лучший результат что было показано командой на Чемпионате Европы. Удачи
SHMEL
SHMEL
01 августа в 23:06
Найдёт клуб, где его оценят выше.
cska1948
cska1948
01 августа в 22:58
Отказаться от ДВУХ миллионов в год можно, когда в другом месте предлагают больше! Насколько известно, зарплату больше чем в сборной Шевченко никто не предлагает. Но отказаться от двух миллионов и не получать вообще ни чего, странная логика.
Kostya P.
Kostya P. ответ Gahi (раскрыть)
01 августа в 22:57
Да , если помимо суммы нет каких-то других моментов , о которых мы не знаем , его поступок можно даже назвать не совсем красивым : закончи отборочный цикл и по его результатам уже формируй свои требования. Подозреваю , что прав человек с медведем на аве , есть какие-то причины. Возможно ему намекают из Милана, и если это так, то думаю это плохо для клуба , при действующем тренере.
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
01 августа в 22:47
Опять врут?
vik1974
vik1974
01 августа в 22:44
Пох на шеву, Индия Пакистан Украина и Египет будущее мира.
Kostya P.
Kostya P.
01 августа в 22:31
Я не вдаюсь в такие глубокие темы здесь , стараюсь не оставлять комментарии под слишком провокационными темами. В футболе украинском и российским думаю отличия есть.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
01 августа в 22:22
Согласен! Величайшим может быть только один - так устроен русский язык: если выделять кого-то в одной профессии.
Эти великие, а эти величайшие,- так не бывает.
SAFqwer
SAFqwer ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 22:20
Может я не туда написал....Но коль вы украинец хотелось бы поинтересоваться: между русскими и украинцами что есть разница?
zooveterinar
zooveterinar
01 августа в 22:13
А как же патриотизм!!!?? Всеравно не забесплатно работал!!!
1bear
1bear
01 августа в 22:07
думаю,что есть какие-то другие причины,потому что иметь зарплату более чем достойную для тренера сборной трудно желать большего
Kostya P.
Kostya P.
01 августа в 22:06, ред.
Если определение слова " великий" - непревзойденный , то значит он может быть только один. И тогда получается , что слово " величайший" - неправильное , не имеющее смысла. И тем не менее им часто пользуются в разных сферах , именно для того , что бы выделить лучших из великих. Эти все люди глупы , использующие это слово?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
01 августа в 22:05
Как игрок великий, как тренер чуть лучше физрука
нечитайло
нечитайло
01 августа в 22:05
Наверно надоело
Capral
Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 22:00
Это формальность. Ну, а первым из первых, это как? Ладно, считайте Шеву самым лучшим и самым великим, я подпишу.
Kostya P.
Kostya P.
01 августа в 21:57
Ну а выражение " лучшие из лучших" - это ,что нагромождение пустых звуков?
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 21:57
Здесь разные подходы могут быть, ваш подход к этому слову «великий» не из популярных, в свою очередную и у слова «непревзойдённый» тоже есть разные значения.
протон1
протон1
01 августа в 21:52
Я думал он за тризуб. А он за деньги...
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
01 августа в 21:50
А как можно быть величайшим среди великих? Само по себе понятие великий, уже заключает смысл- непревзойденный. Как вообще, можно делить на понятия подобное определение???
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 21:47
Нет. Величайший - лучший среди великих, самый великий. Может использоваться и во множественном числе, значение будет такое же, но будет уже речь о более чем одном лице.
Capral
Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 21:45
А что, великий и величайший- это не одно и тоже?
Kostya P.
Kostya P. ответ SAFqwer (раскрыть)
01 августа в 21:33
Вы кажется смешали мой ответ с ответом пользователя , с которым я уже больше часа дискутирую. Я безусловно считаю Андрея Шевченко великим игроком , вы абсолютно правы про ЛЧ , Серию А и Золотой мяч , причем здесь Дзюба вообще : во - первых ,я украинец если что, а во вторых Дзюба ,как игрок к Шевченко вообще ни при чём.
А вот тренер Андрей Николаевич Шевченко пока таких регалий не имеет и зарплата 2 млн. была очень достойна его нынешних заслуг. Стас? Так с этой ситуации смеёмся же мы все , как мы с вами , так и россияне.
SAFqwer
SAFqwer ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 21:23
А кто заслуживает? Может Стас 2,5 заслуживал? И если обладатель золотого мяча, победитель ЛЧ, серии А и т.д. не великий, то кто великий тогда? Уж не Дзюба ли? По игре Шеве не было равных как форварду определенный период времени-это факт...Как тренер пока не столь ярко себя проявил, но может ещё и проявит...в сборной России например за 3 млн. в год).
Gahi
Gahi
01 августа в 21:23
Думаю что для Шевченко должна быть не сумма контракта, а на первом месте, продолжение работы со сборной для выхода на чемпионат мира, а затем исходя из результатов команды вести конкретный и разумный разговор со всех сторон о новом контракте. Вот в таких ситуациях и должен проявляться патриотизм о котором так много любят говорить многие. Удачи
Kostya P.
Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 21:21, ред.
Он именно великий. Я же подчеркнул, что не величайший. В одном из комментариев к прошлой новости вы написали, что его нельзя ставить в один ряд с Месси, Роналду, Роналдо, Марадоной, и Зиданом. Так вот, я согласен с вами, но эти люди претендуют на звание величайших в истории, Шевченко до них не дотягивает, но он именно великий игрок, игравший одну из ключевых ролей в одном из сильнейших в то время клубе, выигравший всё что можно на клубном уровне и личную награду - Золотой Мяч.
Его заслуги как игрока - это не личное частное мнение кого-либо, это общепризнанный факт.
pomor45
pomor45
01 августа в 21:21
Украинский патриот, ёпт.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 21:18
Наиболее употребляемым синонимом эпитету "великий" является "большой".
Capral
Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
01 августа в 21:12, ред.
У вас понятие "великий" очень легко употребляется. Великих футболистов, вообще немного. Есть талантливые, способные, есть гениальные. Шева не великий, он популярный, известный, но точно не гениальный и не великий. А как тренер, он вообще еще не состоялся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100