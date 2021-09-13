Арбитры из Черногории обслужат матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»

Пресс-служба УЕФА сообщает, что матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» обслужит бригада арбитров из Черногории.
Главным судьей встречи назначен Никола Дабанович. Помогать ему будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Чётвёртый арбитр — Милош Бошкович. За VAR будет отвечать Срджан Йованович (Сербия).
Ранее стало известно, кто обслужит матч «Зенита» против «Челси» в Лиге чемпионов.
Все соперники будут не простыми, но Легию дома надо побеждать.
Все соперники будут не простыми, но Легию дома надо побеждать.
Легия - не подарок, а Спартак далёк от оптимального футбола, который демонстрировал этой весной при Тедеско.
Будет очень сложный матч. Любой результат кроме победы отдалит даже от 3-го места.
Легия - не подарок, а Спартак далёк от оптимального футбола, который демонстрировал этой весной при Тедеско.
Будет очень сложный матч. Любой результат кроме победы отдалит даже от 3-го места.