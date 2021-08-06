Агент Эриксена опроверг слухи о скором возвращении футболиста на поле

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06 августа 2021, 11:10

Агент полузащитника «Интера» , который недавно пережил остановку сердца, опроверг новость, что хавбек может вернуться на поле через 4-5 месяцев.

Я лично никогда не слышал, чтобы он называл какие-то конкретные сроки. «Интер» был рад видеть Кристиана, он находится в хорошей форме. Эриксен просто хочет быть в наилучшей форме в качестве отца, мужа, сына, брата и друга. Нет никаких графиков возвращения, нет никакого давления. Ничего подобного.

Ранее также стало известно, по какой причине Эриксен не сможет выступать в Серии А.