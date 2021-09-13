Денис Казанский покинул «Матч ТВ»

Российский комментатор Денис Казанский покинул телеканал «Матч ТВ».

Шесть лет на канале и 15 в холдинге — большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня. У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своём развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило.

Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне. Пожалуйста, не ищите кошку там, где её нет — это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было моё и только моё решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно.