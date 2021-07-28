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Большой скандал перед дерби. Попытка распродажи и смена тренера в московском клубе

вчера, 10:00
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«Локомотив» лихорадит, опровержения уже не помогут.

Агенты игроков высказались раньше руководства

Фанаты «железнодорожников», что любят теории заговора, уже обвинили Нобеля Арустамяна в «работе на Гинера». Впереди важный для Николича и Березуцкого матч. И инсайдер, лояльный к «армейцам», поделился ценной информацией – новый технический директор клуба Цорн звонил в «Краснодар» и другие команды, предлагая подписать Крыховяка, Смолова, Антона Миранчука, Баринова, Живоглядова или Пабло. Серьезная заявка, чтобы тебя не любили фанаты.

Особенно если агенты игроков, как в случае с представителем Антона Миранчука, реагируют на слух вот так:

К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99 % это факт. Что касается меня, диалога с руководством «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было.

Дальше пошла стандартная байда про действующие контракты и престиж Лиги Европы. Но важно учесть, что ни Вадим Шпинёв, с которым сотрудничают Миранчуки, Баринов, Джикия (с переговорами Георгия о новом контракте творится какая-то бесовщина), Жемалетдинов, Куликов и Мухин, ни Павел Банатин, что представляется агентом все того же Баринова, не опровергли информацию Арустамяна. В «Локомотиве» держат много клиентов одного агентства, с которым были проблемы. Уход Алексея Миранчука выручил бюджет клуба, но вот с Мухиным получилось некрасиво.

Рангник мог насторожиться, отсюда Антон Миранчук и Баринов на продажу? Немец не понимает реалии РПЛ, но четко знает, что нельзя отдавать власть агентам, поскольку им важны не успехи на поле, а огромные комиссионные. Отсюда 500.4 миллиона рублей, отданных «Локомотивом» посредникам за прошлый сезон. Увеличили статью расходов в восемь раз, причем тут не инсайд, а официальные данные РФС. Также была информация, что подарили агенту 654 % от суммы сделки по Жалолиддинову. Помним прекрасную историю с арендой Тугарева в «Ростов», за которую сами москвичи платили, а потом еще и Романа потеряли за 168 тысяч евро.

Как понимаете, в тех случаях тоже не было резкого опровержения с аргументами. Наконец, есть ведь еще кейс Никиты Иосифова – «Вильярреал» забрал талантливого мальчишку за 20 тысяч евро. Бизнес делать в «Локомотиве» явно не умеют.

Николич не человек Плутника, Цорна и Рангника

А еще не человек недоброй пятерки агентов, что снуют вокруг «Локомотива» и любого клуба РПЛ с бюджетом. Вспомните историю Мухина. Гильерме – капитан команды, открыто критикует руководство за потерю воспитанника. И сам выбивал контракт слухами о «Спартаке». А тем временем гранды из Европы присматриваются к еще одному парню, которого «железнодорожники» отпустили бесплатно, хотя Сёмин активно был против того решения.

Вспомните также, сколько боссов пережил клуб. После Филатова были Сёмин и Наумов. Позже появилась Смородская. Был Геркус, затем Кикнадзе. Теперь нашли Леонченко, хотя влиятельность генерального директора, похоже, равна нулю. Главой совета директоров стал человек, что числился в аналогичном руководящем органе ЦСКА. А приход Рангника, чьи услуги точно не стоят копейки, в спайке с Цорном – автоматический крик о переменах. Никаких намеков, у Николича шаткая позиция до первых поражений.

Поклонники «Локомотива» могут не верить хоть в сферическую форму Земли, но вспомним одну фамилию – Сёмин. Если легко смогли убрать Юрия Павловича, то у Марко подавно нет иммунитета.

Не все варианты развития событий плохие

Боссы «Локомотив» и активное освоение денег РЖД – братья и сестры последнего десятилетия. Пережили таких специалистов по селекции и трансферам, что даже у «Спартака» бывали лучше. Параллельно у клуба продуктивная школа. По количеству воспитанников в лучших европейских лигах именно «Локомотив» на первом месте – подготовили 40 человек. Братья Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Рыбчинский, Магкеев представляют молодое поколение.

