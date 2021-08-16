Федотов: «Проявили себя, чтобы все забыли о вылете из Лиги конференций»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над «Химками».
В прошлом матче с «Партизаном» нам немножко не повезло. В этой игре была реабилитация.
Мы проявили себя, чтобы все забыли о прошлом поражении. Понимаю своих ребят, насколько им было сложно черпать эмоции. Восстановились и показали очень хороший, современный футбол. С «Химками» мы уже встречались не раз. Эта команда — крепкий орешек.
Ведь трижды вели в счете в 2 матчах и пропускали на последних минутах.
Сейчас не пришлось бы оправдываться за тот матч, а у России было бы на одну команду в еврокубках больше. Сказать точнее, оставался бы шанс.
А сегодня просто молодцы ребята...
Ведь трижды вели в счете в 2 матчах и пропускали на последних минутах.
Сейчас не пришлось бы оправдываться за тот матч, а у России было бы на одну команду в еврокубках больше. Сказать точнее, оставался бы шанс.
А сегодня просто молодцы ребята...