Первая осечка «Тоттенхэма» и первый триумф «Арсенала». Итоги 4-го тура АПЛ

Завершились все матчи 4-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 3:0
Голы: Заха Вилфрид 76 (пенальти), Эдуар Одсонн 84, Эдуар Одсонн 90+3
«Арсенал» — «Норвич Сити» 1:0
Гол: Обамеянг Пьер-Эмерик 66
«Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1
Гол: Троссард Леандро 90
«Лестер Сити» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Силва Бернарду 62
«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» 4:1
Голы: Роналду Криштиану 45+2, Роналду Криштиану 62, Фернандеш Бруну 80, Лингард Джесси 90+2 — Манкильо Хавьер 56
«Саутгемптон» — «Вест Хэм» 0:0
«Уотфорд» — «Вулверхэмптон» 0:2
Голы: Сиерральта Франсиско 74 (автогол), Хван Хи-Чхан 83
«Челси» — «Астон Вилла» 3:0
Голы: Лукаку Ромелу 15, Ковачич Матео 49, Лукаку Ромелу 90+3
«Лидс» — «Ливерпуль» 0:3
Голы: Салах Мохамед 20, Фабиньо 50, Мане Садио 90+2
«Эвертон» — «Бернли» 3:1
Голы: Кин Майкл 60, Таунсенд Эндрос 65, Грэй Демарай 66 — Ми Бен 53
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.