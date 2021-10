Пресс-служба «Ливерпуля» сообщает, что нападающий признан лучшим игроком английской команды по итогам августа.

В августе 29-летний футболист, который недавно забил свой 100-й мяч в АПЛ , провел 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах.

Top class, 𝐚𝐬 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬! 👑@MoSalah is your @StanChart Player of the Month for August 🏆 pic.twitter.com/ETmizLgyXl

LFC