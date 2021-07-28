"Большой скандал перед дерби. Попытка распродажи и смена тренера в московском клубе"...

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вчера, 10:00

«Локомотив» лихорадит, опровержения уже не помогут.

Агенты игроков высказались раньше руководства

Фанаты «железнодорожников», что любят теории заговора, уже обвинили Нобеля Арустамяна в «работе на Гинера». Впереди важный для Николича и Березуцкого матч. И инсайдер, лояльный к «армейцам», поделился ценной информацией – новый технический директор клуба Цорн звонил в «Краснодар» и другие команды, предлагая подписать Крыховяка, Смолова, Антона Миранчука, Баринова, Живоглядова или Пабло. Серьезная заявка, чтобы тебя не любили фанаты.

Особенно если агенты игроков, как в случае с представителем Антона Миранчука, реагируют на слух вот так:

К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99 % это факт. Что касается меня, диалога с руководством «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

Дальше пошла стандартная байда про действующие контракты и престиж Лиги Европы. Но важно учесть, что ни Вадим Шпинёв, с которым сотрудничают Миранчуки, Баринов, Джикия (с переговорами Георгия о новом контракте творится какая-то бесовщина), Жемалетдинов, Куликов и Мухин, ни Павел Банатин, что представляется агентом все того же Баринова, не опровергли информацию Арустамяна. В «Локомотиве» держат много клиентов одного агентства, с которым были проблемы. Уход Алексея Миранчука выручил бюджет клуба, но вот с Мухиным получилось некрасиво.

Рангник мог насторожиться, отсюда Антон Миранчук и Баринов на продажу? Немец не понимает реалии РПЛ , но четко знает, что нельзя отдавать власть агентам, поскольку им важны не успехи на поле, а огромные комиссионные. Отсюда 500.4 миллиона рублей, отданных «Локомотивом» посредникам за прошлый сезон. Увеличили статью расходов в восемь раз, причем тут не инсайд, а официальные данные РФС . Также была информация, что подарили агенту 654 % от суммы сделки по Жалолиддинову. Помним прекрасную историю с арендой Тугарева в «Ростов», за которую сами москвичи платили, а потом еще и Романа потеряли за 168 тысяч евро.

Как понимаете, в тех случаях тоже не было резкого опровержения с аргументами. Наконец, есть ведь еще кейс Никиты Иосифова – «Вильярреал» забрал талантливого мальчишку за 20 тысяч евро. Бизнес делать в «Локомотиве» явно не умеют.

Николич не человек Плутника, Цорна и Рангника

А еще не человек недоброй пятерки агентов, что снуют вокруг «Локомотива» и любого клуба РПЛ с бюджетом. Вспомните историю Мухина. Гильерме – капитан команды, открыто критикует руководство за потерю воспитанника. И сам выбивал контракт слухами о «Спартаке». А тем временем гранды из Европы присматриваются к еще одному парню, которого «железнодорожники» отпустили бесплатно, хотя Сёмин активно был против того решения.

Вспомните также, сколько боссов пережил клуб. После Филатова были Сёмин и Наумов. Позже появилась Смородская. Был Геркус, затем Кикнадзе. Теперь нашли Леонченко, хотя влиятельность генерального директора, похоже, равна нулю. Главой совета директоров стал человек, что числился в аналогичном руководящем органе ЦСКА . А приход Рангника, чьи услуги точно не стоят копейки, в спайке с Цорном – автоматический крик о переменах. Никаких намеков, у Николича шаткая позиция до первых поражений.

Поклонники «Локомотива» могут не верить хоть в сферическую форму Земли, но вспомним одну фамилию – Сёмин. Если легко смогли убрать Юрия Павловича, то у Марко подавно нет иммунитета.

