Семак: «Сейчас у „Зенита“ одна задача – подготовиться к „Рубину“»

Главный тренер «Зенита» порассуждал о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» в Казани.

Сил и эмоций может не хватить на игру с «Рубином» после Лиги чемпионов? Всегда так бывает – после таких игр и после матчей сборных очень много сил и эмоций тратят ребята. Надо уметь переключаться, сейчас у нас единственная задача – хорошо подготовиться к матчу с «Рубином».

«Рубин» идет в лидирующей группе? Не только «Рубин» – «Сочи», «Локомотив» и «Зенит» тоже идут без поражений на своем поле. Команды сыграли еще не так много матчей, тем не менее это говорит о том, что «Рубин» хорошо играет и особенно дома при своих болельщиках и добивается результата.

Ну а нам нужно показать свою игру и надежно сыграть в обороне. К сожалению, в последних матчах чемпионата России нам не всегда хватает надежности, поэтому нам нужно работать и в обороне, и в атаке, чтобы достичь того результата, который нам необходим.

В прошлом сезоне с «Рубином» мы играли хорошо, но, к сожалению, результат был плохой. Так бывает. Поражения случаются, чемпионат длинный, на протяжении тридцати туров будут какие-то осечки.

Так бывает: ты делаешь многое для победы, но не всегда результат и сама игра справедливы и отражают соотношение сил, поэтому нам нужно просто готовиться, играть и выкладываться в каждом матче, чтобы добиваться победы.