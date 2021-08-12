Акинфеев, ветеран из Гибралтара и легенда Курска. Футболисты-однолюбы, которым нравится стабильность

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вчера, 13:59

Самые преданные.

Лионель Месси «обнулился»; Акинфеев — самый преданный в топ-10 лиг Европы

ЦСКА в начале нового сезона не радует своих болельщиков игрой и результатами, но поводы для гордости у «армейцев» все равно остаются. Один из таких — исключительная верность Игоря Акинфеева, который уже 18 с половиной лет выступает за первую команду ЦСКА , а красно-синим цветам посвятил больше 30 лет жизни.

Играющая легенда «армейцев» прославляет ЦСКА на всю Европу, Акинфеев — самый преданный среди всех футболистов десяти ведущих первенств Старого Света (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия, Россия, Нидерланды, Бельгия и Украина). Ближайший «преследователь» Игоря — полузащитник «Вест Хэма» . Оглашаем список из 10 фамилий:

10 место. («Боруссия Дортмунд»; Германия) — 14 лет и 1 месяц

7-9 место. («Шахтёр»; Украина) — 14 лет и 7 месяцев

7-9 место. Марсело («Реал Мадрид»; Бразилия) — 14 лет и 7 месяцев

7-9 место. («Динамо»; Россия) — 14 лет и 7 месяцев

6 место. («Зюлте-Варегем»; Бельгия) — 15 лет и 1 месяц

3-5 место. Ойер («Осасуна»; Испания) — 16 лет и 1 месяц

3-5 место. («Сассуоло»; Италия) — 16 лет и 1 месяц

3-5 место. («Ювентус»; Италия) — 16 лет и 1 месяц

2 место. Марк Нобл («Вест Хэм»; Англия) — 17 лет и 7 месяцев

1 место. ( ЦСКА ; Россия) — 18 лет и 7 месяцев

- 4 из 10 самых преданных в этом списке — вратари. Помимо Игоря Акинфеева, это Антон Шунин, Андрей Пятов и Сэмми Боссут.

- В РПЛ сразу два образца футбольной и вратарской верности — Акинфеев и Шунин.

Игорь Акинфеев – самый преданный игрок европейского футбола (среди всех действующих игроков ТОП-10 лиг)! 🔴🔵



Наш капитан играет за # ЦСКА уже 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. 💪🏻 pic.twitter.com/v5iGBx13bU — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2021

- Не все представленные здесь футболисты являются «людьми одного клуба», как Акинфеев, Шунин, Боссут и Шмельцер. Нобл на заре карьеры ездил из «Вест Хэма» в аренды («Халл Сити» и «Ипсвич»), а Ойер уже в зрелом возрасте отлучался в командировку в «Сельту». Джорджо Кьеллини до «Ювентуса» успел поиграть в «Ливорно» и «Фиорентине», а его соотечественник Маньянеллло до перехода в «Сассуоло» в 2005-м сменил несколько итальянских клубов. Андрей Пятов начинал карьеру в «Ворскле», а Марсело первые шаги в профессиональном футболе сделал в Бразилии, где играл за «Флуминенсе».

- Марсело — единственный легионер в этой «десятке». Традиционно выдающуюся преданность демонстрируют у себя на родине, а бразилец Марсело отыграл почти 15 лет в Мадриде. Впрочем, Испания уже стала для него вторым домом, гражданство этой страны футболист получил еще в 2011-м.

- Лионель Месси «обнулил» свои отношения с «Барселоной», перейдя в ПСЖ . Аргентинец провел в каталонском клубе 21 год в общей сложности (включая годы в академии), а за первую команду «блаугранас» выступал на протяжении 17 лет. Если бы не ушел из «Барсы», сейчас входил бы в тройку самых преданных футболистов ведущих первенств Европы.

Абсолютный лидер по преданности играет в Гибралтаре

Если не ограничивать зону исследований ведущими лигами Старого Света, то стоит заглянуть в Гибралтар, чтобы познакомиться с самым преданным футболистом планеты. Нашего героя зовут Ли Кашиаро, ему 39 лет (в сентябре исполнится 40), и он с 1998 года играет за «Линкольн». Вот уже 23 года. Кстати, клубу рекордсмена 45 лет, таким образом, на протяжении половины своего существования «Линкольн» связан с Ли.

Гибралтар вступил в УЕФА только в 2013 году, поэтому не удалось найти статистику Кашиаро за все его годы выступления в составе «Линкольна». Но нет никаких сомнений, что по меркам своей маленькой страны Кашиаро — футбольная звезда. Он забивал в квалификации Лиги чемпионов, в том числе победный гол в ворота «Селтика», является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной (3 гола). По основной профессии Ли — полицейский, но и футбольной карьерой может гордиться.

В России есть футболист, который идет вровень с Акинфеевым. Он никогда не играл в РПЛ

Верность обитает не только на верхних этажах футбола. Понятно, что преданность большим клубам вызывает наибольший пиетет, ведь здесь нужно и собственный уровень поддерживать на протяжении длительного времени, и от соблазнов отказываться, но разве не заслуживает уважения футболист, который почти два десятка лет тянет лямку в команде из «трясины»? В России есть такой пример. Денис Синяев — уроженец Курска и футболист местного «Авангарда» с 2003 года.

Легенде курского футбола 36 лет, 18 с половиной из которых он выступает за «Авангард». Нынешний сезон Денис начал в стартовом составе «соловьев» в ФНЛ -2. Большая часть его карьеры прошла во втором дивизионе, но несколько раз Синяев с «Авангардом» по спортивному принципу пробивался в ФНЛ , где в лучшем сезоне занял 8-е место. В сезоне-2017/18 куряне дошли до финала Кубка России, но Хасанби Биджиев так и не выпустил клубную легенду на поле.