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Карпин получил новый автомобиль в подарок от спонсора сборной России

13 сентября 2021, 19:07

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил в подарок внедорожник Volkswagen Touareg.

Автомобиль наставнику подарил непосредственно бренд Volkswagen, который является официальным спонсором национальной команды России.

«Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф!» — написала пресс-служба сборной России в твиттере.

В первых трех матчах под руководством Валерия Карпина сборная России отметилась солидным достижением.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
14 сентября в 17:26
Молодец, уже на машину заработал. Не то что какой-то чабан.
cska1948
cska1948
14 сентября в 10:10
И все таки, Карпину автомобиль ПРЕДОСТАВИЛИ или ПОДАРИЛИ?
karnager
karnager ответ УЕСКА (раскрыть)
14 сентября в 09:44
Герой? У него выбора не было. Если бы взял, то на дальнейшей футбольной деятельности был бы поставлен крест
memphis
memphis
14 сентября в 07:26
И сектор Приз! Аааавтомобиль!
Artemon9
Artemon9 ответ Слайш (раскрыть)
14 сентября в 04:55
Та же проблема
dzvinka
dzvinka
13 сентября в 23:38
Натурализации - нет! Лимиту - да! И машину тренеру народную, марки "народныйавтомобиль".
Все очень складно получается, не так ли..
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
13 сентября в 23:03
Палыч на Дону чудит...
Возвращайся, паразит!!!
Не хватало туарегов
Тебе с нашенских кэшбэгов?!!!
Хиромант
Хиромант
13 сентября в 22:45
Видать почувствовали Басурмане в новом тренере сборной России силу Русскую, Великую и Могучую, и решили заранее откупиться "Железяками Немецкими", дабы избежать поражения позорного, (если, конечно, сведёт нас жребий. Хоть и подслеповатый, но справедливый).

Но не возьмёшь на "Фолькс" храбрых Русичей! А вот на счёт "Порш" - мы б подумали...
minai
minai
13 сентября в 22:05
Но пока игра нашей сборной тянет на Ладу Калину.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
13 сентября в 22:01
Jeck подарил от коллекции ретро машина.🤣.)))
Рулон Обоев
Рулон Обоев
13 сентября в 21:30
Банальщина, да и только! Презент лишний и по содержанию (ну не нуждается он в нем) и по времени (пока не за что). Лишняя реклама и только!
Сп62
Сп62
13 сентября в 21:27
По цвету машина неплохо подходит к Валериной куртке. Угадали немцы.
Gahi
Gahi
13 сентября в 20:43
Подарки это хорошо, но желательно было бы подождать до Нового года, чтобы с классом и цветом автомобиля не ошибиться. Удачи
An Jo
An Jo ответ Слайш (раскрыть)
13 сентября в 20:38
+ к вопросу
Ravshan878
Ravshan878 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 сентября в 20:37
Jeck откуда таких приколы)))?
berda2003
berda2003
13 сентября в 20:36
так коррупция и до борзых щенков доведёт...
хочется уточнить, а на кого оформлена машинка?
Слайш
Слайш
13 сентября в 20:26
сори за офтоп, подскажите как старый дизайн вернуть? Было всё норм, а потом захожу и эта новая ерунда, которая не нравится и плохо работает. Подскажите пожалуйста..
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
13 сентября в 20:14
Подарили Туарег, чтобы из сборной совершить побег.
Alhunah
Alhunah
13 сентября в 20:14
Ну вот, а то метро метро
edubokom
edubokom
13 сентября в 20:05
Кстати одно из лучших фото Карпина
edubokom
edubokom ответ УЕСКА (раскрыть)
13 сентября в 20:02, ред.
Это точно. Но очень круто. Я бы сказал так : из более - менее приличных людей по меркам России, Карпин один из самых крутых персонажей
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 20:02
Что за фигня?
протон
протон ответ Legend 6 (раскрыть)
13 сентября в 20:01
дак я с иронией сказал)
AlVi77
AlVi77
13 сентября в 20:01
Хорошо что не лада надежда (она же ваз 2120)
ЮЗИК
ЮЗИК
13 сентября в 20:00
Рано ему подарки дарить, чтоб отбирать не пришлось
УЕСКА
УЕСКА ответ karnager (раскрыть)
13 сентября в 19:53
Усатый вообще то отказался от неустойки.
УЕСКА
УЕСКА
13 сентября в 19:52
Карпин на фото как бандит из 90х.
димон 37
димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 сентября в 19:51
Сирожа симак
Legend 6
Legend 6 ответ протон (раскрыть)
13 сентября в 19:49
А что Лада Гранта лучше Туарега? Или они участвуют в конкурсе "Поддержи отечественного производителя"?
Кроликов
Кроликов
13 сентября в 19:48
Предоставили и подарили разные слова
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