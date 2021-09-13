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«Мы гордимся достигнутыми результатами». Кашшаи — после отставки

13 сентября 2021, 17:57

Виктор Кашшаи прокомментировал свой уход с поста главы департамента судейства РФС.

Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.

С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали свое мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ-1 и начали развивать женское судейство.

Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: Евро-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин.

Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе.

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Все комментарии
протон
протон
13 сентября в 19:32
Столько событий сегодня,13 число потому что?
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 19:19
Жаль "крутой" был эксперт:
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 18:58
Чем он гордится?
STVA 1
STVA 1
13 сентября в 18:30
«Мы гордимся достигнутыми результатами»
Сказал Кашшаи поглядывая на счет в банке)))
beefs
beefs
13 сентября в 18:14
Молодец, даже растоваться не хочется...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 сентября в 18:10
Если бы не Карасев - хвалиться было бы абсолютно нечем. Ни одного тура не проходит без судейских ошибок, да и Кашшаи в принципе ничего не решал, фактически главой уже являлся Хачатурянц. Так что, уход Кашшаи был вопросом времени.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:07
Скромненько как-то...
Cat01
Cat01
13 сентября в 18:07
Тогда зачем отставка
sihafazatron
sihafazatron
13 сентября в 18:03
все, уехал...
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