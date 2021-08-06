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Агент Эриксена опроверг слухи о скором возвращении футболиста на поле

06 августа 2021, 11:10

Агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, который недавно пережил остановку сердца, опроверг новость, что хавбек может вернуться на поле через 4-5 месяцев.

Я лично никогда не слышал, чтобы он называл какие-то конкретные сроки. «Интер» был рад видеть Кристиана, он находится в хорошей форме.

Эриксен просто хочет быть в наилучшей форме в качестве отца, мужа, сына, брата и друга. Нет никаких графиков возвращения, нет никакого давления. Ничего подобного.

Ранее также стало известно, по какой причине Эриксен не сможет выступать в Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 августа 2021 в 13:25
просто жить и наслаждаться жизнью !
Igo0rek
Igo0rek
06 августа 2021 в 11:28
А стоит ли вообще возвращаться? Со здоровьем не шутят.
Ванечка
Ванечка
06 августа 2021 в 11:13
Думаю, что уже с профессиональным футболом надо заканчивать..
Гость
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