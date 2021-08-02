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Роналдиньо: «Не представляю себя тренером. Никогда особо не смотрел футбол»

вчера, 17:11

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо высказался об интересе к футболу после завершения карьеры.

Я играю в матчах для ветеранов (смеется). Мы пользуемся этой возможностью, чтобы побыть вместе, увидеть друзей. Футбол – часть моей жизни, так будет всегда. Все было классно, я прошел через это, но теперь я получаю больше удовольствия.

Не могу представить себя тренером. Никогда по-большому счету я не смотрел футбол. Я люблю смотреть хайлайты, голы, но не люблю смотреть все 90 минут матча.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:23
Рональдиньо это были 90 минут хайлайта на поле:) Сейчас же футбол в 95% случаев это рыгалово, которое невыносимо смотреть 90 минут:))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:27
Гопник как может быть тренером,гопником был и остался.Из за гопничества в ресторанах до утра,пьянный с бабами а утром с перегаром не выспавший приходил на тренировки,поэтому Гвардиола вышвырнул гопника из Барселоны.
Ненавижу этого гопника.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Ему трендеть можно по любому поводу.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 18:22
Эх были времена все хотели играть как рональдиньо
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:29
Вот хайлайты его игры и мячи забитые , вот это настоящий шедевр !!!
izrafel
izrafel
вчера в 17:19
Ну представить на тренерском мостике просто невозможно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:19
скучаю по его игре
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:17
Все правильно... .глянул обзор и лучшие моменты и все понятно
Mekail
Mekail
вчера в 17:16
Ну да, такое и представить сложно
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:14
Да и в СИЗО телевизора не было.
shlomo
shlomo
вчера в 17:14
Ну что , что думает то и говорит
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:13
Тоже не представляю))
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