Мхитарян сообщил, что их конфликт с Моуриньо улажен

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вчера, 14:18

Полузащитник «Ромы» ответил на вопрос об отношениях с новым главным тренером . Армянский хавбек в 2018 году из-за разногласий с португальцем в «Манчестер Юнайтед» ушел в «Арсенал».

То, что произошло в Манчестере, останется в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Оба хотим идти в одном направлении, завоевать что-то для «Ромы». Это единственное, что имеет значение.

Отметим, что в первых матчах под руководством Жозе Моуриньо «Рома» показала впечатляющие результаты.