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Легендарные игроки «Реала» и «Барселоны» встретились в Тель-Авиве

вчера, 22:48

Завтра в Тель-Авиве (Израиль) пройдёт матч между легендами «Барселоны» и «Реала».

Сегодня состоялась пресс-конференция перед данным мероприятием. Перед журналистами выступили Роналдиньо, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Деку и Икер Касильяс. Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео встречи легендарных футболистов.

Ранее в каталонском ресторане встретились два легендарных игрока «Барселоны».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:27
да, действительно легендарные
nxxrmw3w5bn4
nxxrmw3w5bn4
сегодня в 00:36, ред.
Встреча завершилось тем, что Перес получил стулом ) Кокорин решил продолжить начатое ) Стал первым футболистом, который мотать срок будет в нескольких странах)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 23:42
Что скажет Перес
Cat01
Cat01
вчера в 23:08
Были красивые времена!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:05
Перца надо было взять!Чтобы он сказал пару ласковых своим)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:04
Вспомнили золотые годы...
Mangur
Mangur
вчера в 22:56
Почему не в Пекине?Хотя , в Израиле теплее
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:55
Встретились вспомнили минувшие дни.
протон1
протон1
вчера в 22:55
красиво. и душевно. времена берут свое. поправились. но и сейчас бы дали фору многим игрокам которые играют
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