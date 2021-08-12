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Акинфеев, ветеран из Гибралтара и легенда Курска. Футболисты-однолюбы, которым нравится стабильность

вчера, 13:59
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Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Марсело
Марсело
Защитник
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Кьеллини Джорджо
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Самые преданные.

Лионель Месси «обнулился»; Акинфеев — самый преданный в топ-10 лиг Европы

ЦСКА в начале нового сезона не радует своих болельщиков игрой и результатами, но поводы для гордости у «армейцев» все равно остаются. Один из таких — исключительная верность Игоря Акинфеева, который уже 18 с половиной лет выступает за первую команду ЦСКА, а красно-синим цветам посвятил больше 30 лет жизни.

Играющая легенда «армейцев» прославляет ЦСКА на всю Европу, Акинфеев — самый преданный среди всех футболистов десяти ведущих первенств Старого Света (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия, Россия, Нидерланды, Бельгия и Украина). Ближайший «преследователь» Игоря — полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл. Оглашаем список из 10 фамилий:

10 место. Марсель Шмельцер («Боруссия Дортмунд»; Германия) — 14 лет и 1 месяц

7-9 место. Андрей Пятов («Шахтёр»; Украина) — 14 лет и 7 месяцев

7-9 место. Марсело («Реал Мадрид»; Бразилия) — 14 лет и 7 месяцев

7-9 место. Антон Шунин («Динамо»; Россия) — 14 лет и 7 месяцев

6 место. Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем»; Бельгия) — 15 лет и 1 месяц

3-5 место. Ойер («Осасуна»; Испания) — 16 лет и 1 месяц

3-5 место. Франческо Маньянелли («Сассуоло»; Италия) — 16 лет и 1 месяц

3-5 место. Джорджо Кьеллини («Ювентус»; Италия) — 16 лет и 1 месяц

2 место. Марк Нобл («Вест Хэм»; Англия) — 17 лет и 7 месяцев

1 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия) — 18 лет и 7 месяцев

- 4 из 10 самых преданных в этом списке — вратари. Помимо Игоря Акинфеева, это Антон Шунин, Андрей Пятов и Сэмми Боссут.

- В РПЛ сразу два образца футбольной и вратарской верности — Акинфеев и Шунин.

- Не все представленные здесь футболисты являются «людьми одного клуба», как Акинфеев, Шунин, Боссут и Шмельцер. Нобл на заре карьеры ездил из «Вест Хэма» в аренды («Халл Сити» и «Ипсвич»), а Ойер уже в зрелом возрасте отлучался в командировку в «Сельту». Джорджо Кьеллини до «Ювентуса» успел поиграть в «Ливорно» и «Фиорентине», а его соотечественник Маньянеллло до перехода в «Сассуоло» в 2005-м сменил несколько итальянских клубов. Андрей Пятов начинал карьеру в «Ворскле», а Марсело первые шаги в профессиональном футболе сделал в Бразилии, где играл за «Флуминенсе».

- Марсело — единственный легионер в этой «десятке». Традиционно выдающуюся преданность демонстрируют у себя на родине, а бразилец Марсело отыграл почти 15 лет в Мадриде. Впрочем, Испания уже стала для него вторым домом, гражданство этой страны футболист получил еще в 2011-м.

- Лионель Месси «обнулил» свои отношения с «Барселоной», перейдя в ПСЖ. Аргентинец провел в каталонском клубе 21 год в общей сложности (включая годы в академии), а за первую команду «блаугранас» выступал на протяжении 17 лет. Если бы не ушел из «Барсы», сейчас входил бы в тройку самых преданных футболистов ведущих первенств Европы.

Абсолютный лидер по преданности играет в Гибралтаре

Если не ограничивать зону исследований ведущими лигами Старого Света, то стоит заглянуть в Гибралтар, чтобы познакомиться с самым преданным футболистом планеты. Нашего героя зовут Ли Кашиаро, ему 39 лет (в сентябре исполнится 40), и он с 1998 года играет за «Линкольн». Вот уже 23 года. Кстати, клубу рекордсмена 45 лет, таким образом, на протяжении половины своего существования «Линкольн» связан с Ли.

