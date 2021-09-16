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Семак: «Сейчас у „Зенита“ одна задача – подготовиться к „Рубину“»

16 сентября 2021, 15:08
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» в Казани.

Сил и эмоций может не хватить на игру с «Рубином» после Лиги чемпионов? Всегда так бывает – после таких игр и после матчей сборных очень много сил и эмоций тратят ребята. Надо уметь переключаться, сейчас у нас единственная задача – хорошо подготовиться к матчу с «Рубином».

«Рубин» идет в лидирующей группе? Не только «Рубин» – «Сочи», «Локомотив» и «Зенит» тоже идут без поражений на своем поле. Команды сыграли еще не так много матчей, тем не менее это говорит о том, что «Рубин» хорошо играет и особенно дома при своих болельщиках и добивается результата.

Ну а нам нужно показать свою игру и надежно сыграть в обороне. К сожалению, в последних матчах чемпионата России нам не всегда хватает надежности, поэтому нам нужно работать и в обороне, и в атаке, чтобы достичь того результата, который нам необходим.

В прошлом сезоне с «Рубином» мы играли хорошо, но, к сожалению, результат был плохой. Так бывает. Поражения случаются, чемпионат длинный, на протяжении тридцати туров будут какие-то осечки.

Так бывает: ты делаешь многое для победы, но не всегда результат и сама игра справедливы и отражают соотношение сил, поэтому нам нужно просто готовиться, играть и выкладываться в каждом матче, чтобы добиваться победы.

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Все комментарии
Илья Пыркин
Илья Пыркин
16 сентября в 18:50
Чего к Рубину готовится, это ж он ЛЧ)
второй
второй ответ oFANATo (раскрыть)
16 сентября в 18:43
когда ЦСКА играл с Челси напомни!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 17:50
Конечно, все проблемы в ЛЧ решили теперь надо разобраться с Рубином.
Чист
Чист
16 сентября в 16:49
Хоккеисты играют черезь день и как выкладываются а здесь в неделю одна игра а если две то трагедия
Чист
Чист
16 сентября в 16:47
Если это дежурные слова этоодно а если серьёзно -то что делать Зениту в Лиге -ума не приложу
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 сентября в 16:44
Следующий туп чемпионата России по футболу выделяется не только дерби "Спартак" -"ЦСКА", которое интересно как многолетнее каноничное противостояние московских клубов, на сегодняшнее время способное утешить болельщиков той или иной стороны и заставить их на время забыть об неудачной игре в чемпионате РПЛ, отсутствии претензий в борьбе за чемпионство и посредственной игре в еврокубках.
В отличие от этого матча - игра "Рубин - Зенит" интересен в плане борьбы за верхушку таблицы, за возможность поиграть в еврокубках, которая катастрофически уменьшается с каждым годом от бесподобной и фееричной игры наших футбольных коллективов. Потенциальное преимущество "Зенита" будет немного подорвано энергозатратным матчем с "Челси", а в "Рубин" на место Макарова, доставившего неприятности в том памятном матче, очень мощно зашел Дрейер. Надеюсь, противостояние будет равным, зрелищным и упорным.
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 16:30
Опасения Семака не напрасны, в прошлом сезоне его команда потерпела всего три поражения за весь чемпионат, но именно Рубин смог и в гостях и дома переиграть чемпиона. По сравнению с прошлогодним основным составом у казанцев не сильно много изменений, разве что в полузащите появился резвый игрок Дрейер, сумевший всех удивить хет-триком в своём дебютном матче, а вот в составе питерцев укрепилась вратарская позиция и в середине вместо аргентинцев появились бразильцы. Скажутся ли эти изменения в составе команд на итоговом счёте узнаем в ближайший понедельник. Удачи командам, пусть победит сильнейший без помощи судей, а игрокам избежать травм и повреждений.
berda2003
berda2003
16 сентября в 16:04
вот почему семак всегда ноет...
забыл ещё сказать, что теряется концентрация, травмированные есть , дубадзюба не в форме и т.д.
beefs
beefs
16 сентября в 15:56
Не мохай, там уже заряжено, режиссер поработал...
Cat01
Cat01
16 сентября в 15:55
Проверим климат в команде
sv_1969
sv_1969 ответ Garrincha58 (раскрыть)
16 сентября в 15:55
У него уже поджилки трясутся!Думает как Дрейера побыстрее переманить))
Futurista
Futurista
16 сентября в 15:54
Рубин обыгрывал Челси, обыграет и Зенит...
drug01
drug01
16 сентября в 15:54
Рубин тоже ждёт Зенит
альсато
альсато
16 сентября в 15:50
готовиться к игре с Рубином-нужно тренерскому штабу Зенита!..а игрок-это пешка!...куда поставишь-там и будет СТОЯТЬ!))))
Аксинья
Аксинья
16 сентября в 15:48
Сережа, ты еще не проиграл, а отмазка уже готова ))
shlomo
shlomo
16 сентября в 15:36
Нужно хотя бы ничейку зацепить...
Garrincha58
Garrincha58
16 сентября в 15:24
мля рассмешил почти шесть дней вам не хватит на восстановление что ли? или уже заранее соломку стелет, чтобы было что сказать после матча да блин вот такие у нас футболёры и тренеришки
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ протон (раскрыть)
16 сентября в 15:24
А почему Дюков не уволен? Он президент РФС.
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 15:23
Может все силы в Лондоне оставили...
протон
протон
16 сентября в 15:13
А Почему Прядкин не уволен? РПЛ три года подряд дно пробивает! Почему он не несёт ответственность?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 15:11
Подготовиться к „Рубину“ - это любимая фраза шахтеров.
oFANATo
oFANATo
16 сентября в 15:09
Ну да с Челси уже провалили....
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