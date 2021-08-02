Роналдиньо: «Не представляю себя тренером. Никогда особо не смотрел футбол»

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо высказался об интересе к футболу после завершения карьеры.

Я играю в матчах для ветеранов (смеется). Мы пользуемся этой возможностью, чтобы побыть вместе, увидеть друзей. Футбол – часть моей жизни, так будет всегда. Все было классно, я прошел через это, но теперь я получаю больше удовольствия.

Не могу представить себя тренером. Никогда по-большому счету я не смотрел футбол. Я люблю смотреть хайлайты, голы, но не люблю смотреть все 90 минут матча.