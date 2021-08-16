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Федотов: «Проявили себя, чтобы все забыли о вылете из Лиги конференций»

16 августа 2021, 22:12
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями после победы над «Химками».

В прошлом матче с «Партизаном» нам немножко не повезло. В этой игре была реабилитация.

Мы проявили себя, чтобы все забыли о прошлом поражении. Понимаю своих ребят, насколько им было сложно черпать эмоции. Восстановились и показали очень хороший, современный футбол. С «Химками» мы уже встречались не раз. Эта команда — крепкий орешек.

Ранее был назван лучший игрок этого матча.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
17 августа 2021 в 09:56
Жалко ,что вылетели из Лиги конфренций,но будет урок.
Gahi
Gahi
17 августа 2021 в 07:07
Такие игры нельзя забывать, поэтому время от времени нужно напоминать команде, чтобы память не была короткой, и в каждой команде РПЛ нужно видеть Партизана, который всегда может и готов нанести последний удар в тылу команды. Удачи
Mangur
Mangur
17 августа 2021 в 06:21
Лучше бы в Лиге остались.
ABir
ABir
17 августа 2021 в 06:12
Такое долго не забывается
112910415
112910415
17 августа 2021 в 06:11
лучше бы и там, и здесь
ДАША Д
ДАША Д
17 августа 2021 в 05:59
Провал в Еврокубке забыть нельзя.
j8c2fcvrmwyp
j8c2fcvrmwyp
17 августа 2021 в 04:36
Не надейся, не забудем
Ironigor
Ironigor ответ Spartach from kg (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2021 в 02:21
Дружище, а причём тут Питерское Динамо ???
1bear
1bear
17 августа 2021 в 00:53
молодцы,жаль что в Европе не получилось..
SAFqwer
SAFqwer
17 августа 2021 в 00:23
То ли сам дурак, то ли нас за дураков держит?
Futurista
Futurista
17 августа 2021 в 00:19
Не забудем, не простим...
zsb1961
zsb1961
16 августа 2021 в 23:55
Сочинцев с победой!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 августа 2021 в 22:48
При взгляде на таблицу коэффициентов воспоминания возвращались снова и снова.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 августа 2021 в 22:41
Не пойму почему Эвелин Попов не играет в Спартаке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 августа 2021 в 22:38
Конечно, лучше бы они выплеснули эмоции в матчах с Партизаном.
Ведь трижды вели в счете в 2 матчах и пропускали на последних минутах.
Сейчас не пришлось бы оправдываться за тот матч, а у России было бы на одну команду в еврокубках больше. Сказать точнее, оставался бы шанс.
А сегодня просто молодцы ребята...
STVA 1
STVA 1
16 августа 2021 в 22:32
А так бы не стали упираться получается
particular
particular
16 августа 2021 в 22:27, ред.
Удобно так - довольствоваться малым, что бы не заморачиваться о сложном...
протон
протон
16 августа 2021 в 22:26
Надо еще больше лимит ужесточить )) хотелось бы что бы в европе показывали футбол. внутренний чемпионат это как в пчелином улье не вылетаешь собирать мёд.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 августа 2021 в 22:18
Соперник дал себя проявить
Ironigor
Ironigor
16 августа 2021 в 22:18
Сочи молодой клуб, всё ещё дай то бог впереди.
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