Федотов: «Проявили себя, чтобы все забыли о вылете из Лиги конференций»

Наставник «Сочи» поделился впечатлениями после победы над «Химками».

В прошлом матче с «Партизаном» нам немножко не повезло. В этой игре была реабилитация.

Мы проявили себя, чтобы все забыли о прошлом поражении. Понимаю своих ребят, насколько им было сложно черпать эмоции. Восстановились и показали очень хороший, современный футбол. С «Химками» мы уже встречались не раз. Эта команда — крепкий орешек.