Лунёв стал автором лучшего сэйва «Байера» по итогам июля

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вчера, 18:07

Пресс-служба «Байера» сообщает, что сэйв российского голкипера в товарищеском матче против «Фрайбурга» (0:0) признан лучшим в клубе по итогам июля.

Лунёв сумел сохранить свои ворота сухими в дебютной игре за «Байер», а видео спасения ворот от Андрея опубликовал официальный твиттер немецкой команды.

⚫️🔴 SAVE OF THE MONTH – 07/2021 ⚫️🔴



Im Testspiel gegen @scfreiburg gab Andrey #Lunev sein Debüt für #Bayer04 – und hielt den Kasten sauber. Und mehr noch: Seine Rettungstat gegen Demirović war DIE schwarz-rote Rettungsaktion des Monats Juli. 🧤@iLOQ_Group | #Werbung pic.twitter.com/JJ8vIjTyJ7 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 13, 2021

Вторая игра за «Байер» сложилась для Лунёва не так удачно. Российский вратарь не сумел отстоять на ноль, пропустив несколько голов за короткий промежуток времени.