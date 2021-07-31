Мхитарян сообщил, что их конфликт с Моуриньо улажен

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос об отношениях с новым главным тренером Жозе Моуриньо. Армянский хавбек в 2018 году из-за разногласий с португальцем в «Манчестер Юнайтед» ушел в «Арсенал».
То, что произошло в Манчестере, останется в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Оба хотим идти в одном направлении, завоевать что-то для «Ромы». Это единственное, что имеет значение.
Отметим, что в первых матчах под руководством Жозе Моуриньо «Рома» показала впечатляющие результаты.