Смородская: «Рангник и Цорн угробят „Локомотив“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи, что московский клуб готов продать ведущих игроков команды.

Это беспредельная ситуация. То, что они делают — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом. Такие игроки на дороге не валяются. Ничего подобного в «Локомотиве» никогда не было. Плутник начал весь этот хаос, он хочет развалить клуб. Он нанял Рангника и Цорна, которые угробят команду. Они пришли в «Локомотив» за деньгами, а не за победами.