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«Тоттенхэм» разочарован тем, что Кейн игнорирует тренировки команды

вчера, 06:30

Накануне форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустил тренировку команды.

Якобы это связано с тем, что футболист хочет перейти в «Манчестер Сити». В лондонском клубе считают неявку Кейна на занятие внутренним делом и не планируют комментировать данную ситуацию. Но отмечается, что клуб очень разочарован таким решением нападающего.

Ранее стали известны условия, которые предлагает МС Кейну.

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dzvinka
dzvinka ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 13:40
Каррагер верно написал.... джентельменское соглашение?
а когда в 2018 подписывал контракт на 6 лет - тоже джентельменское?))
112910415
112910415
вчера в 11:13
нарушать нехорошо
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:17
Если продавец не хочет продавать, то не покупатель, и тем более не товар решает какая стоимость реальная.
ДСА
ДСА
вчера в 09:11
Не по спортивному Кейн себя ведет.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 09:01
Нужно отпустить его в Сити за реальную сумму,а не ту,что заломили.Избавятся от немотивированного игрока и получат хорошие деньги,что купить замену.И все довольны.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 08:56
Хорошо, оштрафуют они его согласно контрактных обязательств, дальше что? Отпустить с миром в Манчестер? Получится, что шантаж удался, чем не повод остальным недовольным воспользоваться работающей схемой. Или понять и простить, и продолжить выпускать в основном составе? Но он уже показал свою отношение к команде, и, во-первых сам будет играть безо всякой мотивации, а во-вторых большой вопрос как к нему отнесутся одноклубники. Плюс ко всему за попытку шантажа, он не получит серьёзного наказания. В любом случае такое решение не пойдёт на пользу не в краткосрочной, не в долгосрочной перспективе. Тоттенхэм оказался в цейтноте, и единственным правильным, на мой взгляд, решением будет показательное наказание, чтобы ни у кого больше желания не возникало. Когда на корабле бунт, зачинщиков нужно карать жестоко, невзирая на прошлые заслуги, иначе бунт вернётся с ещё большей силой.
Кроме того не понятно, а зачем горожанам в команде г...но, которое если что-то пойдёт не так начнёт шантажировать своего работодателя? Чтобы научил одноклубников? Нескрлько успешных случаев, такого поведения, способны серьёзно подорвать существующую систему.
протон1
протон1
вчера в 08:25
при недельных 200 000 фунтах он что-то говорит про джентльменство? сначала хотел денег, когда они появились хочется побед и титулов? надо было раньше думать.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 08:08
Кому дешевле, Тоттенхэму или вам тут брякнуть,первое,что на ум придет???!Есть контрактные обязательства,если кто-то из не выполняет,наказать согласно контракта и всё
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 07:58
Дешевле сгноить одного шантажиста, чем ждать когда остальные недовольные последует примеру. Есть контракт - и его надо выполнять, никто насильно не заставлял подписывать на таких условиях. Если пойти на поводу - остальные решат, что можно также.
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 07:46
В Тоттенхэме нет идиотов,чтоб такие решения принимать
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 06:58
Пример для Коли Влашича.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:57
Кейн переходит к решительным действиям с целью изменения футбольной карьеры. Наверное рано или поздно подобные демарши все равно приведут к продаже. Так чего тянуть?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 06:54
Перевести его в дубль до конца контракта.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:34
Это его личное дело.
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