Не все варианты развития событий плохие

Боссы «Локомотив» и активное освоение денег РЖД – братья и сестры последнего десятилетия. Пережили таких специалистов по селекции и трансферам, что даже у «Спартака» бывали лучше. Параллельно у клуба продуктивная школа. По количеству воспитанников в лучших европейских лигах именно «Локомотив» на первом месте – подготовили 40 человек. Братья Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Рыбчинский, Магкеев представляют молодое поколение.

Но также помним Коченкова, Лантратова, Камболова, Смольникова, Оздоева, Ерохина, Мостового, Беляева, Бурлака и Джикию. Также хватило чутья на трансферы Мухина и Кварацхелии. И трофеи брали. Так что «Локомотив» — друг парадоксов. А неумение адекватно себя позиционировать для грандов РПЛ уже давно стало нормой. Не удивляйтесь, что Цорн и Плутник не дали оперативный комментарий по поводу скандальной информации. Они не зарабатывают, а тратят, а этот процесс не подразумевает отчетность. Плюс никто из боссов москвичей не хочет откровенно врать.

Клубу нужны деньги, а Баринов – ценный молодой игрок. А Крыховяк и Смолов с большой зарплатой, возрастом и истекающими контрактами. Живоглядов без места в старте. Не всех, но парочку можно отпустить, но только если у Рангника и Цорна есть идеи, как сделать «Локомотив» сильнее, потратив освободившиеся деньги. С другой стороны, клуб точно теряет огромные премиальные от УЕФА за участие в ЛЧ , к которым привыкли. И поскольку основные расходы любого гранда РПЛ – на зарплату, агентов и трансферы, то «железнорожникам» в условиях матчей с пустыми трибунами надо взять минимум 15 млн евро.

Два пути – выпросить больше миллиардов у спонсора или же меньше тратить. Попытка скинуть парочку футболистов вписывается во вторую концепцию. Хотя список получился неоднородным, поэтому и есть сомнения в квалификации Цорна.

«Локомотив» потерял в этом году 12 футболистов

Всех в списке будет сложно выгодно продать. Пабло и Баринов переживали коварные травмы. Живоглядов и Антон Миранчук выпали из основы, не самый ходовой товар на рынке. А условия личных контрактов Крыховяка и Смолова в комбинации с их возрастом – повод для почти всех клубов РПЛ отказаться от классных игроков, что сейчас определяют облик команды Николича. А вот вопрос о тренере и уважении здесь ключевой.

Разозлив важных людей из основы – Баринова, Смолова и Крыховяка, у которых краткосрочные контракты (Дмитрий будет свободным агентом через два года, Федор и Гжегож – через год), можно вынудить их уйти. Вспомните историю Чорлуки. Сначала было дикое по форме для легенды клуба прощание. Затем – уход из тренерского штаба «по семейным обстоятельствам». Чарли знает, что Николичу мало осталось? Новые метлы уже метут по-своему, поэтому перемены будут. Но насколько губительные?

Заходы к миллиардам РЖД Цорна, что работал агентом, и того же Черчесова точно станут не благими знамениями. «Локомотив» умудрялся выживать при странном руководстве, но всему есть предел. В мире, где лишь одна прямая путевка в ЛЧ от РПЛ , нужно действовать намного тоньше. Сам факт, что фанаты, журналисты и агенты обсудили информацию о попытке попрощаться с шестью игроками, а Цорн и Плутник промолчали, должен настораживать. Но обратите внимание, что у «Локомотива» уже идет активная чистка рядов, просто ее мало кто заметил. Ушли Чорлука, Игнатьев, Мухин, Идову, Лысов, Эдер, Джорджевич, Коченков и Кверквелия – девять человек. Но еще в 2021-м прощались с Тугаревым, Жалолитдиновым и Иосифовым, пускай последний формально был игроком второго состава.

Далеко не все в списке проходили в основу, как Чорлука или Мухин, но разве один видный трансфер заменит 12 потерь? «Локомотив» резко сбрасывает игроков на контрактах, ведь в 2020-м году успешно потратили почти 9.5 миллиардов рублей, а в этот раз таких денег точно нет.