Осечка Англии и трудовая победа Бельгии. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

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08 сентября 2021, 23:54

Завершились все матчи игрового дня 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Армения — Лихтенштейн 1:1

Голы: Мхитарян Генрих 45+5 (пенальти) — Фрик Ной 80

Греция — Швеция 2:1

Голы: Бакасетас Тасос 62, Павлидис Эвангелос 78 — Квайсон Робин 80

Косово — Испания 0:2

Голы: Форнальс Пабло 32, Торрес Ферран 90

Италия — Литва 5:0

Голы: Кин Моизе 11, Уткус Эдгарас 14 (аг), Распадори Джакомо 24, Кин Моизе 29, Ди Лоренцо Джованни 54

Северная Ирландия — Швейцария 0:0

Беларусь — Бельгия 0:1

Гол: Прат Деннис 33

Уэльс — Эстония 0:0

Албания — Сан-Марино 5:0

Голы: Манай Рей 32, Лачи Казим 58, Бройя Армандо 61, Хисай Эльсеид 68, Узуни Мирто 80

Венгрия — Андорра 2:1

Голы: Салаи Адам 9 (пенальти), Ботка Эндре 18 — Льовера Макс 82

Польша — Англия 1:1

Голы: Шиманьски Дамиан 90+2 — Кейн Харри 72

Исландия — Германия 0:4

Голы: Гнабри Серж 4, Рюдигер Антонио 24, Сане Лерой 56, Вернер Тимо 89

Северная Македония — Румыния 0:0

В этом туре мировой и национальный рекорды обновила сборная Италии.