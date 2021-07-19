Легендарные игроки «Реала» и «Барселоны» встретились в Тель-Авиве

Завтра в Тель-Авиве (Израиль) пройдёт матч между легендами «Барселоны» и «Реала».
Сегодня состоялась пресс-конференция перед данным мероприятием. Перед журналистами выступили Роналдиньо, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Деку и Икер Касильяс. Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео встречи легендарных футболистов.
Después de muchos años... se vuelven a ver las caras.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2021
Unos jugadores mágicos.
Una rivalidad legendaria. pic.twitter.com/N5CKNBiOri
Ранее в каталонском ресторане встретились два легендарных игрока «Барселоны».