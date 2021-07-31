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Мхитарян сообщил, что их конфликт с Моуриньо улажен

вчера, 14:18

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян ответил на вопрос об отношениях с новым главным тренером Жозе Моуриньо. Армянский хавбек в 2018 году из-за разногласий с португальцем в «Манчестер Юнайтед» ушел в «Арсенал».

То, что произошло в Манчестере, останется в Манчестере. Мы поговорили как взрослые люди. Оба хотим идти в одном направлении, завоевать что-то для «Ромы». Это единственное, что имеет значение.

Отметим, что в первых матчах под руководством Жозе Моуриньо «Рома» показала впечатляющие результаты.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:24
Это до первого серьёзного поражения Ромы. Потом Жозе начнёт искать крайних и скорее всего им будет старый знакомый
протон1
протон1
вчера в 17:41
Главное, чтобы через пару лет то, что было в Риме, не осталось в Риме..
allemz
allemz
вчера в 14:56
Жозе в Роме ненадолго, смысл ссориться))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:56
Я думаю это было ожидаемо .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:42
Чувствую, что Моуриньо потерпит неудачу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:35
Ну и хорошо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
распили пятизвездочный и помирились)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:20
Жозе кажись не забывает
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