Карпин получил новый автомобиль в подарок от спонсора сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил в подарок внедорожник Volkswagen Touareg.
Автомобиль наставнику подарил непосредственно бренд Volkswagen, который является официальным спонсором национальной команды России.
«Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф!» — написала пресс-служба сборной России в твиттере.
Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф! pic.twitter.com/u929gKecui— Сборная России (@TeamRussia) September 13, 2021
В первых трех матчах под руководством Валерия Карпина сборная России отметилась солидным достижением.
получил он Туарег...
получил он Туарег...