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Арбитры из Черногории обслужат матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»

13 сентября 2021, 12:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Пресс-служба УЕФА сообщает, что матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» обслужит бригада арбитров из Черногории.

Главным судьей встречи назначен Никола Дабанович. Помогать ему будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Чётвёртый арбитр — Милош Бошкович. За VAR будет отвечать Срджан Йованович (Сербия).

Ранее стало известно, кто обслужит матч «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
13 сентября в 15:52
Главное для нас сыграть, как можем, а не как Бог на душу положит.
Все соперники будут не простыми, но Легию дома надо побеждать.
ДСА
ДСА
13 сентября в 15:05
Они не должны откровенно засуживать наших.
протон
протон
13 сентября в 14:21
Забавно конечно, в день ЛЧ проводить матч ЛЕ.)
makkie
makkie
13 сентября в 13:56, ред.
Не судьи важны, а собственная игра.
Легия - не подарок, а Спартак далёк от оптимального футбола, который демонстрировал этой весной при Тедеско.
Будет очень сложный матч. Любой результат кроме победы отдалит даже от 3-го места.
112910415
112910415
13 сентября в 13:17
нужна победа, остро нужна
Мaлик
Мaлик
13 сентября в 12:46
И чтобы без косяков...проследим за этим...:)))
LOpp
LOpp
13 сентября в 12:34
конкурента за 3 место дома обязательно надо побеждать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 сентября в 12:29
Главное, чтобы не предвзято.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 сентября в 12:28
Надежда на себя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 12:24
Один из двух матчей за третье место...
Василий 50
Василий 50
13 сентября в 12:22
Этот матч выиграем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 сентября в 12:19
    7cu2kv3a2s2b
    7cu2kv3a2s2b
    13 сентября в 12:18
    Вполне нормальный вариант
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    13 сентября в 12:18
    Спартак обязан побеждать!
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