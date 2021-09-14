ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Первая осечка «Тоттенхэма» и первый триумф «Арсенала». Итоги 4-го тура АПЛ

14 сентября 2021, 00:02

Завершились все матчи 4-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 3:0
Голы: Заха Вилфрид 76 (пенальти), Эдуар Одсонн 84, Эдуар Одсонн 90+3

«Арсенал» — «Норвич Сити» 1:0
Гол: Обамеянг Пьер-Эмерик 66

«Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1
Гол: Троссард Леандро 90

«Лестер Сити» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Силва Бернарду 62

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» 4:1
Голы: Роналду Криштиану 45+2, Роналду Криштиану 62, Фернандеш Бруну 80, Лингард Джесси 90+2 — Манкильо Хавьер 56

«Саутгемптон» — «Вест Хэм» 0:0

«Уотфорд» — «Вулверхэмптон» 0:2
Голы: Сиерральта Франсиско 74 (автогол), Хван Хи-Чхан 83

«Челси» — «Астон Вилла» 3:0
Голы: Лукаку Ромелу 15, Ковачич Матео 49, Лукаку Ромелу 90+3

«Лидс» — «Ливерпуль» 0:3
Голы: Салах Мохамед 20, Фабиньо 50, Мане Садио 90+2

«Эвертон» — «Бернли» 3:1
Голы: Кин Майкл 60, Таунсенд Эндрос 65, Грэй Демарай 66 — Ми Бен 53

Первая осечка «Тоттенхэма» и первый триумф «Арсенала». Итоги 4-го тура АПЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

Все новости
«Барселона» опустилась на 9-е место. Итоги 8-го тура Примеры
Сегодня, 00:09 Комментарии30
ПСЖ потерпел первое поражение. Итоги 9-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:03 Комментарии19
Лидеры одержали победы. Итоги 7-го тура Серии А
Сегодня, 00:00 Комментарии14
«Байер» воспользовался осечкой «Баварии». Итоги 7-го тура Бундеслиги
Вчера, 22:39 Комментарии8
«Факел» обогнал «Торпедо». Итоги 15-го тура ФНЛ
Вчера, 21:05 Комментарии7
«Челси» вышел на первое место. Итоги 7-го тура АПЛ
Вчера, 20:40 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
14 сентября в 07:24
Результаты достаточно интересные, но больше всех удивил в хорошем смысле этого слова Эвертон своей игрой и разницей мячей. Чувствуется работа опытного тренера Рафаэля Бенитеса, который успел за короткое время поставить командную игру, позволяющее ей находиться в лидирующей группе в турнирной таблице АПЛ. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 сентября в 05:08
Кипит футбольная жизнь...
swed27
swed27
14 сентября в 02:30
Шпоры сильно облажались
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 01:53
Кто сыграет в защите хорошо станет чемпионом. Уже видны такие команды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 00:09
Тотенхем неожиданно разгромно проиграл!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100