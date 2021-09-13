Ловчев предложил кандидатов на пост главы департамента судейства РФС

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал известие об отставке Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

Для чего иностранца привозили? Для того чтобы наладить не VAR как таковой, а вообще судейство в целом. Но ошибок как было много, так и есть. Каких-то молодых ребят воспитать не удалось за это время. Думаю, посмотрели, что сдвига никакого нет, а деньги платятся приличные.

Наверное, следующий пост займет русский человек. Был Розетти, был еще кто-то. У нас есть достойные люди, которые могут возглавлять департамент. Например, Николаев, который ведет судейские программы. Я уверен, он нормально мог бы возглавлять. Иванов, Левников тоже. Все нормальные, понимающие люди. Вот эта чехарда как с тренерами «Спартака»: каждый год меняют тренеров и никак не остановятся. А здесь надо остановиться и доверить кому-то это дело.

Надо понять, что делать. Это не сложно, надо воспитать целое поколение юных талантливых судей, которые будут принимать судейские решения на основе одинаковых правил. Видите, кто-то в центре поля дает карточку, а кто-то придерживает и не дает. Начинают сразу все рассуждать, не предвзятый ли это судья. Сказать, что с Кашшаи что-то изменилось, и у нас выросло поколение, нельзя. Так же, как и с Розетти. Наверное, к нему стало меньше доверия. Когда приглашали, говорили, что он будет главный, а теперь судя по всему это не так.