Но также помним Коченкова, Лантратова, Камболова, Смольникова, Оздоева, Ерохина, Мостового, Беляева, Бурлака и Джикию. Также хватило чутья на трансферы Мухина и Кварацхелии. И трофеи брали. Так что «Локомотив» — друг парадоксов. А неумение адекватно себя позиционировать для грандов РПЛ уже давно стало нормой. Не удивляйтесь, что Цорн и Плутник не дали оперативный комментарий по поводу скандальной информации. Они не зарабатывают, а тратят, а этот процесс не подразумевает отчетность. Плюс никто из боссов москвичей не хочет откровенно врать.

Клубу нужны деньги, а Баринов – ценный молодой игрок. А Крыховяк и Смолов с большой зарплатой, возрастом и истекающими контрактами. Живоглядов без места в старте. Не всех, но парочку можно отпустить, но только если у Рангника и Цорна есть идеи, как сделать «Локомотив» сильнее, потратив освободившиеся деньги. С другой стороны, клуб точно теряет огромные премиальные от УЕФА за участие в ЛЧ, к которым привыкли. И поскольку основные расходы любого гранда РПЛ – на зарплату, агентов и трансферы, то «железнорожникам» в условиях матчей с пустыми трибунами надо взять минимум 15 млн евро.

Два пути – выпросить больше миллиардов у спонсора или же меньше тратить. Попытка скинуть парочку футболистов вписывается во вторую концепцию. Хотя список получился неоднородным, поэтому и есть сомнения в квалификации Цорна.

«Локомотив» потерял в этом году 12 футболистов

Всех в списке будет сложно выгодно продать. Пабло и Баринов переживали коварные травмы. Живоглядов и Антон Миранчук выпали из основы, не самый ходовой товар на рынке. А условия личных контрактов Крыховяка и Смолова в комбинации с их возрастом – повод для почти всех клубов РПЛ отказаться от классных игроков, что сейчас определяют облик команды Николича. А вот вопрос о тренере и уважении здесь ключевой.

Разозлив важных людей из основы – Баринова, Смолова и Крыховяка, у которых краткосрочные контракты (Дмитрий будет свободным агентом через два года, Федор и Гжегож – через год), можно вынудить их уйти. Вспомните историю Чорлуки. Сначала было дикое по форме для легенды клуба прощание. Затем – уход из тренерского штаба «по семейным обстоятельствам». Чарли знает, что Николичу мало осталось? Новые метлы уже метут по-своему, поэтому перемены будут. Но насколько губительные?

Заходы к миллиардам РЖД Цорна, что работал агентом, и того же Черчесова точно станут не благими знамениями. «Локомотив» умудрялся выживать при странном руководстве, но всему есть предел. В мире, где лишь одна прямая путевка в ЛЧ от РПЛ, нужно действовать намного тоньше. Сам факт, что фанаты, журналисты и агенты обсудили информацию о попытке попрощаться с шестью игроками, а Цорн и Плутник промолчали, должен настораживать. Но обратите внимание, что у «Локомотива» уже идет активная чистка рядов, просто ее мало кто заметил. Ушли Чорлука, Игнатьев, Мухин, Идову, Лысов, Эдер, Джорджевич, Коченков и Кверквелия – девять человек. Но еще в 2021-м прощались с Тугаревым, Жалолитдиновым и Иосифовым, пускай последний формально был игроком второго состава.

Далеко не все в списке проходили в основу, как Чорлука или Мухин, но разве один видный трансфер заменит 12 потерь? «Локомотив» резко сбрасывает игроков на контрактах, ведь в 2020-м году успешно потратили почти 9.5 миллиардов рублей, а в этот раз таких денег точно нет.

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alexamit
alexamit ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:32
Шнобиля точно!!!
An Jo
An Jo
сегодня в 07:25
Локомотив, как и собственно вся Р*Д, живёт на откатах и "серых" конвертах. Вероятно, они думают, что все вокруг тупее тупых и ничего не понимают, ни про 654%, ни про аренду за свой счёт, ни про футболиста за 20.000 евро. Футбол отличная тема для отмывания подобных денег.
pomor45
pomor45 ответ Sergei Egorov (раскрыть)
вчера в 15:46
Газпром как раз и не держит. Действует, как надо: всех лишних пристраивает в аренду, или продаёт на вырост.
pomor45
pomor45
вчера в 15:43
Происки Гинера перед дерби с целью раскачать соперника психологически. Ничего не выйдет. Еврей с треском проиграет.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:51
На начало сезона локо может и хватит, но потом он полетит под откос со страшными последствиями.
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:35
"Большой скандал перед дерби. Попытка распродажи и смена тренера в московском клубе"...

