Осечка Англии и трудовая победа Бельгии. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

Завершились все матчи игрового дня 6-го тура квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Армения — Лихтенштейн 1:1
Голы: Мхитарян Генрих 45+5 (пенальти) — Фрик Ной 80
Греция — Швеция 2:1
Голы: Бакасетас Тасос 62, Павлидис Эвангелос 78 — Квайсон Робин 80
Косово — Испания 0:2
Голы: Форнальс Пабло 32, Торрес Ферран 90
Италия — Литва 5:0
Голы: Кин Моизе 11, Уткус Эдгарас 14 (аг), Распадори Джакомо 24, Кин Моизе 29, Ди Лоренцо Джованни 54
Северная Ирландия — Швейцария 0:0
Беларусь — Бельгия 0:1
Гол: Прат Деннис 33
Уэльс — Эстония 0:0
Албания — Сан-Марино 5:0
Голы: Манай Рей 32, Лачи Казим 58, Бройя Армандо 61, Хисай Эльсеид 68, Узуни Мирто 80
Венгрия — Андорра 2:1
Голы: Салаи Адам 9 (пенальти), Ботка Эндре 18 — Льовера Макс 82
Польша — Англия 1:1
Голы: Шиманьски Дамиан 90+2 — Кейн Харри 72
Исландия — Германия 0:4
Голы: Гнабри Серж 4, Рюдигер Антонио 24, Сане Лерой 56, Вернер Тимо 89
Северная Македония — Румыния 0:0
В этом туре мировой и национальный рекорды обновила сборная Италии.