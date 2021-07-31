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Смородская: «Рангник и Цорн угробят „Локомотив“»

вчера, 12:45

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи, что московский клуб готов продать ведущих игроков команды.

Это беспредельная ситуация. То, что они делают — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются. Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 01:06
Но тот беспредел, который творила сама Смородская в бытность свою главой клуба, не даёт ей морального права высказываться на подобные темы. У неё рыльце в пушку по самые пятки.
juvenale
juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:52
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:45
    Дудка и Трубник
    112910415
    112910415
    вчера в 14:33
    есть такая серьёзная вероятность
    makkie
    makkie
    вчера в 14:25
    А ведь мы говорили, что приход Цорна и оставление Плутника с Леонченко - это огромный риск. Да и Рангник завязан на агентской деятельности. Перетащили в Локо Едвая уже. Его вроде сватали в российские клубы, но никто не брал. А тут Локо с Цорном и Рангником )))
    ABir
    ABir
    вчера в 14:05
    Даже Смордская так не разваливала Локомотив
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 14:04
    Слегка удивляет молчание вождей "Локомотива." Может кому-то будет интересно.
    "А вот уже в свежем монологе для Coaches’ Voice Рангник свел фундаментальные принципы построения футбольного клуба к более коротким трем «‎К».
    •‎ Первое – это концепция. «‎Важно привить клубу особую ДНК, стиль футбола, в который мы хотим, чтобы команда играла. Это создаст идентичность внутри всего клуба. Не только для игроков, но и для тренерского штаба и даже болельщиков. В конце концов, и в Зальцбурге, и в Лейпциге фанаты идентифицировали себя с тем стилем футбола, в который мы играли».
    •‎ Вторая К – компетенция. «‎Мы стараемся найти лучших людей на каждую должность и устраивать для них каждодневные вызовы, чтобы делать их самих и клуб лучше».
    •‎ Третий столп – капитал. «‎Капитал – ограниченный фактор для достижения успеха. Самого по себе его недостаточно. Более того, если правильно пользоваться двумя другими – концепцией и компетенцией – то они будут генерировать капитал».
    Красивые слова, но из уст Рангника, построившего из кэша и пыли два здоровых футбольных клуба, они не звенят пустотой. Остается только понаблюдать за тем, получит ли Ральф Рангник достаточно власти в «‎Локомотиве», чтобы реализовать свои идеи."
    Triem
    Triem
    вчера в 13:39, ред.
    Большой спорт вообще угроблен давно во всех его видах и превращен в лавку которую давно пора закрывать! Обществу нет от него пользы но нынешней буржуазии видать он ещё выгоден ввиду продаж телетрансляций и посещения народом стадионов.
    pomor45
    pomor45 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Превращение ЛОКО в середняка выглядит более реальным вариантом по сравнению с покупкой 2-3 топов, способных вывести ЛОКО на уровень ЛЧ. Для уровня чемпиона РПЛ такая тряска не требуется. Достаточно прикинуть сколько нужно для 2-3 таких топов и сколько можно выручить от затеваемой распродажи.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 13:07
    Непонятные события происходят в ЛОКО...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 13:06, ред.
    Может быть у этих двух далеко идущие планы сделать Локо более сильным. И после продажи лидеров, они усилят команду несколькими сильными игроками
    Но пока руководство не посвящает в свои планы общественность и всё выглядит как распродажа и превращение Локо в середняка
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:54
    Ну кто бы заткнул ей рот...достала уже
    STVA 1
    STVA 1 ответ M1 Game (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Все правильно , только вот и ей похвалиться нечем! У Цорна не получилось в Спартаке и теперь вот пришел в Локо! Понятно что кто-то его двигает(
    M1 Game
    M1 Game
    вчера в 12:47
    Вот тут я первый раз согласен со Смородской ,что эти два детеля угробят Локомотив.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:46
    сейчас многие приходят в клуб лишь только за деньгами и это печально
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