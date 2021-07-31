Смородская: «Рангник и Цорн угробят „Локомотив“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи, что московский клуб готов продать ведущих игроков команды.
Это беспредельная ситуация. То, что они делают — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются. Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами.
"А вот уже в свежем монологе для Coaches’ Voice Рангник свел фундаментальные принципы построения футбольного клуба к более коротким трем «К».
• Первое – это концепция. «Важно привить клубу особую ДНК, стиль футбола, в который мы хотим, чтобы команда играла. Это создаст идентичность внутри всего клуба. Не только для игроков, но и для тренерского штаба и даже болельщиков. В конце концов, и в Зальцбурге, и в Лейпциге фанаты идентифицировали себя с тем стилем футбола, в который мы играли».
• Вторая К – компетенция. «Мы стараемся найти лучших людей на каждую должность и устраивать для них каждодневные вызовы, чтобы делать их самих и клуб лучше».
• Третий столп – капитал. «Капитал – ограниченный фактор для достижения успеха. Самого по себе его недостаточно. Более того, если правильно пользоваться двумя другими – концепцией и компетенцией – то они будут генерировать капитал».
Красивые слова, но из уст Рангника, построившего из кэша и пыли два здоровых футбольных клуба, они не звенят пустотой. Остается только понаблюдать за тем, получит ли Ральф Рангник достаточно власти в «Локомотиве», чтобы реализовать свои идеи."
"А вот уже в свежем монологе для Coaches’ Voice Рангник свел фундаментальные принципы построения футбольного клуба к более коротким трем «К».
• Первое – это концепция. «Важно привить клубу особую ДНК, стиль футбола, в который мы хотим, чтобы команда играла. Это создаст идентичность внутри всего клуба. Не только для игроков, но и для тренерского штаба и даже болельщиков. В конце концов, и в Зальцбурге, и в Лейпциге фанаты идентифицировали себя с тем стилем футбола, в который мы играли».
• Вторая К – компетенция. «Мы стараемся найти лучших людей на каждую должность и устраивать для них каждодневные вызовы, чтобы делать их самих и клуб лучше».
• Третий столп – капитал. «Капитал – ограниченный фактор для достижения успеха. Самого по себе его недостаточно. Более того, если правильно пользоваться двумя другими – концепцией и компетенцией – то они будут генерировать капитал».
Красивые слова, но из уст Рангника, построившего из кэша и пыли два здоровых футбольных клуба, они не звенят пустотой. Остается только понаблюдать за тем, получит ли Ральф Рангник достаточно власти в «Локомотиве», чтобы реализовать свои идеи."
Но пока руководство не посвящает в свои планы общественность и всё выглядит как распродажа и превращение Локо в середняка
Но пока руководство не посвящает в свои планы общественность и всё выглядит как распродажа и превращение Локо в середняка