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Легендарный форвард «Баварии» Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет

сегодня, 15:01

Сегодня, 15 августа, рано утром умер легендарный нападающий «Баварии» Герд Мюллер.

Герд Мюллер выступал за мюнхенский клуб с 1964 по 1979 год. Он забил 566 голов за 607 матчей за «Баварию» и установил рекорд в 365 голов в Бундеслиге, а также семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Мюллер один раз выигрывал чемпионат мира, трижды Кубок европейских чемпионов и один раз Кубок обладателей кубков. Он является четырехкратным чемпионом Германии и четырехкратным обладателем Кубка Германии. В составе национальной сборной Мюллер стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году, забив победный гол в финале в Мюнхене против сборной Нидерландов. После окончания карьеры он надолго остался в клубе в качестве тренера молодёжной команды.

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