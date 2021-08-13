ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыТоварищеские матчи. Клубы 2021

Лунёв стал автором лучшего сэйва «Байера» по итогам июля

вчера, 18:07
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 0Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

Пресс-служба «Байера» сообщает, что сэйв российского голкипера Андрея Лунёва в товарищеском матче против «Фрайбурга» (0:0) признан лучшим в клубе по итогам июля.

Лунёв сумел сохранить свои ворота сухими в дебютной игре за «Байер», а видео спасения ворот от Андрея опубликовал официальный твиттер немецкой команды.

Вторая игра за «Байер» сложилась для Лунёва не так удачно. Российский вратарь не сумел отстоять на ноль, пропустив несколько голов за короткий промежуток времени.

Все новости
Любит немцев, дразнит Эмери, «Челси» завоевал его с 4-й попытки в XXI веке. Суперкубок УЕФА знает себе цену
12 августаАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии8
ОфициальноЗахарян — лучший игрок матча «Динамо» — ЦСКА
08 августа Комментарии12
ОфициальноНорманн — лучший игрок матча «Химки» — «Ростов»
08 августа Комментарии7
ОфициальноШиманьски — лучший игрок «Динамо» в июле
08 августа Комментарии4
Определён лучший игрок матча «Спартак» — «Нижний Новгород»
07 августа Комментарии10
Гол Малкома принёс «золото», у Алвеса 43-й трофей в карьере. Бразилия покорила Олимпиаду
07 августаСтанислав Горин в блоге Смотри ширеКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 00:36
Это походу какой-то прикол, типа как осенью 2018 в Зените болелы сфлешмобили, чтоб выбрать Заболотного на лучший гол месяца.
А гол там был что-то типа добивания в упор по пустым воротам
KLINSI
KLINSI
вчера в 23:53
Это прикол?
Сэйв где? Почему не показали).
протон1
протон1
вчера в 22:28
я очень рад за него
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:05
Я особо сейва то и не заметил. Наверное это был единственный удар в створ за весь июль...
stanichnik
stanichnik ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:04
И я буду несказанно рад за Андрюху, если он будет раз за разом выручать Байер, но я вам обозначил своё мнение по кандидатам на пост номер один в Сборной, совпадает ли оно с мнением Валерия Георгиевича думаю узнаем через пару недель, а то и раньше.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:45
Ну а почему бы не попробовать? Можно вообще открыто отдавать предпочтение, тем, кто не играет в РПЛ) Чтобы сегодняшние лимитчики зашевелились)

Если серьёзно, я посмотрел статистику Митрюшкина и Крицюка, они не так много играли. Я же говорю, если футболист реально сможет завоевать место в составе команды чемпионата из топ-5. Я сейчас ни к чему не призываю. Просто успехов Лунёву в Байере!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
вчера в 21:40
Это шутка? Какой сейв июля - там мяч прямо в него ударили... Иди по вороу Байера больше за июль никто не бил?
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:40
бомжи уже локти кусают что отпустили Лунева.....
stanichnik
stanichnik ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:39
Следуя вашей логике, Антон Митрюшкин должен быть вратарём номер один в сборной России, ведь он играет в футбольном клубе Фортуна, ещё недавно игравший в Бундеслиге, его дублёром должен быть Станислав Крицюк, играющий сейчас в Португалии, чей чемпионат котируется тоже повыше нашей РПЛ.
Q-J-G
Q-J-G ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 21:27
Играли в июле с командами, которые не попадали в ворота "Байера", первый удар в створ ворот и одновременно в Лунёва, вот и лучший сэйв. По-другому объяснить невозможно)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:25
Ну, если вдруг Лунёв перейдёт на спортивный режим, вернёт форму первых сезонов в Зените и начнёт играть за Байер, то все остальные сразу отпадут, потому что РПЛ давно не котируется вообще)

Я же не говорю, прямо сейчас звать Лунёва, время покажет) если он будет там всё время сидеть на лавке, то, конечно, зачем он нужен в сборной. Посмотрим.
stanichnik
stanichnik ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:22
Самые очевидные кандидаты на ворота Сборной это Дюпин и Беленов, обладающие сплавом опыта и мастерства, ну и третий Лантратов, а Сафонов и Максименко пусть потренируются.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:10
Очевидного нет. Но Дюпин не хуже в принципе и он перед глазами. Беленов тоже не хуже и тоже перед глазами.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
У нас сейчас есть очевидный кандидат на ворота? Что Сафонов, что Максименко - молодые и неуверенные в себе вратари, которые регулярно привозят в своих клубах. Им ещё расти и расти. Нужен более менее опытный вратарь.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:00
Андрей молодец! Это будущее команды
1bear
1bear
вчера в 20:49
молодец,но в основу вряд ли попадёт
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:45
Не успел приехать и уже засветился
fme3aup9zy6q
fme3aup9zy6q
вчера в 20:33
Молодец! Продолжать в том же духе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:24
Если не секрет, то в какой сборной он будет № 1 ? Он давно уже не котируется вообще.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:09
Если не будет бухать, будет номером 1 в сборной. Остальные кандидаты пока очень неуверенны в себе.
Его главная проблема - это режим.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:42
Будет держать. На лавке))
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:42
Малорик...стоит поблагодарить за его мастерство
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 19:41
Не думаю что он Градецки вытеснит сразу из состава. Хлопотно это. Да и мяч из разряда берущихся.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:22
Для профи голкипера совсем простой мяч
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:20
В зените в основу не попадал )
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:13
эти тоже из той же серии, что про салфетку Месси
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:12
Отлично,так держать.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:59, ред.
Видимо сейвов больше не было
С острого угла попал в лунева
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:56
Чтооо? Они троллят чтоли? Удар прямо в него. Я хоть и не вратарь, а полевой игрок, и то приходилось такие удары отбивать, когда вынужден был встать на ворота.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:45
Удар с острого угла и мяч летит прямо в Лунёва. Надо ему было очень сильно постараться, чтобы пропустить этот "мёртвый" мяч. Но, к счастью Лунёва, у него не такая выдающаяся реакция и увернуться от мяча он просто физически не успел за что и получил "лучший сейв".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100