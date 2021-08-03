«Тоттенхэм» разочарован тем, что Кейн игнорирует тренировки команды

Накануне форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустил тренировку команды.
Якобы это связано с тем, что футболист хочет перейти в «Манчестер Сити». В лондонском клубе считают неявку Кейна на занятие внутренним делом и не планируют комментировать данную ситуацию. Но отмечается, что клуб очень разочарован таким решением нападающего.
Ранее стали известны условия, которые предлагает МС Кейну.
а когда в 2018 подписывал контракт на 6 лет - тоже джентельменское?))
а когда в 2018 подписывал контракт на 6 лет - тоже джентельменское?))
Кроме того не понятно, а зачем горожанам в команде г...но, которое если что-то пойдёт не так начнёт шантажировать своего работодателя? Чтобы научил одноклубников? Нескрлько успешных случаев, такого поведения, способны серьёзно подорвать существующую систему.
Кроме того не понятно, а зачем горожанам в команде г...но, которое если что-то пойдёт не так начнёт шантажировать своего работодателя? Чтобы научил одноклубников? Нескрлько успешных случаев, такого поведения, способны серьёзно подорвать существующую систему.