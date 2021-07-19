Легендарные игроки «Реала» и «Барселоны» встретились в Тель-Авиве

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вчера, 22:48

Завтра в Тель-Авиве (Израиль) пройдёт матч между легендами «Барселоны» и «Реала».

Сегодня состоялась пресс-конференция перед данным мероприятием. Перед журналистами выступили Роналдиньо, , , Деку и . Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео встречи легендарных футболистов.

Después de muchos años... se vuelven a ver las caras.

Unos jugadores mágicos.

Una rivalidad legendaria. pic.twitter.com/N5CKNBiOri — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2021

Ранее в каталонском ресторане встретились два легендарных игрока «Барселоны».