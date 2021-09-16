Семак: «Сейчас у „Зенита“ одна задача – подготовиться к „Рубину“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» в Казани.
Сил и эмоций может не хватить на игру с «Рубином» после Лиги чемпионов? Всегда так бывает – после таких игр и после матчей сборных очень много сил и эмоций тратят ребята. Надо уметь переключаться, сейчас у нас единственная задача – хорошо подготовиться к матчу с «Рубином».
«Рубин» идет в лидирующей группе? Не только «Рубин» – «Сочи», «Локомотив» и «Зенит» тоже идут без поражений на своем поле. Команды сыграли еще не так много матчей, тем не менее это говорит о том, что «Рубин» хорошо играет и особенно дома при своих болельщиках и добивается результата.
Ну а нам нужно показать свою игру и надежно сыграть в обороне. К сожалению, в последних матчах чемпионата России нам не всегда хватает надежности, поэтому нам нужно работать и в обороне, и в атаке, чтобы достичь того результата, который нам необходим.
В прошлом сезоне с «Рубином» мы играли хорошо, но, к сожалению, результат был плохой. Так бывает. Поражения случаются, чемпионат длинный, на протяжении тридцати туров будут какие-то осечки.
Так бывает: ты делаешь многое для победы, но не всегда результат и сама игра справедливы и отражают соотношение сил, поэтому нам нужно просто готовиться, играть и выкладываться в каждом матче, чтобы добиваться победы.
В отличие от этого матча - игра "Рубин - Зенит" интересен в плане борьбы за верхушку таблицы, за возможность поиграть в еврокубках, которая катастрофически уменьшается с каждым годом от бесподобной и фееричной игры наших футбольных коллективов. Потенциальное преимущество "Зенита" будет немного подорвано энергозатратным матчем с "Челси", а в "Рубин" на место Макарова, доставившего неприятности в том памятном матче, очень мощно зашел Дрейер. Надеюсь, противостояние будет равным, зрелищным и упорным.
В отличие от этого матча - игра "Рубин - Зенит" интересен в плане борьбы за верхушку таблицы, за возможность поиграть в еврокубках, которая катастрофически уменьшается с каждым годом от бесподобной и фееричной игры наших футбольных коллективов. Потенциальное преимущество "Зенита" будет немного подорвано энергозатратным матчем с "Челси", а в "Рубин" на место Макарова, доставившего неприятности в том памятном матче, очень мощно зашел Дрейер. Надеюсь, противостояние будет равным, зрелищным и упорным.