Гибралтар вступил в УЕФА только в 2013 году, поэтому не удалось найти статистику Кашиаро за все его годы выступления в составе «Линкольна». Но нет никаких сомнений, что по меркам своей маленькой страны Кашиаро — футбольная звезда. Он забивал в квалификации Лиги чемпионов, в том числе победный гол в ворота «Селтика», является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной (3 гола). По основной профессии Ли — полицейский, но и футбольной карьерой может гордиться.

В России есть футболист, который идет вровень с Акинфеевым. Он никогда не играл в РПЛ

Верность обитает не только на верхних этажах футбола. Понятно, что преданность большим клубам вызывает наибольший пиетет, ведь здесь нужно и собственный уровень поддерживать на протяжении длительного времени, и от соблазнов отказываться, но разве не заслуживает уважения футболист, который почти два десятка лет тянет лямку в команде из «трясины»? В России есть такой пример. Денис Синяев — уроженец Курска и футболист местного «Авангарда» с 2003 года.

Легенде курского футбола 36 лет, 18 с половиной из которых он выступает за «Авангард». Нынешний сезон Денис начал в стартовом составе «соловьев» в ФНЛ-2. Большая часть его карьеры прошла во втором дивизионе, но несколько раз Синяев с «Авангардом» по спортивному принципу пробивался в ФНЛ, где в лучшем сезоне занял 8-е место. В сезоне-2017/18 куряне дошли до финала Кубка России, но Хасанби Биджиев так и не выпустил клубную легенду на поле.

На сегодняшний день Синяев провел больше 450 матчей за курский «Авангард», и его счетчик не останавливается. Денис говорит, что уходить из футбола нужно, когда пропадает здоровье или желание. У него же и то и другое на месте. Синяев — известная личность в Курске, в 2019-м он даже пошел на выборы в муниципальные депутаты в качестве самовыдвиженца и занял второе место с 27% голосов. А еще Дениса приглашали в «Реал», правда дело было на сцене КВН

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:23
спасибо за статью
DXTK
DXTK
вчера в 15:10
Хочу напомнить.....

клуб Атлетик из Бильбао создал свою награду для футболистов которые провели всю карьеру за один клуб - One Club Man Award.......... первым в этом списке удостоевшийся этой награды стал Мэтт Ле Тиссье, затем эту награду получали такие футболисты как Пауло Мальдини, Карлес Пуйоль,........... так что у Акинфеева есть все шансы получить данную награду.......... пожелаем ему как можно дольше поиграть за ЦСКА.

Также Марку Ноблу отдельный респект за преданность молоткам, надеюсь он закончит карьеру за ВХ.
Legend 6
Legend 6 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 14:48
Red blu
Red blu
вчера в 14:39
Самый преданный игрок европейского футбола (среди всех действующих игроков ТОП-10 лиг) - и это ДОРОГОГО СТОИТ!🔴🔵
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 14:23
Боссут был 3 вртарем Бельгии в 2014 и 16. Легенда!
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Спасибо за статью....ну что, как говориться, от добра добра не ищут...:)))... иногда, капитан в футболе - просто наличие повязки на плече, участие в пред- и послематчевых церемониях, право апеллировать к судье в случае спорных ситуаций... многие капитаны - обычные наёмники, они не имеют особого отношения к себе от фанатов, выделяясь либо игровыми качествами, либо характером..... Марк Нобл из Вест Хэма пример, полностью опровергающий это мнение о капитанах в современном футболе....он заслужил уважение, а в Вест Хэме он уже давно расположился на золотой ступеньке рядом с другими легендами клуба.... к сожалению, эта история близится к своему логическому завершению.... в минувшем сезоне основными опорниками клуба были Райс и Соучек..... Нобл же в основном выходил на замену или же в кубковых турнирах...... и учитывая конкуренцию, шансов оставаться основным у капитана практически нет, поэтому Марк всерьёз думает о скором завершении карьеры...... а Игоря я конечно поздравляю!!!!
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 14:15
Не умаляя заслуг Акинфеева и его преданности ЦСКА, всё же хочется отметить, что между топ-6 лигами и всеми остальными разница огромная, хотя бы потому, что в топ10 каждый раз пробиваются чемпионаты других стран и, соответственно, вылетают другие лиги (типа Турции). Вот вы знаете, кто такой Боссут? И я не знал. Среднему немцу, испанцу, итальянцу ещё что-то могут сказать фамилии Акинфеев, Пятов и даже Шунин, но только в связи со сборной, за их матчами с Тамбовами и Карпатами там уж точно не следят.
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