- Респект автору! Затронул, наконец, тему, которую все так старательно обходили стороной. Но видимо, как говорится, накипело...

- Ситуация, на мой взгляд, и правда двоякая.
- С одной стороны - все эти информационные вбросы негативно влияют и на атмосферу в команде, и на болельщиков и т.п.
- Но с другой стороны - нет дыма без огня! Да, многие говорят, что продление контракта Гилерме (через шантаж уйти в Спартак) и быстрый уход (если не сказать "побег") Чорлуки из команды ещё как-то можно объяснить из возрастом. Но:

- Странные и частые смены в руководстве клуба...

- Весенняя информация об аренде клубом Лужников и отдаче своего стадиона под застройку частными домами (дескать нет финансов его ремонтировать!)...

- Теперь массовая распродажа лидеров клуба...

- Такое впечатление, что клуб кому-то очень много задолжал; и теперь этот кто-то требует вернуть деньги. Но ведь их надо где-то взять... Вот оно так и происходит...

- Повторюсь - это лично моё предположение... Правда может оказаться совсем другой (на что искренне надеюсь!)
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:28
Да же если это правда и Николича хотят убрать и поставить тренера который будет ставить более атакующий футбол и смотрибельный, чтобы в будущем получить игроков на выход за хорошую личку, замену уже сейчас надо иметь на карандаше и что бы он был на голову качественнее Николича...что бы не получилось что поменяли шило на мыло...
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:26
Главное железнодорожные билеты в цене не подскочили и это радует))
Sergei Egorov
Sergei Egorov ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
Какие автор привёл аргументы? То что ушли Эдер, Лысов, Джордович? Кому-то жалко? Мне нет. А Чорлука просто завершил карьеру. И про переплату агентам немного не так, и про потраченные миллиарды тем более. Можно посмотреть официальную статистику, агентам больше всех переплатил Спартак и Зенит. И бюджет Локомотива 5, 6 млрд рублей, он не меняется уже несколько лет, а не 9.
Кстати, бюджет Зенита 25 млрд рублей, и все молчат, просто исправно платят за газ.....
Legend 6
Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:11
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:08, ред.
    Ситуация сложная, и автор попытался выразить своё видение событий. Причём с аргументами и, возможно, даже фактами.
    В Локо уже несколько лет (десятков?) ведётся подковёрная борьба за власть и деньги в клубе. Причём с переменным успехом. Одни уходят, приходят другие. Приводят своих людей, помощников - и начинают гнуть свою линию. Хотя генеральный директор и главный тренер в идеале должны быть на одной волне и понимать друг друга.
    В Локо же постоянные тёрки и разборки. Ничего хорошего я в этом не вижу, Николича вполне могут "уйти" по семейным обстоятельствам или обоюдному согласию.
    А кто решится прийти в это логово - большой вопрос. Если только такой же интриган, как и руководство. Пожелаю Локо выйти из этой разборки с наименьшими потерями...
    112910415
    112910415
    вчера в 11:07
    сворачивают в тупик ?
    FruttyPups
    FruttyPups ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 11:06
    Исправили.
    112910415
    112910415
    вчера в 11:03
    Разозлив важных людей из основы – Баринова, Смолова и Крыховява,
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1271018/corn-tomas-lokomotiv
    YVG
    YVG
    вчера в 10:50
    Кому выгоден этот скандал всем известно, не зря Цорн появился в Локомотиве.
    Sergei Egorov
    Sergei Egorov
    вчера в 10:45
    Нужно время. Посмотрим что получится. Локомотив не может держать на скамейке и зарплате по 50 человек как Газпром.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:30
    Удачи Локо, нам нужен сильный столичный соперник.
    Нобеля с гинером убрать от футбола
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 10:26
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 10:02
      Только первый тур РПЛ, а уже скандалы...
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