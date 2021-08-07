Гол Малкома принёс «золото», у Алвеса 43-й трофей в карьере. Бразилия покорила Олимпиаду

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вчера, 18:56

Проклятие сняли в Рио, а в Токио продолжили карнавал.

Решающую атаку завершил Малком

Крайний форвард «Зенита» вышел на замену, и именно свежий нападающий принес Бразилии «золото». Его проход по левому флангу прозевали – у испанцев на молодежном уровне нет нового Карвахаля, а Симон не сумел отразить коварный выстрел, мяч от голкипера прошел в ворота. Первый гол Малкома на турнире сделал сборную Бразилии ближе ко второй победе на Олимпиаде подряд, и счет 2:1 сумели удержать.

Пока Азмун издевался над защитой «Краснодара», в Токио вспоминали, что раньше Бразилия пять раз занимала самое обидное место на таких турнирах – второе. Быть в шаге от «золота» обиднее, чем выиграть «бронзу», ведь третья медаль значит, что избежал четвертой позиции в рейтинге, которая еще хуже, чем вторая. Малком отправил Испанию на вторую строчку, хотя были отрезки в финале, когда европейцы смотрелись лучше и прижимали не таких шустрых и мельтешащих южноамериканцев к воротам Сантоса.

Шансы Малкома призваться однажды в основную сборную Бразилии сегодня заметно выросли. Наставники ценят футболистов, которые могут сделать разницу в решающий момент. Суббота — счастливый день для нападающего «Зенита». Если раньше Тите мог спокойно игнорировать бразильцев из РПЛ , то сейчас присмотрится к крайнему форварду, который не заиграл в «Барселоне», но после серии травм вернулся на поле с голами. А вот Айртон из «Спартака» остался без «золота» — однажды его не отпустили в состав, и тренеры оказались злопамятными.

Кунья огорчил Симона дважды за тайм

Основной голкипер сборной Испании отправился с олимпийской сборной на турнир в Токио, как и выносливый муравей из «Барселоны» Педри, который сегодня сыграл 73-й матч в сезоне, побив рекорд другой звезды с Пиренейского полуострова. Но в центре внимания оказались не они, а форвард, который теперь вряд ли переберется в «Зенит» — после Олимпиады стоимость трансфера Куньи лишь выросла.

Если Клаудиньо попал в сети петербуржцев и его агент подтверждал переговоры, то за нападающего «Герты» заломят такую сумму, что даже «Зенит» скромно отступит в сторонку. Хотя все возможно. Не исключено, что Малком поработал в Токио агентом Семака, сумел убедить двух ярких игроков атаки из «селесао», что в РПЛ им будет вместе интересно. Не говоря о том, что для Куньи и Клаудиньо сезон в Лиге чемпионов – нечто новое.

Как и олимпийское «золото». В финале Кунья сначала заработал пенальти – Симон неудачно вышел из ворот и врезался во второго форварда, но приговор не сумел исполнить Ришарлисон – жахнул выше ворот. А потом тот же Кунья открыл счет голам, заставил испанцев отыгрываться, перестраиваться, делать замены, искать себя и переворачивать игру, где Бразилия до перерыва могла вести 2:0, получив легкую победу в финале.

Ойарсабаль выручил, испанцы — молодцы

«Бронзу» в мужском футбольном турнире взяли интересные мексиканцы, которые обыграли хозяев турнира – японцев. Счет 3:1 позволяет понять, что в полуфинале бразильцам достался сложный соперник. Неслучайно они били пенальти. Но и испанцы загнали себя в дополнительное время с японцами, где решающий гол на счету Марко Асенсио после передачи Микеля Ойарсабаля – лидера команды Луиса де ла Фуэнте.

Если Ойарсабаль в 24 года не спешит в «Реал», то Асенсио мечтает найти себе новую команду – вряд ли Анчелотти рассчитывает на него в основе. Говорят, сразу три клуба АПЛ интересуются учеником Карпина в «Мальорке». Ученик школы «Атлетика» де ла Фуэнте давно успешно работает с молодыми испанцами. С командой 19-летних выигрывал чемпионат Европы в 2015 году, а теперь в его послужном списке оказалось «серебро» в Токио.

Когда в финале достойные соперники, то всегда жаль проигравшую сторону. Педри и компания заслужили «золото» по качеству футбола, но бразильцы еще взрослее. Игроки, вышедшие на замену у Испании, не помогли – а один даже подвел в решающей голевой атаке. Но когда бегают фактически молодежные команды, усиленные парочкой взрослых футболистов, не хочется персонально ругать. А вот персонально хвалить можно – у Пау Торреса, Педри, Кукурельи, Ойарсабаля, Эрика Гарсии и Ольмо есть будущее в большой игре.

Бразилия – фаворит ЧМ -22, Дани Алвес – монстр

Пару лет назад Даниэль отправился домой и показал постель, где спал ребенком. Напомнило чистенький барак, а отдыхал на твердых нарах. Алвес родился в очень небогатой семье, а в 38 лет в его руках первое в карьере «золото» Олимпиады, ведь на турнире в Рио-де-Жанейро участвовали Дуглас Сантос, Маркиньос, Неймар, Рафинья, но не было Даниэля.

Сейчас исправился – упрямый ветеран напросился в олимпийскую команду, где стал капитаном. Добавил к своему рекорду еще один трофей. То ли 43 кубка, если отнять пару первых на низком уровне, то ли целых 46. В любом случае мировой рекорд – настолько титулованных игроков мир еще не знал. И в жизни весельчак Алвес оказался интересным – с характером, но мыслит здраво, копает глубоко. Вряд ли захочет стать тренером, но неглупый парень.

Мог бы развлекаться со своей молодой женой – испанская модель Жоана Санс на десять лет младше, чем муж, но оставил ее в Сан-Паулу, а сам отправился в Токио. В Японии был настоящим капитаном и вожаком, поддерживал тренерский штаб Андре Жардина, ведь наставник старше Алвеса лишь на четыре года. Специалист, тоже связанный с «Сан-Паулу», добился большого успеха. А вот в Катар основную команду Бразилии повезет, конечно же, опытный Тите.

После поражения в финале от Аргентины на Кубке Америки «селесао» нужна была победа, пускай в олимпийской команде не можем увидеть всех главных звезд. Неймар придумывает, как развлекаться в Париже с другом Месси. Тиаго Силва выиграл Лигу чемпионов, перебравшись под крыло Тухеля в Лондон, и этим летом сменил прическу – накануне перекрасил волосы в белый цвет. Алиссон и Эдерсон останутся темноволосыми, что не изменит их статус главных вратарей АПЛ .

У Милитао может быть больше игровой практики в «Реале» рядом с Алабой, Каземиро, Фабиньо, Фред – большие мастера. Неймар, Фирмино и Жезус в атаке, а Ришарлисон, который сегодня сначала озадачил бразильцев ударом с пенальти мимо ворот, а потом праздновал со всеми, объединяет две команды. У Жардина и Тите сильные составы, первые уже выиграли в Токио, а вторые покажут себя через полтора года в Катаре. На ЧМ триумфовать куда сложнее, но олимпийская команда показала хороший пример.

Бразилия привыкает к финалам, и после двух «золотых» комплектов на летних Олимпиадах и прошлогодней победы на Кубке Америки мечтают о первой с 2002 года виктории на кубке мира. Рану, полученную от немцев на домашнем турнире, не забыли, как и шокирующий счет полуфинала, но Кунья и Малком подарили бразильцам радость.