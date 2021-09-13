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Денис Казанский покинул «Матч ТВ»

13 сентября 2021, 17:07

Российский комментатор Денис Казанский покинул телеканал «Матч ТВ».

Шесть лет на канале и 15 в холдинге — большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня. У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своём развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило.

Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне. Пожалуйста, не ищите кошку там, где её нет — это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было моё и только моё решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно.

Недавно «Матч ТВ» покинул другой известный российский комментатор и журналист.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
14 сентября в 09:57
Матч ТВ будут сливать. Вернее уже сливают. Не просто так Мандалаки свалила уже
Антон Белянкин
Антон Белянкин
13 сентября в 22:54
Удачи в дальнейшей карьере.
goalaktika
goalaktika
13 сентября в 22:17
Гоша и Гена держатся пока что
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 19:59
Что то на МАТЧ ТВ не то творится. В выходной день огромное число шикарных матчей , а нам показывают кубок футбольных пенсионеров - это просто нонсенс.
Видно не все согласны со странной политикой канала. Думаю, что это непоследний знаковый уход с канала.
Всем здоровья.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 сентября в 19:44
Остались одни питерские га Газпром ТВ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 сентября в 18:47
О...теперь и Денис Казанский....
После Васи Московского и Нобеля Ереванского...
memphis
memphis
13 сентября в 18:28
Все адекватные валят, а Чердак так и будет сидеть
УЕСКА
УЕСКА
13 сентября в 18:26
Казанский? Не, не слышал.
alexamit
alexamit ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 сентября в 18:15
Я бы и их на помойку отправил!
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 17:52
Это будет так,если Казанский не вспывёт в структурах Газпром-Медиа.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 сентября в 17:51
Один из лучших, сбегает с газовой камеры
112910415
112910415
13 сентября в 17:48
канал стал токсичным
Василий 50
Василий 50
13 сентября в 17:47
А это кто?
kattbzqydw57
kattbzqydw57
13 сентября в 17:46
В "Что? Где? Когда?" может двинуть
Дoбрыня
Дoбрыня
13 сентября в 17:34
Ну у каждого свой путь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 17:28
Ничего, канал затариться старыми фильмами, будем смотреть вестерны вместо футбола...
sihafazatron
sihafazatron
13 сентября в 17:25
освободил место для бузовой?)
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 сентября в 17:21
А Генич?
Землянин
Землянин
13 сентября в 17:16, ред.
Впору матч тв объявлять конкурс "кто на новенького" и со 2-го плана подтягивать сотрудников
dеigandre
dеigandre
13 сентября в 17:15
Минус еще один
Теперь больше невменяемого Шмурнова будет
rubinovyi2
rubinovyi2
13 сентября в 17:10
Интилигентный человек,он и в Афри..,и на ТинкТв-интилигент..)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 сентября в 17:09
И на Матч ТВ остались только Губерниев, Черданцев и Стивен Сигал.
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 17:09
Похоже Канделаки разгоняет всех.
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