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Ловчев предложил кандидатов на пост главы департамента судейства РФС

13 сентября 2021, 18:52

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал известие об отставке Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

Для чего иностранца привозили? Для того чтобы наладить не VAR как таковой, а вообще судейство в целом. Но ошибок как было много, так и есть. Каких-то молодых ребят воспитать не удалось за это время. Думаю, посмотрели, что сдвига никакого нет, а деньги платятся приличные.

Наверное, следующий пост займет русский человек. Был Розетти, был еще кто-то. У нас есть достойные люди, которые могут возглавлять департамент. Например, Николаев, который ведет судейские программы. Я уверен, он нормально мог бы возглавлять. Иванов, Левников тоже. Все нормальные, понимающие люди. Вот эта чехарда как с тренерами «Спартака»: каждый год меняют тренеров и никак не остановятся. А здесь надо остановиться и доверить кому-то это дело.

Надо понять, что делать. Это не сложно, надо воспитать целое поколение юных талантливых судей, которые будут принимать судейские решения на основе одинаковых правил. Видите, кто-то в центре поля дает карточку, а кто-то придерживает и не дает. Начинают сразу все рассуждать, не предвзятый ли это судья. Сказать, что с Кашшаи что-то изменилось, и у нас выросло поколение, нельзя. Так же, как и с Розетти. Наверное, к нему стало меньше доверия. Когда приглашали, говорили, что он будет главный, а теперь судя по всему это не так.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 10:11
Можно главой департамента назначить кукуяна а замом безбородова.
pomor45
pomor45
13 сентября в 22:35
Чувствуется, что в демагогии Ловчев поднаторел изрядно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
13 сентября в 20:36
Нет пророков в своём Отечестве.
STVA 1
STVA 1
13 сентября в 19:37
mihaluch
mihaluch
13 сентября в 19:32
Глава должен быть из отечественных.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 19:24
Они говорят,что лично,своей грудью вскормили Карасёва.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 18:56
Разницы нет кто сменит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 18:56
Должны разобраться сами...
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