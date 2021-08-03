«Тоттенхэм» разочарован тем, что Кейн игнорирует тренировки команды

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вчера, 06:30

Накануне форвард «Тоттенхэма» пропустил тренировку команды.

Якобы это связано с тем, что футболист хочет перейти в «Манчестер Сити». В лондонском клубе считают неявку Кейна на занятие внутренним делом и не планируют комментировать данную ситуацию. Но отмечается, что клуб очень разочарован таким решением нападающего.