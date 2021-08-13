Лунёв стал автором лучшего сэйва «Байера» по итогам июля

Пресс-служба «Байера» сообщает, что сэйв российского голкипера Андрея Лунёва в товарищеском матче против «Фрайбурга» (0:0) признан лучшим в клубе по итогам июля.
Лунёв сумел сохранить свои ворота сухими в дебютной игре за «Байер», а видео спасения ворот от Андрея опубликовал официальный твиттер немецкой команды.
⚫️🔴 SAVE OF THE MONTH – 07/2021 ⚫️🔴— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 13, 2021
Im Testspiel gegen @scfreiburg gab Andrey #Lunev sein Debüt für #Bayer04 – und hielt den Kasten sauber. Und mehr noch: Seine Rettungstat gegen Demirović war DIE schwarz-rote Rettungsaktion des Monats Juli. 🧤@iLOQ_Group | #Werbung pic.twitter.com/JJ8vIjTyJ7
Вторая игра за «Байер» сложилась для Лунёва не так удачно. Российский вратарь не сумел отстоять на ноль, пропустив несколько голов за короткий промежуток времени.
А гол там был что-то типа добивания в упор по пустым воротам
А гол там был что-то типа добивания в упор по пустым воротам
Сэйв где? Почему не показали).
Сэйв где? Почему не показали).
Если серьёзно, я посмотрел статистику Митрюшкина и Крицюка, они не так много играли. Я же говорю, если футболист реально сможет завоевать место в составе команды чемпионата из топ-5. Я сейчас ни к чему не призываю. Просто успехов Лунёву в Байере!
Если серьёзно, я посмотрел статистику Митрюшкина и Крицюка, они не так много играли. Я же говорю, если футболист реально сможет завоевать место в составе команды чемпионата из топ-5. Я сейчас ни к чему не призываю. Просто успехов Лунёву в Байере!
Я же не говорю, прямо сейчас звать Лунёва, время покажет) если он будет там всё время сидеть на лавке, то, конечно, зачем он нужен в сборной. Посмотрим.
Я же не говорю, прямо сейчас звать Лунёва, время покажет) если он будет там всё время сидеть на лавке, то, конечно, зачем он нужен в сборной. Посмотрим.
Его главная проблема - это режим.
Его главная проблема - это режим.
С острого угла попал в лунева
С острого угла попал в лунева